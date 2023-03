‘Pasapalabra’ ya anuncia la entrega del bote más grande de su historia para esta semana

En mayo de 2020, Pasapalabra comenzó una nueva etapa en Antena 3. Está funcionando francamente bien en audiencias, siendo en muchas ocasiones el programa más visto de la jornada, pero no está entregando muchos botes. El primero de ellos lo ganó Pablo Díaz en julio de 2021, y después, en septiembre de ese mismo año, Sofía Álvarez de Eulate. Y desde entonces nadie ha conseguido resolver todo el rosco final. Hasta ahora.

Y es que Antena 3 ya ha comenzado a promocional la entrega de un nuevo bote, que es además el más grande que ha alcanzado jamás en su historia, y que en estos momentos supera los 2.248.000 euros de premio. Los aspirantes a este cuantioso galardón son Rafa Castaño y Orestes Barbero, quienes son viejos conocidos tanto del programa como entre sí. De hecho, ellos fueron los concursantes que competían en Telecinco cuando tuvieron que cesar las emisiones de Pasapalabra por orden del Tribunal Supremo, y más tarde se batirían también en duelo en el formato El Tirón, que se emitía dentro de Sálvame Tomate.

De momento se desconoce qué día de la semana se conseguirá alcanzar este bote, pero han dejado claro que es en la actual en una de sus promociones. Hasta ahora, el mayor bote de Pasapalabra se lo había llevado Eduardo Benito en 2006, en lo que era su primera tarde concursando, cuando el formato se emitía en Antena 3 y con Silvia Jato como presentadora.

Del mismo modo, tampoco se sabe qué cartas va a jugar Antena 3 con la emisión de este bote. Y es que el día que Pablo Díaz se llevó el premio Pasapalabra saltó al prime time, y fue un fenómeno de audiencias. En la actualidad, sin embargo, Antena 3 tiene una parrilla muy estable de lunes a viernes y no habría hueco para su emisión, si bien hay formatos como La penúltima y me voy o El juego de los anillos que podrían descansar de forma puntual, pues no tienen grandes datos de audiencias, y seguro que Pasapalabra mejoraba su franja de emisión.

Hay que recordar que Antena 3 lleva ya un tiempo jugando con la entrega de este bote. El pasado diciembre ambos fueron al programa El Hormiguero como invitados, y muchos espectadores pensaron entonces que muy pronto uno de los dos sería millonario, si bien ninguno ha conseguido hasta ahora resolver el rosco al completo. Además, cabe la posibilidad de que el bote se lo lleve otra persona, pues salvo los días que empatan en aciertos y fallos uno de los dos se tiene que jugar la permanencia por la silla azul con un nuevo contrincante. Quién sabe si próximamente descubrimos un nuevo Eduardo Benito, y en su primera tarde llega y besa el santo.

