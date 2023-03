Sonsoles Ónega se ausenta por primera vez en 'Y ahora, Sonsoles': ¿quién le sustituye?

Por primera vez en la historia de su magacín, Sonsoles Ónega se ha ausentado de Y ahora, Sonsoles. Una total sorpresa, dado que ni Antena 3 ni las redes del propio programa anunciaron que la conductora no iba a estar presente en este pasado viernes 3 de marzo. A pesar del desconcierto inicial, se ha aclarado que su ausencia es cosa de un día. Ahora bien, ¿quién fue su sustituto?

La ausencia de Ónega se notó desde el primer momento, al tener a Bricio Segovia como el presentador que abría el magacín, revelando así rápidamente quién era su sustituto en la jornada de este pasado viernes. Desde el inicio, el también colaborador del programa revelaba el motivo por el que Ónega no estaba presente en el plató. “Buenas tardes. No, no soy Sonsoles Ónega, le hemos dado el día libre, pero soy yo el que les va a acompañar esta tarde. Tenemos un programa maravilloso, no se lo pueden perder”, anunciaba Segovia.

Al dar así inicio al programa, se pasó directamente al sumario, pero después de pasar a la actualidad de sucesos. Antes de dar paso a la información, Segovia dio la bienvenida a los colaboradores presentes en el plató, con la periodista Valeria Vegas haciendo un comentario relacionado con el hashtag. “Hoy tendrá que ser #YAB y no #YAS”, dijo, provocando risas en el plató, incluida la del propio Segovia.

[‘Y ahora, Sonsoles’ y ‘Plan de tarde’ demuestran que hay vida más allá de Los Jurado y Pantoja]

El magacín siguió la escaleta programada, tanto en sus secciones de sucesos, sociedad y corazón. Que Segovia sea el sustituto tiene lógica, dado que es el copresentador del magacín, al ser encargado de dar contexto a varias informaciones que se hablan en la actualidad de sociedad, dado que también se han tocado temas de política e información internacional, ambas secciones que domina Segovia, al haber cubierto para Antena 3 conflictos como los de Ucrania o el surgimiento de la Primavera Árabe en Egipto y Libia. De hecho, ha sido tertuliano de la mesa política de Espejo Público.

Este ‘minidescanso’ por parte de Ónega tiene su lógica, dado que no ha parado desde que comenzó la emisión de Y ahora, Sonsoles, el 24 de octubre de 2022. Con una competencia muy feroz, el magacín se ha asentado completamente en la franja de la tarde, al ser líder frente a los concursos El cazador y 25 palabras, de La 1 y Telecinco, respectivamente.

Por otro lado, a la par que Ónega ha logrado que su programa mantenga un ritmo constante de audiencias, presentó el programa especial Hablando en plata: El escándalo de las residencias en el prime time de Antena 3, que tuvo buenos datos de audiencia. En su etapa en Telecinco, cuando presentaba Ya es mediodía, era Marc Calderó el que le relevaba a la madrileña durante sus vacaciones.

Sigue los temas que te interesan