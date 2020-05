El acoso y derribo a Rafa Nadal por sus críticas a la gestión del Gobierno de Sánchez

Rafa Nadal ha estado muy presente esta semana en las redes sociales y evidentemente no ha sido por un nuevo triunfo deportivo. El tenista ha concedido sendas entrevistas a ABC y La Voz de Galicia en las que ha dado su opinión sobre la gestión política de la crisis del coronavirus en nuestro país, cuestionando las estrategias del Gobierno de Pedro Sánchez y recibiendo por ello miles de críticas de sus acólitos.

Entre las declaraciones de Nadal que se han puesto en tela de juicio, sus críticos se han quedado con que él no quiere una nueva normalidad, sino "una antigua normalidad, la de antes. Quiero recuperar mi vida, quiero que la gente se pueda abrazar, quiero que la gente se pueda ir feliz a trabajar, que la gente se pueda reunir sin miedo. (...) Claro que hay cosas que se tienen que cambiar, nos tenemos que adaptar, tenemos que aprender lecciones (...)".

En la conversación telemática con La Voz, Nadal también insiste en que no quiere entrar en valoraciones porque "está todo tan sensible que cualquier opinión se politiza", pero acaba haciéndolo para decir cosas como que "ha habido equivocaciones. Lo siento, pero esto es justo decirlo, no es un tema político. Es evidente. Cuando hay tantos sanitarios contagiados, es evidente que ha habido equivocaciones ahí. No podemos decir otra cosa. Es humano reconocer los errores. La gente que reconoce los errores se acerca al pueblo".

Además, ha analizado que "hemos llegado tarde" y que "viene un futuro difícil, para el que hay que estar unidos. Es un momento para que los mejores salgan adelante y los mejores tiren de los demás. Es importante que la meritocracia vuelva a este país". Algunos de estos fragmentos se pueden consultar también en las redes sociales:

Entrevista con Rafa Nadal (I): «No quiero nueva normalidad, quiero la normalidad de antes» ? https://t.co/IJXDrjscma pic.twitter.com/MDJa6DZ1SZ — ABC.es (@abc_es) May 5, 2020

El SEÑOR RAFA NADAL a la altura de los más grandes. #MocionDeCensura Ya pic.twitter.com/QGF9yhkDTx — GAPUSINO EL FACHA ?￰゚ヌᄌ (@gapusino) May 5, 2020

Aunque Nadal ha intentado ir con pies de plomo a la hora de dar su punto de vista, sus declaraciones han sido carne de cañón en Twitter, donde las críticas se han multiplicado cuestionando que el deportista deba dar su punto de vista en temas que nada tienen que ver con el deporte. Así, los tuiteros más afines al Gobierno no han tardado en lanzar sus ataques:

Rafa Nadal:

"Lo ideal es que el Gobierno lo llevase ahora un grupo de personas sin tintes políticos".



Sobre todo cuando el que gobierna no tiene la intención de volcarse únicamente en proteger a los ricos como él.

Cuanta miseria humana ha puesto en evidencia el coronavirus. — Paco Lobo (@Cazatalentos) May 5, 2020

Oye Rafa Nadal, que gobierne el que gana unas elecciones se llama democracia, aunque no te guste. Cuanda haya elecciones vota, mientras tanto, deja de joder. — Mamut airado ? (@Inefable82) May 5, 2020

2018, tras la moción de censura que hizo Presidente a Pedro Sánchez: "Me gustaría volver a votar".



2020, después de que Pedro Sánchez haya ganado las elecciones: "Lo ideal es que hubiera otro grupo de personas sin tintes políticos".



Rafa Nadal, apolítico. pic.twitter.com/aDxcwUGhR1 — Jules (@CensoredJules) May 5, 2020

Si os digo que Rafa Nadal me cae de puta pena,

¿seguiréis siendo mis amiguitos? — Handrius (@Handrius_) May 6, 2020

Mi hermano, taxista, con un graduado escolar sacado a duras penas y sin haberse leído más que 2 o 3 libros en su vida, hace unos análisis políticos que le dan veinte patadas a los de Rafa Nadal. ¿Por qué se le pone un micro delante a gente como Nadal y no a gente como mi hermano? — Arantxa Tirado (@aran_tirado) May 5, 2020

Nadal echa de menos la antigua normalidad. pic.twitter.com/gae85ApDpX — NUNCA_GRIS (@SR_BRUS) May 5, 2020

Busco declaraciones de Nadal quejándose de la derecha. — Roja EsLa?￰゚フᄆ/? (@crisrojvegbio) May 5, 2020

Don Rafa Nadal ha conseguido caerme peor que Alonso, oigan. Y les aseguro que el nivel estaba altísimo. — Roberto.G (@robersestao) May 5, 2020

Lo de Nadal ya os lo avisamos. Y mimi mimi mimi es muy bueno en lo suyo mimi mimimimi.



El primero mi padre.



Llevo así toda la puta vida, joder. — NEGA ? (@Nega_Maiz) May 5, 2020

Y es que muchos le han afeado que proponga como "ideal", en las mismas entrevistas, que "hubiera un grupo de personas que no tuviera ningún tinte político" en el Gobierno:

No seáis crueles con Nadal, solo ha pedido que haya un gobierno sin tinte político, por ejemplo de Generales del Ejército. — Raúl Herrera García (@raul230280) May 5, 2020

A Rafa Nadal le da miedo que le toquen sus dineritos. Propone un gobierno estilo Mokoverde, "de concentración nacional". — Lobosiniestro ?￰゚メロ? (@luposinister666) May 5, 2020

Rafa Nadal, pide que gestionen la situación los mejores: "Lo ideal, es que hubiera un grupo que no tuviera ningún tinte político".

Un grupo sin tinte político, se llama junta militar y su forma de gestionar "Dictadura", España lo ha sufrido ya durante 40 años. — JCCruz (@JC_C_A) May 5, 2020

Estoy deseando conocer a esos que Nadal dice que son "los mejores que no tienen tinte político"

Ya está inventado Rafa.

Lo llamaban aristocracia y siempre han sido élites dedicándose a proteger a élites.

Y claro, a esa gente como a ti, parece que lo de la democracia les sobra? https://t.co/3yq1rcbfia — Carlos Sánchez Mato? (@carlossmato) May 5, 2020

Fun fact: siempre que alguien pide que nos gobiernen personas sin ningún tinte político es porque no gobierna el partido al que votó. pic.twitter.com/MJuWyoxkUp — Siberet (@SiberetSiberet) May 5, 2020

E, incluso, le han aconsejado no meterse en política siguiendo el ejemplo del entrenador del Liverpool:

Rafa Nadal está en su derecho de opinar todo lo que quiera sobre la pandemia, pero yo soy más de Jürgen Klopp: "La opinión de los famosos sobre el coronavirus no es importante. Yo solo soy un entrenador de fútbol. Pregúntenle a gente más inteligente". pic.twitter.com/PcdIttuz2X — PabloMM (@pablom_m) May 5, 2020

También han abundado los tuits de los que se burlan directamente del deportista usando la ironía para ponerlo en la diana:

Esperando a ver si Rafa Nadal nos dice si la tortilla de patatas buena es la de con cebolla o la de sin cebolla. — Gemma Herrero (@gemmaherrero) May 5, 2020

El próximo partido de Nadal debería arbitrarlo un epidemiólogo. — Mauro Entrialgo (@Tyrexito) May 5, 2020

Rafa Nadal no es ni de izquierdas ni de izquierdas. — ✊? (@ElLeninDeTetuan) May 5, 2020

Que dice Rafa Nadal que no quiere la nueva normalidad, que quiere la normalidad de antes.

Pues nada Rafa, llama por Tfno al Coronavirus y se lo comentas, para que se vaya largando y todos felices. — Forrets (@ForretsGump) May 5, 2020

Hay que darle importancia a lo que diga un jugador de tenis, un presentador de televisión o un torero. A un epidemiólogo no, que ese no tiene ni puta idea. — Dani Bordas (@DaniBordas) May 5, 2020

Rafa Nadal pide un gobierno de expertos sin ideas políticas.

Sería estupendo un gobierno de tenistas, toreros y tertulianos de A3Media, Mediaset, Cope y 13Tv. — Ni Dios ni Rey (@AbaloneOrtega) May 5, 2020

Rafa Nadal contactando con “Los mejores” para gestionar esta situación. pic.twitter.com/Z7ptZZW0Hm — SheilaLjungberg (@SheilaLjungber) May 5, 2020

Que fácil es criticar a Rafa Nadal sin haber visto ninguna de sus películas. — Ƥσℓℓιтσ ☆ (@Radiopolli) May 5, 2020

Un comité de sabios compuesto por Quique San Francisco, Fran Rivera, José M. Soto, Nadal, Pablo Motos, Íker Jiménez y el de Martes y 13.

Salimos de esta en tres días. — El Padre de Brian (@ElPadreDeBrian) May 6, 2020

No hagáis caso a Simón, Nadal es mucho mejor para informarse sobre la crisis sanitaria. — Elisa (@limbicaelisa) May 5, 2020

Rafa Nadal no ve rojos ni azules. — Quique Peinado (@quiquepeinado) May 5, 2020

A mí ya me caía mal Rafa Nadal antes de que fuera mainstream. — · Hibai Arbide Aza · (@Hibai_) May 5, 2020

Rafael Nadal como analista político es un gran tenista. — israel elejalde (@IsraelElejalde) May 5, 2020

Con esto de la cuarentena, Rafa Nadal ha pasado de estar cerca de igualar los Grand Slams de Federer a estar cerca de igualar las frases de tu cuñado cuando va por la cuarta birra. — SUPPORTERS GAYÀ ?¬トᄁ (@Supporters_Gaya) May 6, 2020

- LOS EPIDEMIÓLOGOS NO TIENEN NI IDEA.

- padre

- RAFA NADAL SÍ QUE SABE

- padre.

- CON RAFA NADAL EN EL GOBIERNO ESTO NO HABRÍA PASADO

- padre, por dios

- ¿CUÁNTOS ROLAND GARROS TIENE RAFA NADAL? DOCE ¿CUÁNTOS ROLAND GARROS TIENE FERNANDO SIMÓN? CERO. FERNANDO SIMÓN HIJO DE PUTA — Chucki (@chuckiclampy) May 5, 2020

Yo también quiero vivir en la normalidad de Rafa Nadal pic.twitter.com/sjWEuCtjcP — le frère ? (@Lfrre) May 5, 2020

La defensa de su tío Toni

Toni Nadal ha salido en defensa de Rafa después del aluvión de críticas. Lo ha hecho en declaraciones al programa El Larguero de Cadena Ser, asegurando que "no entiendo que una persona que paga sus impuestos no pueda expresar su opinión, faltaría más, no lo concibo. Me parece lógico que todo el mundo tenga los mismos derechos y no por llamarse Rafael Nadal no pueda opinar".

Añadió además que "siempre hay gente dispuesta a decir cualquier barbaridad. La gente no sabe ni qué significa facha. Si la gente se cultivara un poco... Cada cual que opine lo que quiera. Después, oye, mejor si se leen algún libro y ven qué es un facha y qué no lo es. Es muy fácil poner adjetivos a la gente. Cuando te expresas hay que tener algún conocimiento de las cosas. A cualquier ciudadano le gusta comentar lo que pasa en su país, faltaría más".

Además de Toni Nadal, otros tuiteros han querido defender también el derecho de Nadal a decir lo que le dé la gana. Estos son algunos de ellos:

Parece que la extrema izquierda está acosando a Rafa Nadal.

Eso quiere decir que es un hombre libre.

Enhorabuena Rafa ?

?￰゚ヌᄌ — Jaime de Berenguer ?￰゚ヌᄌ (@jaimeberenguer) May 5, 2020

Lo que les fastidia no son las opiniones de Rafa Nadal. Lo que les jode, es que muchos millones de españoles pensemos como él. — Willy Tolerdo (@WillyTolerdoo) May 5, 2020

Veo que Nadal es TT y voy a su entrevista esperando insultos o palabras gruesas. Y resulta que sólo da su opinión, con tono apacible y sin exabruptos.



De fascista para arriba le ponen.



Tenemos un grave problema de tolerancia hacia los que, simplemente, no piensan como nosotros. — Fran Guillén (@guillenfran) May 5, 2020

El ataque de la izquierda progubernamental a Pablo Motos, Alberto Chicote o Rafa Nadal es lo más lamentable, en términos políticos, que he visto en mucho tiempo.



No llegan ya ni al nivel de cuchufleta. — Eugenio d'Ors (@EugeniodOrs_) May 5, 2020

Sesudos progresistas atizando a Nadal por opinar de política. Estaría cojonudo que no pudiera opinar de lo que quiera. Si no pudiéramos hablar de lo que nos apetece a esos mismos tertulianos se les acababa el chollo. Al menos Rafa es ejemplo de esfuerzo y sacrificio. ¿Y ellos? — Fermín de la Calle? (@FermindelaCalle) May 6, 2020

-Rafa Nadal ha opinado en una entrevista sobre lo que le gustaría que pasara cuando terminara la pandemia

-¿Qué se ha creído ese facha? ¿Es que es epidemiólogo?

-Mira, Anabel Alonso opinando del Estado de Alarma y el coronavirus en la Sexta

-¡Vamos corriendo a ver qué dice! — Froilán I de España ?￰゚ヌᄌ (@FroilLannister) May 6, 2020

Rafa Nadal no puede comentar nada sobre política porque no es periodista ni politólogo como vosotros. — Rimbaud⚖️? (@rimbaudarth) May 5, 2020

"Rafa Nadal mejor que se calle la puta boca porque no es epidemiólgo" starter pack pic.twitter.com/woi3vUf5Ki — Fran (@fracagu01) May 5, 2020

