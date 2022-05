La insensible respuesta de una profesora universitaria a una alumna que había perdido a su abuelo

Leyendo el hilo y sus respuestas, valoro aún más la actitud de 1 catedrática cuando falleció 1 tía mía poco antes de hacer Final. No sólo me retrasó la fecha 3 días sino que me hizo el examen en su despacho y se fue a comer con 1 colega. Pude copiar pero no me pareció decente 🤷🏻‍♂️