Marc Olivé: “Somos capaces de crear 35.000 pisos colmena cada dos meses”

Marc Olivé, promotor detrás de los denominados pisos colmena, mantiene su intención de seguir adelante con el proyecto y asegura a EL ESPAÑOL que “nuestro potencial es crear 35.000 viviendas cada dos meses”.

En pleno conflicto con el Ayuntamiento de Madrid por su desembarco en la capital, desde Haibu 4.0 aseguran que “están intentando bloquear el proyecto, aunque parece que no se han dado cuenta con quién se están enfrentando”. En Barcelona tampoco lo tuvo fácil.

Marc Olivé defiende la legalidad de su modelo de negocio. “Si no fuera legal, lo haríamos como los pisos patera o narcopisos en Barcelona: sin decir nada y sin que nadie supiera cuántos hay”, apunta. “Si estamos montando este circo y explicando todo es por algo, porque es legal”, añade.

Admite el promotor que “la hemos liado buena” y se explica. “Tenemos que hacer mucho ruido para que los políticos hagan su labor, puesto que no se mueven”, indica. “El problema que tiene el Ayuntamiento es que cuando vea dos o tres casas funcionando y que la gente confirme que son legales y se pueden abrir, toda la población se va a tirar al cuello de los políticos para preguntarles por qué no hacen ellos casas”, cuenta Marc Olivé en una entrevista con EL ESPAÑOL.

Por este motivo, según Marc Olivé, “están intentando bloquear el proyecto, aunque parece que no se han dado cuenta con quién se están enfrentando y lo vamos a divulgar hasta Marte”. “Seguiremos adelante 100%”, sentencia.

La versión del Ayuntamiento

Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid reitera su “compromiso por hacer cumplir la norma técnica”. “Por la información que tenemos a día de hoy, que únicamente es a nivel de medios de comunicación, esta nueva tipología de habitar en una ciudad a través de unos nichos no cumple unas condiciones mínimas en materia de iluminación, ventilación y el Ayuntamiento lo tiene bien claro”, describe el Consistorio.

De la misma manera, el organismo público que lidera José Luis Martínez-Almeida asegura que “no va a permitir una tipología de vivienda que no cumpla los requisitos de confort y habitabilidad que se exigen en todas la viviendas en esta ciudad”. “Actuaremos desde la disciplina urbanística con contundencia: orden de cese, precinto y multas”, advierte.

Además, deja claro que “no tienen ninguna licencia”. “La clandestinidad no es la mejor de las soluciones para hacer algo que venden que es legal”, indican desde el consistorio. Para terminar, el Ayuntamiento de Madrid quiere hacer un llamamiento a la ciudadanía. “No se dejen embaucar por cantos de sirena sobre situaciones que a día de hoy son inviables en la ciudad de Madrid”, finaliza.

Ante estas acusaciones, Marc Olivé asegura que “si el Ayuntamiento fuera inteligente, que no es el caso, habría planteado otra estrategia”. De hecho, el promotor asegura que es capaz de resolver el problema de acceso a la vivienda que existe en nuestro país. “Para que veas nuestro potencial, somos capaces de poner 35.000 viviendas cada dos meses”, recuerda.

El impulsor de estas viviendas colmena alega que “nosotros tenemos seis tipos de licencia, según donde vaya ubicada la colmena pedimos una u otra”. En cuanto al suelo, el responsable de Haibu 4.0 señala que trabajan con tres opciones: alquilarlo al propietario, comprarlo y, en caso de que tenga titularidad municipal, lograr una concesión por equis años.