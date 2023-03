El hachazo de Miguel Lago a Ángela Rodríguez 'Pam' en 'El Hormiguero': "Odia a los que tienen pene"

El cómico Miguel Lago ha participado este martes en la mesa de tertulia de El Hormiguero y ha mandado un recado a la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, que no ha dejado de estar en la diana desde el 8M, cuando tuvo la feliz idea de echar más leña al fuego subiendo a sus stories de Instagram un vídeo con cánticos sobre Santiago Abascal. Ahora ha sido la mesa de tertulianos de Pablo Motos donde han cargado contra ella.

"Hay dos maneras muy básicas de vibrar en la vida, una de ella es con amor y otra con odio. Cuando vibras con amor y te rodeas de gente que es como tú, ¿qué encuentras? Mensajes de tolerancia, de igualdad... Oye, te echo una mano... Yo veo en esta señora que está rodeada de gente que vibra en odio", ha empezado diciendo Lago, argumentando que "como la premisa desde la que salen sus mensajes siempre es odio hacia otro, odio al que tiene pene en este caso, odio al que no piensa como ella".

Sostiene el cómico que así "no vas a construir nada" y ahonda además en el ejemplo de lo ocurrido con la ley del solo sí es sí, que "es la peor ley de la democracia, yo creo que con diferencia": "Si se hubiera solucionado con amor, que es 'perdón', que no hay mayor acto de amor que pedir perdón, 'perdón, lo siento', y la corriges; pero no, lo hicieron desde el odio, 'jueces fachas'. Y desde el odio lo único que están consiguiendo es inventarse problemas que no existen, aplicar soluciones que no valen y con un único fin, que es crear una sociedad peor y más enfrentada".

"Pedir perdón"

En este sentido, Miguel Lago ha querido hacer él mismo examen de conciencia y pedir disculpas en un sorprendente momento, asegurando que "yo he formado parte de discursos que no solo no construían, sino que destruían, y es muy sencillo mirar a esa gente y decir: 'perdón'. Y es liberador. Y eso es lo que yo le recomiendo a Ángela Rodríguez Pam que haga. Querer y pedir perdón de vez en cuando", ha finalizado, en un corte que él mismo ha compartido en sus redes sociales:

Ha añadido, tras un primer aplauso y buscando el registro cómico, que Pam no debería "decirle a las mujeres que no saben dónde está el placer y que no saben decirlo, porque la frase 'por ahí no, Manolo' se entiende perfectamente". Entre las reacciones que se ha encontrado Lago están los que aplauden sus palabras para la secretaria de Estado, aquellos que no le perdonan las críticas que hizo a las personas que no querían vacunarse y, sobre todo, los que sí han valorado su rectificación:

Un auténtico giro de guion.

