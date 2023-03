La semana televisiva de Miguel Bosé: la oportunidad que desaprovechó para reconciliarse con el público

Que Miguel Bosé es un grande de la música de este país lo sabemos todos. Sin embargo, en los últimos años, su figura de artista ha pasado a un segundo plano por todas las polémicas que ha protagonizado. La más sonada fue la del negacionismo en la pandemia, cuando se mostró públicamente en contra del uso de las mascarillas y de la vacuna del covid.

Casi dos años después, y con una controvertida entrevista que ofreció a Jordi Évole de por medio, el cantante nacido en Panamá ha regresado a la primera línea con dos proyectos que se han presentado en la misma semana. Los dos cuentan con el sello de Shine Iberia, cuya CEO es Macarena Rey. La jefaza de MasterChef ha sido la responsable de que Bosé haya vuelto a trabajar en nuestro país, pues mantienen una estrecha relación de amistad.

Bosé estrenó primero Cover Night en TVE, un talent musical en el que ejerce de jurado junto a Mónica Naranjo, Juan Magán y Chanel Terrero. El programa supone la vuelta del cantante a TVE 25 años después de El séptimo de caballería. "No soy duro, soy exigente", aseguró ante los medios durante la presentación del programa, que se estrenó correcto en el prime time de La 1, con un 11,9% y 1.104.000 espectadores. Para aceptar la propuesta, Bosé hizo una petición a la directiva: "Dije: 'Cuidado, porque somos gente de la música y no podemos permitirnos un programa que suene mal".

Algo similar sucedió con Bosé, la serie sobre su vida que está protagonizada por el actor José Pastor y que llegó este viernes a la nueva plataforma SkyShowtime. "A Macarena Rey le dije 'cuidado porque esto es una serie de televisión, es cierto. Es cine, pero va sobre una persona de la música. Con lo cual, la música es importante y cuidado con quien vaya a cantar mis canciones porque mejor sino que haga playback", contó en El hormiguero, donde acudió este miércoles para hacer promoción del biopic.

"En la Transición había más libertades"

Miguel Bosé ha sido el invitado de mayor renombre del programa de Pablo Motos de esta semana. Y aunque se tenía ante sí una ocasión magnífica para blanquear su imagen y reconciliarse con el público en horario de máxima audiencia, acabó desaprovechándola. El artista repitió, una vez más, su discurso negacionista y llegó a decir que "en la Transición había más libertades que ahora".

Preguntado por la "controversia del covid", Bosé respondió lo siguiente: "Lo que tenemos que hablar es de libertades. Yo emití mi parecer. No pasa nada, tú te vacunas, yo no me vacuno, uno se tira por el balcón, otro te recoge, a otro le gusta la piña... Hay para todo el mundo, aquí hay espacio para todos". Y continuó: "Cuando saltó eso, yo emití mi criterio, porque tenía mucha información. Lo que hasta el día anterior yo creía que se podía hacer, resultó que a partir de ese día ya no se podía hacer. Ese derecho constitucional que nos ampara al expresarnos y pensar libremente, con todos los derechos, había desaparecido. Como muchos otros que han desaparecido hoy en día".

Además, el invitado de Motos se jactó por haber puesto en contra a los grandes partidos políticos y aseguró que en México, país en el que reside habitualmente, "no nos hemos enterado de lo que ha pasado", es decir, como si la pandemia hubiese pasado de largo. Como es lógico, todo lo que soltó por la boca le valió para volver a ganarse un aluvión de críticas en redes sociales y ser la comidilla el día siguiente de las tertulias en los bares y lugares de trabajo.

Y lo cierto es que el hijo de la actriz Lucía Bosé y del torero Luis Miguel Dominguín tampoco hizo un favor a la productora que tantas esperanzas ha puesto en él. Estas declaraciones no ayudan a la promoción de sus dos proyectos. Porque, como bien recordó en la rueda de Cover Night el propio Bosé, "la promoción hay que hacerla bien".

