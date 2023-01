‘Y ahora, Sonsoles’ y ‘Plan de tarde’ demuestran que hay vida más allá de Los Jurado y Pantoja

Desde hace prácticamente dos décadas, Telecinco es sin duda la reina del corazón en televisión. Cada semana dedica aproximadamente entre 30 y 34 horas a informar sobre las idas y venidas de los famosos. Y aunque Sálvame, Deluxe, Socialité, Fiesta, Ya es mediodía y El programa de Ana Rosa también ofrecen otro tipo de información dentro de su escaleta, las noticias rosas del famoseo patrio e internacional ocupan buena parte de ella.

Esta cantidad de horas está muy por encima de la que ofrece Antena 3 que no llega ni a la mitad. Y mucho más de La 1, cuya presencia tras la reducción de Corazón ha pasado a ser casi testimonial. El problema en cuestión no es tratar temas del corazón o noticias de sociedad, como tradicionalmente se ha conocido a este tipo de información, si no el cómo, el quién y el porqué de dicha información.

La manera de tratar los temas del corazón por parte de Sálvame, el programa que más hora le dedica, ha terminado ahuyentando a los famosos de los platós. Muchos han puesto tierra de por medio al ver incluso una cámara en los típicos photocalls publicitarios.

[El hito de 'Y ahora, Sonsoles' que pone en un nuevo aprieto a Telecinco: Antena 3 conquista las tardes]

Las noticias sobre la vida de los famosos han interesado desde hace décadas, sin embargo, la forma 'agresiva' utilizada durante tantos años y devaluar la palabra 'famoso' ha hecho que el propio género haya caído en popularidad en los últimos años… hasta ahora. O al menos esto es lo que aseguran las audiencias.

El corazón amable funciona en televisión

La 1 y Antena 3 han estrenado en los últimos tiempos programas que tratan la crónica social, pero desde un tono amable y con personajes de auténtica relevancia. Y ahora, Sonsoles ha supuesto el regreso del corazón a Antena 3, aunque en realidad nunca se llegó a ir del todo ya que Espejo Público lo ha estado comentando desde hace años en la última franja del programa.

La responsable de entretenimiento de Atresmedia, Carmen Ferreiro, ha sido preguntada en innumerables ocasiones por la vuelta del género a Antena 3 y siempre con la misma respuesta: "Vamos a tratarlo como hacemos con todos los programas, con la línea de identidad de la cadena".

La audiencia ha respondido. Y ahora, Sonsoles dedica entre 20 y 25 minutos cada día a hablar sobre este tipo de noticias, junto a una primera parte enfocada en la actualidad y los sucesos. Desde su estreno, se ha situado por encima de Telecinco y con una media que oscila entre el 13% - 14% de share ha conseguido liderar su franja de emisión. ¿Significa esto que han cambiado los gustos de los espectadores?

También La 1 estrenaba hace dos semanas el nuevo magacín de Toñi Moreno, Plan de tarde y lo hacía con buena nota: casi 1,2M y un 9,4%, a escasa distancia de Fiesta en Telecinco. Las críticas también acompañaban al estreno del programa, al menos en redes sociales. Una semana después, no obstante, caía a un 6,4%.

¿Hay un cambio de tendencia? Y ahora, Sonsoles y Plan de tarde han demostrado que hay vida más allá de Rocío Carrasco, Isabel Pantoja, Gloria Camila, José Ortega Cano, Antonio David Flores, Kiko Rivera… y todo el universo de personas que han llenado los diferentes programas de Telecinco en los últimos años. Incluso algunos obteniendo una popularidad disparada y participando en realities de la cadena.

Famosos de verdad

Otra de las enormes diferencias entre la manera de tratar el corazón de La 1 y de Antena 3 respecto a Telecinco es, cómo no, no dar cabida a famosos que han trabajado para…, que han sido amigos de…, o amantes o viceversos con ganas de seguir estirando una popularidad y poder seguir facturando.

Y ahora, Sonsoles y Plan de tarde, y en cierta medida Corazón, han decido 'dignificar' el plantel de famosos que salen en los programas del corazón. Donde no todos valen, ni no todo vale para conseguir una noticia.

También han dejado atrás ciertos comportamientos polémicos, gritos y peleas que han funcionado tanto a Sálvame durante tantos años. Ofreciendo noticias desde la pausa, la contención y la amabilidad.

Un género, el del corazón, que sí interesa y que no pasa nada por darle cabida en una cadena de televisión. Pero donde la gente, a tenor de los datos más equilibrados entre las diferentes cadenas, ha decidido huir de ciertos contenidos y personajes o, al menos, no consumirlos en masa como hacía tan solo unos años.

¿Deberá cambiar Telecinco su manera de abordar este tipo de contenido en sus programas? La nueva dirección tendrá la última palabra.

Archivado en Sálvame, Sonsoles Ónega, Televisión, Toñi Moreno

Sigue los temas que te interesan