La pregunta que María del Monte se dejó sin contestar a Jordi Évole en laSexta: "No voy a hablar más de esto"

María del Monte fue la invitada de Jordi Évole este domingo de su programa en laSexta. La cantante se abrió en canal con el periodista en una más que interesante charla en la que repasaron tanto temas profesionales como personales. "Soy una folclórica atípica sin tacón, sin ir pintada como una puerta, sin ir peinada de peluquería, sin rabillo del ojo, sin ser antigua, ni recatada", dijo.

La artista no tuvo problemas en hablar con naturalidad sobre su condición sexual, algo que ya demostró durante el pregón del día del Orgullo en Sevilla cuando se reconoció como "una más del colectivo". "¿Se quitó un peso de encima ese día", preguntó Évole. "Yo no he tenido ese peso, mi círculo íntimo siempre ha conocido mi sexualidad", respondió María del Monte reconociendo que al día siguiente recibió "más de 2.000 mensajes de WhatsApp".

"Era algo que a mí no me sorprendía y no me esperaba que a la gente le sorprendiera tanto. Porque a mí no era tan relevante. Señal de que hay que seguir trabajando", afirmó. "Es verdad que muchas de las personas con las que hemos coincidido después de ese día se han dirigido a ella sabiendo quién es. Por ahí sí noto que la gente esté más relajada, ahora tenemos más libertad".

Más reticente se mostró María del Monte al hablar sobre Isabel Pantoja. Pero lo hizo a regañadientes. El nombre de la tonadillera ha estado ligado al suyo durante años, después de que en el verano de 1995 la revista Diez Minutos llevara en portada unas fotos de las artistas en la playa en una actitud muy cariñosa. El titular versaba así: La Pantoja y María del Monte. Juegos y mimos en la playa.

El periodista le enseñó a la entrevistada el vídeo de cuando Pantoja fue de invitada al programa que presentaba María del Monte. "Al ser un programa donde se cantaba y esta persona era cantante...", respondió ella siendo interrumpida por Évole, quien recalcó que se refiriera a la tonadillera como "esta persona". "¿Prefieres que te diga Isabel? Yo no tengo problemas en pronunciar ningún nombre", espetó María que asintió: "Claro que tenía su morbo".

Rechazó 300.000 euros por hablar de Pantoja

"¿Por qué crees que despertaba tanto morbo esa hipotética relación que podíais tener tú e Isabel Pantoja?", insitió Évole a lo que la artista cortó rápidamente: "No lo sé, pero tampoco voy a hablar de esto". "A mí me da igual tu vida privada", matizó él que reformuló su pregunta: "¿Cómo viviste ese momento de tanta agresividad de la prensa rosa?".

"Eso lo llevé regular. Yo vivía hasta entonces con un desconocimiento absoluto a lo que era eso. Es verdad que había grabado muchos discos y me habían comprado, pero jamás en mi vida vi a un fotógrafo persiguiéndome. Llegué a conocer esa situación hasta límites insospechados", confesó. "Lo llevé como pude, cambió mi tranquilidad. Mi libertad".

María del Monte contó a Évole que rechazó cantidades ingentes de dinero que le ofrecían por hablar de Isabel Pantoja. "Renuncié a mucha pasta, no te vayas a creer que no es tentador contar ciertas cosas, prestarte a ciertas cosas... Me llegaron a ofrecer hasta 300.000 euros. Pero me negué porque quería seguir controlando mi vida", concluyó.

