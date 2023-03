Lluvia de zascas a Toni Nadal por comparar con el franquismo la "falta de libertad" en España

Decir que ahora en España no hay libertad de expresión desde el altavoz que ofrecen los medios de comunicación de masas parece un oxímoron, pero es una tendencia en apariencia imparable. En los últimos días han sido Mario Vaquerizo y Paz Padilla los que han estado en la diana de las críticas al asegurar que vivimos como en la dictadura franquista, y ahora ese mismo argumentario lo ha repetido Toni Nadal, al que le llueven las críticas.

El tío de Rafa Nadal ha concedido una entrevista a Última Hora para abordar su acercamiento a la actividad política tras haber sido fichado por Alberto Núñez Feijóo para la asociación Reformismo21, ligada al Partido Popular. Toni Nadal, no obstante, ha confirmado que no tiene intención de afiliarse ni aspiraciones políticas, solo va a colaborar en la propuesta de "una persona moderada que ha administrado Galicia más o menos bien, o bastante bien".

Entre otras cuestiones, le han planteado qué es lo que siente cuando lo llaman catalanista o facha y Toni Nadal ha defendido que "todo se polariza" porque "hay un grupo de gente que siempre busca la confrontación, pero procuro no participar". Ha explicado que él habla catalán y defiende la lengua, pero "no en contraposición a la española". Además, le han preguntado por los que llaman "facha" a su sobrino: "No lo es y lo más normal es que quien se lo llame no sepa lo que significa", ha sentenciado.

"Se acota mi libertad"

Pero la pregunta de la polémica llega justo después y ya se plantea buscando una respuesta controvertida. "¿Vivimos en una sociedad con menos libertades que hace, por ejemplo 30 años?", plantea el periodista, mientras Nadal contesta que "evidentemente". Insiste en que hay "un grupo de personas que pretende tutelarnos de forma constante sobre cómo tenemos que hablar, cómo debemos actuar (...). Y a mí me gustaría vivir en una sociedad donde yo pueda ejercer mi responsabilidad y donde no se me acote mi libertad".

Toni Nadal: «Vivimos en una sociedad con menos libertad que hace 30 años»https://t.co/d1xcHXuwyc — Ultima Hora Mallorca (@UHmallorca) March 19, 2023

Toni Nadal ha continuado diciendo que "sabes que si expresas tu opinión te van a acribillar" y por eso "la gente tiende a autocensurarse": "Yo, que viví los últimos años del franquismo, hay gente que hace lo mismo que entonces. Son personas que defienden la libertad si piensas igual que ellos. Me gustaría vivir en una sociedad donde no me dijeran lo que tengo que hacer, que no me regularan todo y no me impusieran su criterio", ha censurado.

Estas palabras no han tardado en llegar a Twitter y hacerse virales, provocando una cascada de críticas en la red social. Estas son algunas de ellas:

Totalmente verdad..salvo si eres mujer, homosexual, bisexual, transexual, inmigrante, negro, o cualquier cosa que no sea hombre blanco heterosexual católico español con situación económica acomodada — Vegannibal Lecter (@veganibalecter) March 19, 2023

¿Por? ¿Qué derechos y libertades han sido suprimidos en los últimos 30 años en los que el PP ha gobernado 15 años y el PSOE otros 15? https://t.co/G9t5i0uwmu — Pepe Rubio (@PepeRubioM) March 20, 2023

"Hace 30 años se podían contar chistes de mariquitas o de pegar a tu mujer sin que nadie se ofendiese"



¿A que es eso, Toni? — Tonto, te voy a comprar una bolsa de chuches. (@AbreCesar23) March 19, 2023

Hay un hombre que escribe las declaraciones de todos los apoltronados de España. https://t.co/zpP6lGjMmg — Gonzalo Torné (@gonzalotorne) March 20, 2023

Gente que confunde la Libertad con hacer lo que le salga de la polla porque tiene pasta que heredó de papá. — Orlando J. (@OrlandoJmnz) March 19, 2023

Pues yo me siento + libre cuando, por ejemplo:

Vuelvo a casa sin apestar a tabaco.

Veo a dos chicos casarse.

Anuncian mínimo de muertes por accidentes.

Escucho a las mujeres reclamar sus derechos.

Puedo decidir sobre mi vida.



Lo mismo lo que han perdido han sido Privilegios. https://t.co/MYq7Mu5V7N — Antonio Benito 🌍🇪🇺 🇪🇸/❤️ (@AntonioBenitoG) March 20, 2023

La libertad para esta familia, son los favores que les hacía el pp respecto a sus negocios, quién sabe a cambio de qué. Libertad para hacer lo que nos dé la gana. Menuda jeta. — maría (@mara80824272) March 19, 2023

A la altura de Paz Padilla y el Vaquerizo. https://t.co/FfNE5OaMbM — Alice 🤷‍♀️💜🙋‍♀️ (@Comunase) March 20, 2023

Cuando les molestan que todos tengan la misma libertad, llegan las añoranzas de épocas pasadas. — eu (@Aliorsum) March 19, 2023

Lo que hay que calcular es si hay más gente que hace 30 años diciendo chorradas en público... https://t.co/2rxqACurj3 — José Luis García Íñiguez (@jlgarciainiguez) March 20, 2023

El nuevo detector de tontos.

“Hace no se cuantos años había más libertad” — Loco por navegar (@LNavegar) March 19, 2023

Esto también nos pasa por haber hecho creer a un paisano con una gorra de iberojet que era poco menos que un alquimista de la corte de los Médici. https://t.co/Fss4PobjP4 — Alana S. Portero (VelvetMolotov@mastodon.lol) (@VelvetMolotov) March 19, 2023

Ante este revuelo, seguro que Nadal se planteará la autocensura la próxima vez.

Sigue los temas que te interesan