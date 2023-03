La queja viral de una joven a la que suspendieron por faltar para cuidar de su abuela antes de morir

Cuando uno se enfrenta a una situación límite ―y perder a un ser querido es una de las más dolorosas― querría que el mundo se parase por un tiempo, que se respetase el cuidado necesario a esa persona y el duelo posterior. Sin embargo, a pesar de que se establecen permisos laborales de días por estas cuestiones, todavía estamos lejos de proporcionar como sociedad una respuesta más empática en estos casos, como ha demostrado la denuncia que ha hecho Vera a través de las redes sociales.

Aunque se trate de una muerte esperada dentro de lo que venimos llamando "ley de vida", el fallecimiento de un abuelo es un momento duro y triste para los que se quedan. No solo durante los momentos iniciales del luto, en el tanatorio, el entierro o el funeral, sino mucho más en lo que viene después: afrontar de nuevo la vida sin que ellos estén. La humanidad entendió hace miles de años la necesidad de venerar a sus muertos, pero en estos tiempos de deshumanización parece que nos olvidamos de lo importante que es.

Entre los derechos laborales de los trabajadores se contemplan días libres por el fallecimiento de familiares de primer y segundo grado, los más cercanos, pero ese baremo no se aplica en muchas otras actividades, como por ejemplo la académica. El relato de Vera ha llegado a casi tres millones de usuarios en Twitter, que han empatizado con la joven y su triste queja: le han suspendido por haber estado 10 días en el hospital cuidando de su abuela en sus últimos momentos.

"Me forman para esto"

"No pienso pedir permiso por ser persona antes que un alumno robot", ha reivindicado Vera, explicando que lo más paradójico es que está cursando un grado de atención a personas en situación de dependencia: "Me están formando para cuidar personas como mi abuela", insiste. Además, relata que regresó a clase tras el entierro, sin cogerse ni un solo día para pasar el duelo, pero aun así no fue suficiente:

me han suspendido todas las asignaturas por haber estado 10 días en el hospital con mi abuela mientras se moría.

no pienso pedir perdón por ser persona antes q un alumno robot. — vera (@verahigo) March 6, 2023

esq es por faltas pq hice los trabajos y absolutamente todo, encima estoy haciendo un grado de atención a personas en situación de dependencia ,me están formando para cuidar a personas como mi abuela💋 — vera (@verahigo) March 6, 2023

ya q me quejo pues lo hago del todo, el dia despues del entierro me planté en clase, no cogí ni un solo dia para mi para pasar el duelo, ni 1. — vera (@verahigo) March 6, 2023

"Todo el día diciéndonos que en nuestro trabajo necesitaremos muchísima empatía, tanta como tienen ellos y la que nos están enseñando", se ha quejado Vera que, ante las preguntas de algunos tuiteros, ha ahondando en que "al haber faltado tantos días llegué al 20% de faltas y no pueden evaluarme, teóricamente", afirmando que incluso ha justificado su ausencia y la han suspendido igualmente. Su relato ha provocado una reacción solidaria en la red social, dándole el pésame y también aplaudiendo su implicación con su abuela:

Has hecho lo q cualquier persona con corazón y bondad haría!! Que importa un título en comparación con los últimos momento con tu yaya — GoddessMeryy / FEMDOM FIMDOM MADRID (@delaguenaaa) March 7, 2023

que puta vergüenza dan, lo siento muchísimo por la situación, mucho ánimo 💗🌷 — barb (bassist era) 🌱 (@barbissour) March 6, 2023

Las faltas deberían estar justificadas. No entiendo cómo no pueden entender la situación. Y lo siento mucho por tu abuela. — jesusfrost 🏁🥉 (@jesusfrost79) March 7, 2023

Que ironía y que vergüenza. Has hecho lo correcto, lo que todos hubiéramos hecho estando en tu lugar o misma situación. Ojalá se haga justicia!🖤 — Nur (@nunuvol) March 7, 2023

Yo creo que el centro educativo al que atiendes debería ser informado de la situación y tomar una medida coherente y humana. Aunque hubieras asistido probablemente no podrías haber dado lo mejor de tí estando en ese contexto. — La irra (@ldnisraa) March 7, 2023

Lo siento mucho. Creo que has hecho genial, desde luego yo habría hecho lo mismo. Siempre va a ser más importante un ser querido que un número en un papel. Mucho ánimo ❤️ — what if... (@anerol_2003) March 7, 2023

ánimo!!! el sistema no entiende de pausas, pero a veces hay que hacerlas💓💓💓 — Ana (@kemena11) March 7, 2023

El título es secundario, mucho ánimo, así son de injustas las cosas aquí en este país. Mucho ánimo que seguro que las recuperas con buenas notas. — Juan Pedro Nieves (@jpns2501) March 8, 2023

"Volvería a hacerlo mil veces", ha zanjado Vera.

Sigue los temas que te interesan