El piso 'colmena' que se ha hecho viral y enfada a todo Twitter: "2.000 euros al día por habitación"

Ilegal, con espacios muy reducidos, sin posibilidad de cocinar, cobrado en dinero B, sin aire acondicionado ni calefacción y con cartones separando las habitaciones, así es el piso colmena que ha vuelto a hacerse viral en las redes sociales. Se trata de un espacio que el programa Equipo de Investigación, de La Sexta, visitó para un programa que se emitió en julio de 2019, pero que ahora ha vuelto a cobrar popularidad en TikTok y Twitter, aunque con algunos detalles que no se corresponden con la realidad.

En concreto, el texto que se ha superpuesto por encima de la imagen es impreciso, puesto que anuncia que se trata de un lugar que está a "cinco minutos de Gran Vía" y llega a hablar de una cantidad diaria que gana el casero; no obstante, la realidad es que se trata de un piso colmena que estaba ubicado a las afueras de Barcelona y su dueño no llega a dar tantos detalles económicos sobre él, tal y como puede comprobarse en el reportaje original.

Sin embargo, el resto del contenido es exacto al que se emitió hace cuatro años. El protagonista es Marc Olivé, un viejo conocido de este tipo de infraviviendas al que no le cuesta reconocer que su negocio es ilegal: "Estamos esperando a que nos apliquen un epígrafe y una licencia de apertura para nuestra actividad; por ahora no pagamos impuestos", señala sin ningún pudor ante las cámaras de La Sexta, mostrando el lugar de 190 metros cuadrados con capacidad para 24 personas.

"Parece 'El Mundo Today'"

Enseña los habitáculos, siendo ridículo el que muestra como el más grande, para una pareja, y separados por una especie de cartones que no dan privacidad. Admite que las separaciones no han sido revisadas por un arquitecto y que el arrendatario no sabe qué es lo que está pasando en su local porque cree que es un coworking. Una entrevista del todo surrealista en la que parece que Olivé está tomando el pelo a los reporteros:

No es de extrañar que los tuiteros hayan mostrado su enfado, pero también su perplejidad ante unas imágenes que parecen falsas, sosteniendo que Olivé es un "psicópata":

Se ponen pocas bombas — el muchacho🍄 (@Matt_gdp) March 12, 2023

O es el mejor vídeo que ha hecho @elmundotoday, o el primero que le meta un peñazo en la boca que se abra un crowdfunding y le pagamos la denuncia y una propina entre todos. — Dan Zappa (@DanZappa) March 13, 2023

Dios mío, cada sg que pasaba iba a peor. Lo peor es que sabe perfectamente que está haciendo algo súper ilegal de lo q se está lucrando muchísimo y no le da miedo decirlo en la tv porque se siente intocable. Bien por el reportero, aunq podría hasta q tuviera más “clientes” xdddd — Fran Antequera (@Fran_Antequera) March 12, 2023

En mi época a estos se les llamaba jetas, ahora son “emprendedores”. Mientras haya tontos, habrá sinvergüenzas. — Mujerteníaqser (@M22385951) March 13, 2023

el término mentalidad de tiburón se queda corto para este hombre — rodmy (@rodmyseg_) March 12, 2023

"La ley no funciona"... Pues tiene razón. Si funcionara, este hombre estaría dándole explicaciones a un juez, y no a un periodista. — Kommune 2 (@Kommune_2) March 13, 2023

Distopía al máximo... — Luis (@Luis72395570) March 13, 2023

Me pones a un señor hablando alemán y el vídeo cambia totalmente — ↻Neverendιng Pнoenιх (@Lex_Angelus) March 12, 2023

Cuando estén alquilados llegará todo tipo de personas. Unos podrán meterse a robarle al vecino y hasta incendiar los cartones. El casero es un psicópata — Manuel Ribadavia (@RibadaviaManuel) March 13, 2023

Meses después de la emisión de este reportaje, en febrero de 2020, el socio de Olivé aseguraba que la historia del inventor de los pisos colmena en España estaba llena de mentiras y las viviendas cápsulas no existían. No obstante, él aprovechaba para anunciar lo que resultó ser una falsa alianza con una empresa canaria cuyo nombre estaba usando sin permiso. Al año siguiente, en marzo de 2021, la Fiscalía Provincial de Madrid presentaba contra él una denuncia por un delito continuado de estafa por haber puesto, presuntamente sin autorización, en marcha su empresa Haibu 4.0 Colmenas SL en Madrid y Pozuelo de Alarcón. El Ministerio Fiscal consideró en su escrito que las viviendas construidas incumplían todas las normas de habitabilidad.

