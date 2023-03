Mario Vaquerizo compara la situación actual con la dictadura franquista: "No puedes decir lo que piensas"

Mario Vaquerizo acudió al plató de Déjate querer, el programa que presenta Paz Padilla los sábados por la noche en Telecinco. En su visita, el cantante protagonizó un discurso sobre la libertad de expresión y la censura. Sus palabras fueron similares a las que pronunció Miguel Bosé en El hormiguero unos días antes y por las que se ganó de nuevo las críticas. "Teníamos más libertades en la Transición", aseguró el ahora jurado de Cover Nigth a Pablo Motos.

El líder de las Nancys Rubias comenzó respondiendo a quienes dicen que es homosexual y que su matrimonio con Alaska es "una tapadera". "Yo siempre voy con los maricones y ahí no hay ningún peligro. Bueno, sí. Después me dicen que soy maricón, que tengo mucha pluma", dijo en alusión a su amaneramiento. "Ella dice: 'No están insultando a mi marido, me están insultando a mí'. Y Olvido está muy bien atendida después de 23 años".

Fue entonces cuando Mario Vaquerizo reflexionó sobre la libertad de expresión que existe en la actualidad en nuestro país. "Hemos pasado por una dictadura en la que no nos dejaban que mostráramos cómo somos. Por llevar el pelo te metían en la cárcel", aseguró a la presentadora gaditana, que no dudó en preguntarle si la sociedad "había retrocedido" en ese aspecto.

"Ahí quería llegar. Vengo de una familia que ha vivido la dictadura y yo, ahora, me siento identificado con mis abuelos. No puedes decir lo que piensas. Aparentemente, habíamos avanzado", dijo en clara alusión al Gobierno. Vaquerizo puso de ejemplo Pepi, Lucy y Bom, la película de Pedro Almodóvar en la que Alaska protagoniza varias escenas subidas de tono. "Mi mujer tenía 16 años y esa película ahora no podría hacerse. A mi suegra le habrían mandado a la cárcel por cosa del defensor del Menor. Estoy diciendo cosas incorrectas, pero yo es que soy políticamente incorrecto", dijo.

"Tenemos que ser libres", espetó Padilla a lo que Vaquerizo añadió: "La autocensura es el mal de las personas que queremos ser libres. Debemos decírselo a los jóvenes, que ven como real lo que ven en redes sociales. Una opinión no es información".

Y ahora que me metan en la cárcel

Además, el cantante también habló de la polémica generada a raíz de la campaña que hizo el gobierno de Isabel Díaz Ayuso para 'vender' la Comunidad de Madrid al turismo. "Yo he ido a promocionar mi ciudad favorita, que es Madrid, y para mí, Madrid está exenta de cualquier connotación política y quien quiera entenderlo bien y quien no, no. Y como me insultes, solo por el daño que haces a mi madre, voy y te moñeo. Y ahora que me metan en la cárcel si quieren", sentenció Vaquerizo.

