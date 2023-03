El zasca de Pablo Alborán a la homofobia de Paloma Cervilla: "Un mensaje vomitivo"

La polémica sobre la celebración del Día del Padre en los centros de enseñanza, después del audio que viralizó Bertín Osborne de una profesora que proponía el Día de la Persona Especial, ha allanado el terreno para la aparición de algunos discursos homófobos que se han podido escuchar en los medios de comunicación. En este caso ha sido la periodista Paloma Cervilla la que ha defendido que las familias deben tener un padre y una madre, deslegitimando a las parejas del mismo sexo para la crianza.

Su discurso homófobo se ha escuchado en el programa En boca de todos que presenta Diego Losada en Cuatro, después de que Sergio Cordera, un sacerdote salesiano, haya defendido que la profesora "ha hecho una adaptación desde su sensibilidad para ver de qué forma sus chavales pueden celebrar el día sin dañar a ese muchachito que puede sentirse señalado". En su turno, Cervilla intervenía teniéndolo "claro" y "sin ningún complejo: la familia es padre, madre e hijos. Lo digo sin ningún miedo a que me digan nada raro".

Advertida por su compañero de que se lo iban a decir, la periodista aseguró que le daba "exactamente igual" y siguió diciendo que no estaba de acuerdo con que "un niño tenga dos padres", argumentando que "me parece hacerle un daño tremendo a un menor". Intentó ponerse un poco de perfil al sostener que respetaba "que haya homosexuales que quieran adoptar niños, pero yo estoy absolutamente en contra de eso", insistió ante la perplejidad de Losada.

"Los educaremos mejor que a ella"

No obstante, Cervilla se reafirmaba comparando con la autodeterminación de género: "No puedo autodeterminar mi género porque biológicamente hay dos, masculino y femenino, y eso es así", reiteraba, invitando más tarde a consultar con psicólogos sobre posibles traumas infantiles porque "no se puede decir que todos los niños que tienen dos padres estén muy contentos". Con todo, no es de extrañar que Twitter reaccionase con contundencia a su discurso:

El único daño tremendo que recibe un menor que se cría con dos padres o dos madres es tener que lidiar en su vida con personas tan intolerantes como usted, Paloma Cervilla 🤢 Respétenos menos, pero respétenos mejor 🏳️‍🌈💪🏽 pic.twitter.com/rsJNnt8tFQ — Alejandro Vigara (@alejandrovigara) March 18, 2023

De hecho, las críticas se han multiplicado en la red social:

Decirle a @PalomaCervilla que hay muchos modelos de familia, le guste o no le guste. Ah, y que el único daño tremendo que puede tener un menor, es tener padres que piensen como ella. Por suerte no todos los católicos pensamos como ella. Y no, no respeta a las personas LGBT. 🏳️‍🌈 pic.twitter.com/tFwwNzULTn — Marc Mata (@marcmata13) March 18, 2023

❌Me apiado de los descendientes de esta “señora” homófoba.



✅Seguramente, muchos de esos niños y niñas criados en familias homosexuales sean más felices que los que son criados en familias homófobas como la suya.



👉🏾En mi forma de vivir hay muchas familias, la suya y la mía. — Carlos Salguero Gilabert🌈 (@CarloSalgueroG) March 19, 2023

El problema está en qué automaticamente no se la expulse del debate, porque no todas las opiniones son aceptables. — Calpena (@Calpena) March 19, 2023

@PalomaCervilla mi familia la componemos dos Papas y un bebé !!! Adoptamos hace menos de un año y mi bebé tiene 22 meses !! De verdad y de todo corazón nos gustaría invitarla a venir y estar con nosotros y conocernos !!! Y comprobar que nuestro hijo es feliz !! — Alberto_Roman (@albert_roman) March 19, 2023

Ni mi hijo ni sus compañeros de colegio tienen ningún problema porque en nuestra familia seamos 2 padres. Lo de esta señora es homofobia y punto — 🏳‍🌈 Jorge Godoy 🇪🇺 (@godoitos) March 18, 2023

Pero quizás la que más ha llamado la atención es la de Pablo Alborán, que ha replicado a la periodista llevándose una ovación. "Los educaremos mejor que a ella, desde luego", ha empezado diciendo, para añadir que "les enseñaremos lo que es el respeto y la diversidad y, por supuesto, a luchar contra mensajes vomitivos como el de esta mujer":

Los educaremos mejor que a ella, desde luego. Y les enseñaremos lo que es el respeto y la diversidad. Y por supuesto a luchar contra mensajes vomitivos como el de esta mujer. — Pablo Alborán (@pabloalboran) March 19, 2023

El tuit del cantante ha superado las 63.000 reproducciones en la red social.

