La famosa tortilla de patata hecha con "la satisfyer" que triunfa en TikTok: "Está brutal"

Compartir el vídeo de una receta de tortilla de patata en las redes sociales es sinónimo de polémica. En La Jungla hemos visto verdaderas aberraciones, pero también grandes debates en torno a una particularidad que divide a España: ¿con o sin cebolla? En este caso, la controversia no viene dada por los ingredientes que se han empleado ni por la forma de cocinarla en la sartén, sino porque la cocinera asegura que la ha hecho con el Satisfyer.

Para quien no lo sepa, el famoso Satisfyer es un estimulador de clítoris, con lo que poco o nada tiene que ver con las tortillas de patatas, pero Verónica Tebas, con más de 126.700 seguidores en TikTok, defiende lo contrario. Así, en un vídeo que no dura más de 15 segundos, pero que han visto cientos de miles de personas, muestra las "tortillicas de patatas que me he hecho en cinco minutos en la Satisfyer".

"Esta la he hecho en el cacharro este de barro y la otra en el molde ese de silicona", explica, mostrándolas a la cámara y concluyendo que "me gusta más en el molde de silicona". Además, ha innovado al echarle más ingredientes que el huevo y la patata, como es el jamón york y el queso "y está brutal", finaliza, dando lugar a casi 3.000 comentarios que se preguntan si Verónica ha dicho a sabiendas lo del Satisfyer o ha sido un despiste:

Ha tenido que salir ella en otro vídeo respondiendo a una de esas preguntas para aclarar que sí lo ha dicho dándose cuenta de que ese no es el nombre de la freidora de aire: "A ver, yo de verdad, no sé a vosotras, pero a mí mi Satisfyer nada más que me da alegría. Sé distinguir entre la Air Fryer, como se llame, y el Satisfyer".

