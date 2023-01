Marlène Mourreau: de ganar ‘Gran Hermano VIP’ a vender fotos de contenido erótico en una web

La cantante y presentadora Marlène Mourreau fue un rostro imprescindible de los años 90 en la televisión gracias a programas como El Semáforo, de Chicho Ibáñez Serrador. Con la llegada del nuevo siglo se reinventó como personaje de realities, y se alzó como ganadora de la primera edición de Gran Hermano VIP en 2004. Su pareja de entonces, Miguel Ángel Redondo, probó suerte en La Granja, en Antena 3, donde ella le defendía en el plató, y también logró ganar. Marlene, años más tardes, probó suerte en Supervivientes, donde al parecer coló un mechero escondido en sus partes íntimas, aunque fue la primera expulsada. Y además, formó parte de varios concursos televisivos de Francia.

En los últimos años, sin embargo, Marlène Mourreau ha estado bastante alejada de la televisión, pero continuó haciendo espectáculos en directo, y probó suerte en otros tipos de negocios. Fue, por ejemplo, embajadora de una web que propicia las relaciones de mujeres maduras con chicos más jóvenes.

Este miércoles, Morreau ha reaparecido en Espejo Público, y ahí ha hablado de su actual fuente de ingresos, que tiene mucho que ver con su primigenio trabajo de modelo. Y es que se dedica a vender fotografías sin ropa a través de una página web. “Es una plataforma para contenido erótico. No tiene nada del otro mundo. Yo me puse allí porque estaba cansada de estar censurada en Facebook, Instagram y Twitter”, explicó la artista francesa.

“Pensé que como tengo un público que me conoce como pin-up porque he sido modelo desnuda toda mi vida, empecé con Playboy en el mundo y con Interviú en España y tengo público que quiere seguir viéndome eróticamente, desnuda, y tengo la suerte de tener un novio que es fotógrafo erótico, podíamos hacer negocio”, siguió explicando Marlène, quien en su día tenía el récord de ser la mujer que más portadas de Interviú había protagonizado. Afirma que en la actualidad consigue unos ingresos que ronda los 2.000 y los 3.000 euros mensuales. “Tú entras en la plataforma y quieres ver fotos de tu ídolo. En mi caso es contenido desnuda, pero también hay entrenadores personales que ofrecen clases particulares. No es solo lo que piensa la gente”, puntualizó sobre la plataforma. En su caso, la suscripción mensual es de 40 dólares.

