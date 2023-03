Lluvia de críticas a Hacienda por su última campaña sobre impuestos: "Tito Berni sí hacía magia"

Quizás lanzar una campaña para poner en valor la necesidad de asumir cargas fiscales cuando España desayuna cada día con nuevos datos sobre la presunta corruptela que ha estallado de la mano del Tito Berni no sea al mejor idea del mundo; pero parece que al Ministerio de Hacienda le van los retos y al grito de No es magia, son tus impuestos se ha sacado de la chistera un anuncio que no está terminando de cuajar en Twitter.

El spot nos presenta tres casos en los que el pago de impuestos hace posible los sueños y el bienestar de tres personas distintas. Así, conocemos a Sofía, que siempre ha querido ser ingeniera y puede estudiar en una universidad pública gracias a una beca. Además, ampliará su formación "con un doctorado que le permita completar su carrera". Después, conocemos a Paco, al que le apasionan los deportes.

"Gracias a su tesón y esfuerzo ha conseguido entrar en la Selección Española de Baloncesto Paralímpico y ha competido en campeonatos europeos y mundiales: "¿Su gran sueño? Participar en los próximos Juegos Paralímpicos de París", explica el anuncio. Por último, muestran el día a día de Adela, que tiene 85 años y vive sola en su casa, pero "cada semana recibe una visita de un centro de atención domiciliaria".

"No es magia"

Indagan en que van a ver "cómo se encuentra y qué necesita, además revisan que su pulsador de emergencia funcione sin problema" y concluyen que todos estos servicios públicos no están en funcionamiento por arte de magia, sino porque pagando impuestos se contribuye a su mantenimiento:

Gracias a ti.

Gracias a todas y todos, hacemos una sociedad mejor.



𝗡𝗼 𝗲𝘀 𝗺𝗮𝗴𝗶𝗮, 𝘀𝗼𝗻 𝘁𝘂𝘀 𝗶𝗺𝗽𝘂𝗲𝘀𝘁𝗼𝘀 pic.twitter.com/4thQWg7fJa — Ministerio de Hacienda y Función Pública (@Haciendagob) March 7, 2023

No obstante, como decíamos al principio, este no es el mejor momento para promocionar la recaudación de la Agencia Tributaria por muchas que sean las bondades de pagar impuestos. Prueba de ello es que la mayoría de los tuiteros han replicado recordándole al Ministerio el episodio del Tito Berni, entre otras críticas tan variadas como estas:

Con tus impuestos vamos a dejar el país totalmente arruinado para que tus hijos y nietos sean pobres. — Jose Maria Iguacen (@MariaIguacen) March 7, 2023

Tito berni sí hacia magia con mis impuestos — Luis (@luisda_ldrp98) March 8, 2023

No es magia, son mis impuestos. pic.twitter.com/kowjWolqF7 — hilk (@gildelatorre1) March 7, 2023

FUN FACT: destinamos la misma cantidad de presupuesto del Estado a pagar intereses de la deuda pública que a Sanidad; entre otros curiosos detalles que no mencionan. — sergiramog (@sergirammog) March 7, 2023

Contadle el chiste a otro — Carlos Paló (@carlohh18) March 8, 2023

Hay que tenerlos cuadraos — Barriocanal (@nacho_barrioca) March 7, 2023

¿Cómo es posible que personas sin formación ni ganas de trabajar y que en la vida civil estarían en la cola del paro vivan en casoplones de lujo y cobren nóminas de 6 cifras?

𝗡𝗼 𝗲𝘀 𝗺𝗮𝗴𝗶𝗮, 𝘀𝗼𝗻 𝘁𝘂𝘀 𝗶𝗺𝗽𝘂𝗲𝘀𝘁𝗼𝘀 — Victor Gonzalez Huici (@huici_victor) March 8, 2023

Ángela Rodríguez Martínez "PAM"

Secretaria de Estado de Igualdad y para la Violencia de Género.

Sueldo Anual: 123.694,36 €



𝗡𝗼 𝗲𝘀 𝗺𝗮𝗴𝗶𝗮, 𝘀𝗼𝗻 𝘁𝘂𝘀 𝗶𝗺𝗽𝘂𝗲𝘀𝘁𝗼𝘀 — Deadpool 🇪🇸 (@deadspanita) March 7, 2023

Son tus impuestos, dicen.

¿Se puede ser más simplista y populista? — 𝐌𝐚𝐥𝐞𝐧𝐚 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞𝐬𝐭í 🌍🇪🇺 (@MMContesti) March 7, 2023

Que se lo digan a la PSOE pic.twitter.com/KUga1d6yAd — Javi Marenas (@Javimarenas) March 7, 2023

De la misma manera que el dinero se puede usar eficazmente y para lo que de supone que pagamos, también se puede malgastar en ministerios inútiles, leyes injustas, manutención de votantes (clientes) o putas y cocaína.

Es nuestro deber como ciudadanos fiscalizarlo y quitaros poder — Sergio (@seehr) March 7, 2023

Se me cae la cara de vergüenza. — Ambassador (@ambassador_ze) March 7, 2023

Al menos en Twitter, no parece que la campaña haya cumplido con su objetivo.

