Nuevo test visual: escoge una de estas tres imágenes para saber con qué tipo de personalidad encajas

Los test de personalidad y acertijos visuales son tendencia en las redes sociales en España. Publicaciones que se hacen virales rápidamente y están gozando de un éxito inesperado al suponer un pasatiempo divertido para todo tipo de personas, puesto que algunos ponen a prueba nuestras destrezas y agudeza visual, mientras que otros nos ofrecen información para reflexionar y que nos conozcamos un poco mejor, como el caso del que nos ocupa. Unos y otros se pueden compartir con amigos, y aquí dejamos un par de los que hemos publicado estos días por si os los habíais perdido: '¿Quieres saber si estás enamorado? Este test viral tiene la respuesta: elige uno de los dos caminos' y '¿Sabrías decir en qué dirección va este autobús? El acertijo que resuelven antes niños que adultos'.

Hoy os proponemos que observéis la ilustración detenidamente. En ella podemos ver tres escenas diferentes, pero con puntos en común: un hombre y una escalera. No se trata esta vez de enfrascarse en retos con el cronómetro en la mano para entrenar nuestra vista entre imágenes con un sinfín de objetos, sino en hacer el ejercicio de encontrar el dibujo que más represente nuestro momento vital. Debemos fijarnos en la imagen, que os recordamos a continuación, y tomarnos nuestro tiempo porque de una buena elección dependerá lo que tendrás que leer sobre tu personalidad.

Con este test de personalidad conocerás algo que quizás no sabías sobre ti o no te habías fijado, pero lo importante no es lo que te digamos aquí, sino la reflexión que puedes hacer a raíz de leer la solución. De hecho, advertimos siempre que este tipo de pruebas no son concluyentes y los test virales como este suponen únicamente un divertimento al que no deberías darle más importancia que la lúdica. Sin duda, lo más gratificante es hacer introspección y conocerse más en profundidad.

Imagen del test

La imagen del test viral: ¿con qué escalera te quedas?

Resultados del test

Una vez que sepas cuál de las tres escenas elegir, puedes leer los resultados:

La escena de la izquierda

Si has escogido la primera escena es que tu personalidad es muy intuitiva y extrovertida, con un afán aventurero que te caracteriza.

La escena del medio

Si has escogido la escena del medio es que tienen una personalidad muy marcada, reflexiva y tenaz. Te gusta pensar cuidadosamente antes de actuar.

La escena de la derecha

Si has escogido la escena de la derecha es que tienes una personalidad muy fuerte, pero a la vez eres muy sentimental e introvertido, pudiendo parecer terco en algunas ocasiones.

Los test de personalidad y sus ventajas

Los test de personalidad son instrumentos a través de los cuales se pueden conocer rasgos de la personalidad oculta o tener más detalles acerca de la manera de ser y actuar del individuo. A menudo, son una manera divertida de distraerse, pero también pueden ayudar como ejercicio psicológico para ayudar en la evolución y desarrollo de cada persona.

Entre sus principales beneficios se encuentran el hecho de que ayuda a la hora de comprender mejor a otras personas y a ti mismo, así como a lograr identificar tus gustos y aquellas cosas que te desagradan, sin olvidar que puede contribuir a conocer las situaciones en las que puedes ofrecer tu máximo rendimiento y a conocer mejor tus fortalezas y tus debilidades. Por todo ello, además de ser útiles para poder pasar un buen rato de entretenimiento, también te ayudarán a la hora de continuar con tu propio desarrollo personal.

