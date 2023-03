La furia de Bertín Osborne contra una profesora andaluza que aboga por no celebrar el Día del Padre

A Bertín Osborne le ha indignado enormemente el contenido de un audio que le ha llegado en el que una supuesta profesora de Jerez lanza un mensaje a las familias de la clase para recordarles que ahora no se celebra el Día del Padre, sino que se ha cambiado por el Día de la Persona Especial atendiendo a la diversidad familiar que cada vez es más visible en la sociedad. El cabreo del presentador y cantante se ha hecho viral hasta que ha aparecido el mensaje original que tantas ampollas está levantando.

Se trata de un audio que ha ido circulando por WhatsApp sin que nada de lo que se dice en él ofrezca información sobre el centro escolar al que presuntamente hace referencia, ni siquiera acerca de la localidad en el que se encuentra, nombrándose Jerez en un comentario adjunto que también ha sido reenviado muchas veces. Al darle a play, se escucha a una mujer, con acento andaluz y con jaleo infantil de fondo, que se dirige a las familias: "Buenas tardes, papis".

"Mirad, era para decir que el día 19, que cae en domingo, es el Día del Padre, ¿vale? Como bien sabéis, ya no se celebra el Día del Padre porque hay muchos tipos de familia: monoparentales, hay otras que son de dos madres o dos papás... Entonces, lo que vamos a celebrar es el Día de la Persona Especial", anuncia esta presunta maestra, pidiéndoles que le lleven una foto de la familia entera o de una persona con la que el niño o la niña se lleve especialmente bien.

"¿Estamos locos?"

"O con los abuelos o la familia entera, o papá, mamá y los hermanos... O papá, mamá y él solamente si es hijo único... Que puede ser lo que quiera, pero ya no se llama Día del Padre", concluye el audio, al que le sigue un segundo envío algo más soez, en el que se escucha la voz de un hombre: "Hola, soy uno de los papás del grupo, era para cagarme en tu puta madre porque el padre no lo conoces, ¿no, bonita?".

Por el momento, no se ha podido verificar la autenticidad del audio. Se desconoce si realmente es una profesora la que habla o se trata de un fake, pero las reacciones no han dejado de sucederse. Como decíamos, la más llamativa ha sido la de Bertín Osborne, que ha hecho una publicación al respecto en su cuenta de Instagram: "Estoy que me subo por las paredes. Me acaban de mandar ayer un audio ―iba a decir de una señora― de una tía, que por lo visto es profesora de un colegio de Jerez, lamentablemente tiene que ser Jerez", empieza diciendo.

"Le dice a sus alumnos que no se puede celebrar el Día del Padre porque ahora las familias españolas son de otra manera", continúa relatando el presentador y ofreciendo más detalles del audio antes de encenderse de nuevo. "Pero ¿quién es esta local? Pero ¿de qué manicominio se ha escapado?", se pregunta, indagando sobre lo que podrá pasar en el Día de la Madre: "¿Será el Día de la Madre con bigote o qué coño va a celebrar esta tía?".

Osborne se pregunta si el país se ha vuelto loco y recuerda que sus hijas han ido al colegio en Jerez, asegurando que si él fuese uno de los padres de esos niños los sacaría del colegio "cagando leches": "¿Vosotros sabéis lo que les estará enseñando esta tía? Cuando vuelvan por las tardes a vuestra casa, ¿qué traerán en la cabeza? De verdad que ya no se puede llegar a menos, que haya locos enseñando a nuestros hijos es el colmo".

En Jaén desde 2019

Las reacciones a las palabras de Bertín han sido muy variadas. Le han dado la razón, sí, pero también ha habido mucha gente recordándole que, por ejemplo, hay niños y niñas a los que les falta su padre o su madre porque han fallecido, argumentando sobre esa premisa que "lo mejor es celebrar en el cole el Día de las Familias y casa uno en su casa lo que quiera", como decía un tuitero. Con todo, este debate en Andalucía no es nuevo y tenemos que remontarnos a 2019 para encontrar su origen.

Hace cuatro años, el colegio de Educación Infantil y Primaria Colón, en Linares (Jaén), decidió suprimir el Día de la Madre y el Día del Padre para "sensibilizar y visibilizar el conocimiento y el respeto de las distintas estructuras familiares posibles". Envió entonces una circular a las familias para informarles de que ambas fechas se sustituirían por la del Día Internacional de las Familias. Aquello cosechó las críticas de Vox en primera instancia, a través de su presidente Francisco Serrano.

"La extrema izquierda está imponiendo su filosofía y dictadura moral", decía entonces, al tiempo que el consejero de Educación y Deporte, el ahora tristemente desaparecido Javier Imbroda, confirmó en el Parlamento que la Junta "no hará nada que e impida" la celebración de estos días en los colegios, aclarando que "son los centros los que, en virtud de su autonomía, pueden organizar sus actividades" y, de hecho, ocurre así en toda España.

