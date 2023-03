La tremenda bronca entre Macarena Olona e Isabel Peralta: "Calla, nazi"; "Calla, judía vendida"

Macarena Olona e Isabel Peralta tuvieron sus más y sus menos en Twitter este sábado. Todo comenzó con un tuit de la abogada del Estado, en relación con unas palabras de Tamames en 2014 sobre los niños con síndrome de Down. "Los hijos con síndrome de Down no son una desgracia. NO", puso Olona junto al texto. Peralta le contestó. Y Olona le pidió silencio: "Calla, nazi".

El texto de Tamames compartido por Macarena Olona dejaba ver la idea que tenía el candidato propuesto por Vox para la moción de censura contra Pedro Sánchez sobre el aborto. En un programa de 13 TV, Tamames expuso que "si hay errores genéticos en el ser que va a nacer, pues el aborto es lo único que tiene sentido".

Continuaba su argumentación diciendo que "es defender a la madre y evitar una vida desgraciada que puede durar 30, 40 o 50 años. Es decir, haber puesto como posible no aplicación de la ley del aborto el síndrome de Down ha sido un disparate". El texto apunta que Tamames continuó diciendo: "Un disparate, porque si el aborto sirve para algo es para proteger a la madre y para que el nasciturus tenga una vida decente". "Es una desgracia para los padres y los hijos".

Si, si lo es. Tener un hijo con cáncer también es una desgracia, no es ningún regalito del cielo. Es una enfermedad y debería evitarse el sufrimiento si es que se tiene la oportunidad https://t.co/3hk2KOG2qa — isabel Peralta (@IsabelMPeralta8) March 10, 2023

Olona respondía en Twitter que "los hijos con síndrome de Down no son una desgracia. NO". Isabel Peralta le contestaba: "Sí, sí lo es. Tener un hijo con cáncer también es una desgracia, no es ningún regalito del cielo. Es una enfermedad y debería evitarse el sufrimiento si es que se tiene la oportunidad".

Continuaba su argumentación la nacionalsocialista en otro tuit: "Si unos padres son avisados antes del nacimiento de que el feto presenta una enfermedad tan grave, traerlo al mundo no es un acto de valentía sino de egoísmo, egoísmo con la vida que estará llena de sufrimiento y egoísmo con la sociedad".

Ahí vino el cierre de Olona, tajante: "Calla, nazi". Y el revés de Peralta: "Calla, judía vendida".

[Prohíben entrar a la falangista Isabel Peralta en Alemania por llevar el 'Mein Kampf' y esvásticas]

Calla judía vendida https://t.co/OhvZNoJdv7 — isabel Peralta (@IsabelMPeralta8) March 11, 2023

Lo que parecía el final de la conversación se convirtió en una excusa de Olona para dejarle un retrato suyo pintado sobre acuarela. Peralta tampoco se quedó callada y le contestó: "“Eres el Plus Ultra desvaríos, el non Plus Ultra, perros y judíos.” Quevedo lo escribió pensando en ti; falsos patriotas que se meten en política para vivir de ella pero jamás para morir por ella. Agitas enérgica la bandera para reclutar adeptos mientras tu patria es Israel".

[Esta es Isabel Medina, la musa falangista del vídeo con camisa azul: "El judío es el culpable"]

Cuando todo parecía zanjado, o al menos cada una había vuelto a su muro, Olona regresó a la carga sacando tuits de febrero de Peralta donde exponía las siglas: AHTR (Adolf Hitler tenía razón). El tuit concreto era: "Si Platón viviese haría de la democracia actual una alegoría del tablero de parchís, muchos colores, todos movidos por una misma mano, unidos en esencia para llegar a un fin. Pero algún día el trono judío se tambaleará y el mundo entero sabrá que AHTR".

“Eres el Plus Ultra desvaríos, el non Plus Ultra, perros y judíos.” Quevedo lo escribió pensando en ti; falsos patriotas que se meten en política para vivir de ella pero jamás para morir por ella. Agitas enérgica la bandera para reclutar adeptos mientras tu patria es Israel. https://t.co/onsPlc14VT pic.twitter.com/G2GHoBpEzR — isabel Peralta (@IsabelMPeralta8) March 11, 2023

La abogada del Estado exponía en este nuevo tuit: "Nazis antisemitas. Con la bandera española". Asimismo, señalaba al diputado de Vox Manuel Mariscal por tener una cuenta falsa donde también se exponen las siglas AHTR. "Una al menos no se esconde. El otro lloraba cuando se filtró su identidad en septiembre. Poco. Si se sintió que no le defendían entonces, conocerá la verdadera soledad en el Juzgado", zanjó.

Sigue los temas que te interesan