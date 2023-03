Críticas a Mario Vaquerizo por decir que vivimos como en la dictadura: "Añora el franquismo"

Mario Vaquerizo ha equiparado las críticas de las redes sociales y la cancelación de la opinión pública, así como la protección de los menores, con la dictadura franquista que padeció España durante 40 años. Lo ha hecho en el plató de Déjate querer, el programa que presenta Paz Padilla en Telecinco las noches de los sábados, y se está llevando una réplica contundente en forma de lluvia de zascas desde Twitter.

El argumentario del polifacético showman no es nuevo: famoso que ha dicho o hecho algo que no ha gustado a la opinión pública y recibe un aluvión de críticas ―en su caso, especialmente por el anuncio grabado para la Comunidad de Madrid―, ahora habla en un medio de comunicación de masas quejándose de una supuesta censura. La incongruencia no hay ni que señalarla, pero Padilla, lejos de evidenciarla, le ha dado la razón en su discurso: "Teníamos más libertades en la Transición".

"Hemos pasado por una dictadura en la que no nos dejaban que mostráramos cómo somos, por llevar el pelo largo te metían en la cárcel", ha recordado, al tiempo que la presentadora incidía al preguntarle si consideraba que habíamos "retrocedido": "Ahí quería llegar. Vengo de una familia que ha vivido la dictadura y yo ahora me siento identificado con mis abuelos. No puedes decir lo que piensas", se ha quejado Vaquerizo.

"Soy políticamente incorrecto"

Ha sostenido además que a su suegra "le habrían mandado a la cárcel por cosa del Defensor del Menor" por haber permitido que Alaska, teniendo 16 años, participase en la película Pepi, Lucy y Bom protagonizando escenas con contenido sexual. Aferrándose a que es "políticamente incorrecto", Vaquerizo ha denunciado la "autocensura" como "el mal de las personas que queremos ser libres. Debemos decírselo a los jóvenes, que ven como real lo que ven en las redes sociales, una opinión no es información".

Los “inteligentes” de Paz Padilla y Mario Vaquerizo al habla: “no somos libres, hemos retrocedido en derechos”. pd: si, no es coña, estos dos mamarrachos diciendo esto en el año 2023, en fin 🤦🏻. #DejateQuerer #APOYOROCI013M 💜 pic.twitter.com/InSx1wx39M — Jorge G.H. (@salmantino40) March 13, 2023

Vaquerizo terminó hablando de la famosa campaña para la Comunidad de Madrid, defendiendo que había ido a promocionar "mi ciudad favorita": "Está exenta de cualquier connotación política y quien quiera entenderlo bien y quien no, no. Y como me insultes, solo por el daño que le haces a mi madre, voy y te moñeo. Y ahora que me metan en la cárcel si quieren", concluyó.

Su intervención en el programa, como seguramente él preveía, no ha tardado en viralizarse en las redes sociales y compartirse, sobre todo, durante este lunes. Aunque Vaquerizo cuenta también con sus defensores, lo cierto es que se ha ganado una auténtica lluvia de zascas por su comparación con el franquismo, cosechando críticas como estas:

Anoche Paz Padilla llevo de invitado a su programa a Mario Vaquerizo en ella afirmaban los dos que actualmente en España se ha retrocedido en libertades y lo comparaba con la epoca de la dictadura del general Franco,poco nos pasa 😱 pic.twitter.com/wrFBbxNfQQ — Jose (@EpubliR) March 12, 2023

Que a Mario Vaquerizo le habrían aplicado la ley de vagos y maleantes lo sabemos todos menos él. — Bulldog Punk (@bulldog_punk) March 13, 2023

"Querido" Mario Vaquerizo, si estuvieses en una dictadura no podrías llevar ese estilismo, te pegarían por la calle.



Simplemente, si tienes libertad de decir tonterías públicamente, los demás tenemos la libertad de decirte que lo que dices son tonterías. — The Charmed Juan 🏳️‍🌈 (@TheCharmedJuan) March 13, 2023

Mario Vaquerizo nació en 1974.

Va por ahí diciendo que el grado de libertad durante la dictadura franquista (1939-1975) era similar al que tenemos en estos momentos.

Se puede ser más sinvergüenza, pero es muy, muy, muy difícil. — MARIANO RAJOY FAKE (@marianofake) March 13, 2023

Mario Vaquerizo, la prueba viviente de que no hace falta ser buen actor para montarte tus películas. https://t.co/viGxXSZb7w — El Jueves (@eljueves) March 13, 2023

Mario Vaquerizo en un programa de máxima audiencia diciendo que no hay libertad de expresión. Son el gag de Conservatives voices are being silenced — Vegannibal Lecter (@veganibalecter) March 13, 2023

Que mala suerte no poder mandar en una máquina del tiempo a Mario Vaquerizo a la época de Franco para que comprobase como eran aquellos años de verdad. pic.twitter.com/ryJPwdZVoB — AKN+47 (@AKN4710) March 13, 2023

Pero, a ver, infraser, que naciste en 1974, no tienes ni pvta idea de qué pasaba en la dictadura. Deja la bebida ya y lee más. https://t.co/F7OywU97Qh — Otto Más 🎙️ (@Otto_Mas) March 14, 2023

Cuando dos intelectuales del peso de Mario Vaquerizo y Paz Padilla se ponen en TV a ser ocurrentes, el primero llega a la conclusión de que vivimos en una dictadura peor que la franquista, y la segunda asiente. ¡Este país no se merece esto! — Fidel Fernán (@fidelfernan) March 13, 2023

Mario Vaquerizo hace campaña por los herederos de Franco y equipara el gobierno actual con una dictadura.



Ya llevaría años en la cárcel con la aplicación de la ley de Vagos y maleantes.

El daño que hace darle voz a estos incultos descerebrados. — El Justiciero (@proteston13) March 13, 2023

Cuatro grandes librepensadores españoles silenciados por distintos gobiernos



Fernando Lozano Montes.

Ramón Chies.

Mario Vaquerizo.

Francisco Ferrer Guardia. pic.twitter.com/yttse56wD6 — ¡Hey¡ Di (@Condoncojones) March 13, 2023

Que chorprecha !!! Mario Vaquerizo junto a Paz Padilla añorando al franquismo.

Junto a Pitingo, Soto, Pepe Reina, Arévalo, Fran Rivera, De Quinto, Arévalo, Toni Cantó, Ortega Cano, Carmen Lomana, Bertin Osborne, el Sherpa...son los grandes referentes intelectuales del PP y VOX. pic.twitter.com/koxrhbCO87 — La tarambana republicana (@la_tarambana) March 14, 2023

Parece que va a tener que moñear a más de uno si cumple con lo que ha dicho en el plató de Padilla.

