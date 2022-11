El hito de 'Y ahora, Sonsoles' que pone en un nuevo aprieto a Telecinco: Antena 3 conquista las tardes

La llegada de Sonsoles Ónega a Antena 3 prometía ser un revulsivo en la nueva temporada. La cadena de Atresmedia conseguía cerrar uno de sus fichajes estrella arrebatando a Telecinco la figura de la periodista, que desde el pasado 24 de octubre presenta Y ahora, Sonsoles en la hora previa a Pasapalabra.

El magacín vespertino inició entonces una reñida batalla con Sálvame y, pese a que el espacio de Telecinco consiguió resistir el envite, Mediaset apostaba por arriesgar programando en esa franja la telenovela Café con aroma de mujer. Sin embargo, la ficción no ha conseguido destacar, ha desplomado los datos de la cadena de Fuencarral y ha dado alas al formato de Sonsoles.

Viendo las cifras del culebrón protagonizado por William Levy, parece cuestión de tiempo que Telecinco vuelva a recular y devuelva ese hueco en la parrilla a Sálvame, el único programa que ha demostrado ser capaz de hacer frente a Antena 3 en las tardes, aunque Pasapalabra sigue imbatible.

Pese a que Y ahora, Sonsoles no logró imponerse con rotundidad a Sálvame, sí ha conseguido un hito que, aunque ha pasado más desapercibido, supone un nuevo problema para Telecinco en medio de su profunda crisis. El magacín de Sonsoles Ónega ha logrado mejorar los datos de ¡Boom!, su predecesor en parrilla, y ha elevado la franja vespertina de Antena 3, arrebatando a Telecinco el liderazgo de las tardes.

Uno de los principales objetivos del espacio de actualidad era superar las cifras del concurso presentado por Juanra Bonet, que venía lastrando la audiencia de la cadena en la franja de tarde. Hasta la fecha, Y ahora, Sonsoles lo ha logrado con creces, pues cosecha una media del 13,6% con 1.190.000 espectadores frente al 11,3% y 920.000 espectadores de ¡Boom! en su última temporada.

'Café con aroma de mujer' ha desplomado las tardes de Telecinco. Mediaset

Pese a los espectaculares datos de Pasapalabra, a Antena 3 se le resistía el liderazgo de la tarde. De hecho, en los primeros 23 días de octubre la cadena de Atresmedia sólo logró imponerse en esa franja frente a Telecinco en seis jornadas.

Pero la situación ha dado un giro radical desde el estreno del formato de Buendía Estudios el pasado 24 de octubre. Y es que desde la llegada de Sonsoles Ónega, Antena 3 se ha impuesto en todas las tardes entre semana y aventaja a Telecinco en 1,2 puntos (14,5% vs. 13,3%).

Esa buena racha no ha permitido a la cadena de San Sebastián de los Reyes conquistar el primer puesto de la franja de tarde en octubre, ya que su rival ha logrado conservar el liderazgo. No obstante, la situación podría cambiar en noviembre si Telecinco no logra remontar y mejorar los datos de Sálvame o, en su defecto, hallar una oferta realmente competitiva, objetivo que hasta ahora no ha alcanzado con ninguno de sus intentos.

De esta manera, el balance de las primeras semanas de Y ahora, Sonsoles no puede ser más positivo para la cadena de Atresmedia, pues pese a que el formato no lidera de forma contundente ni está cerca de las espectaculares cifras que cosecha Pasapalabra inmediatamente después de su emisión, sí ha contribuido a dar un giro de timón a la franja de tarde y arrebatar a Telecinco uno de los pocos reductos que le quedan en medio de una crisis de audiencia que dura ya un año.

