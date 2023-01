El vídeo de la cobra viral de Ayuso a Mario Vaquerizo: "Te has rendido a la derecha y encima..."

La Feria Internacional de Turismo que se celebra estos días en Madrid acapara las agendas de los políticos de toda España. Desde los alcaldes de los pueblos más recónditos que buscan posicionarse en las agendas de los turoperadores hasta los reyes, el presidente del Gobierno o, en este caso, los líderes de la oposición. Isabel Díaz Ayuso y Alberto Núñez Feijóo se han pegado este viernes un baño de masas en Fitur, pero la anécdota del día la han protagonizado junto a Mario Vaquerizo.

Feijóo llegó a las 10:00 al recinto ferial de IFEMA y ha estado durante más de cuatro horas recorriendo los stands de las comunidades autónomas y repartiendo besos, abrazos, apretones de manos y muchos selfies, algunos de ellos junto a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso y al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida. Estaba con ellos cuando llegó al lugar donde se ubicaba el marido de Alaska, que se dirigió a él con gran efusividad.

Las cámaras de Telemadrid han recogido el momento en el que, tras intercambiar impresiones con el líder gallego, Isabel Díaz Ayuso aparecía en escena para darle un abrazo a Mario Vaquerizo que casi acaba en morreo: "No nos hemos dado un beso de milagro", bromea la presidenta, a la que él agradece que le hayan llamado. "Me ha encantado, me hace una ilusión tremenda", le contesta ante las cámaras. Una "cobra amistosa" que se ha convertido en lo más comentado en redes sociales durante la mañana del viernes.

Segundos antes, Vaquerizo caía rendido a los pies de Feijóo, al que expresaba el gran placer que suponía para él conocerle, a lo que el líder del PP le contestaba con un: "me han dicho que eres el mejor". En este punto, el polifacético artista lo señala con el dedo para replicar: "No, el mejor es usted". "¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Todo bien?", continúa preguntando al popular, que asiente y se mantiene firme ante las formas cariñosas que le estaba dedicando su interlocutor, quien le llega a agarrar por los hombros. "Muchas gracias por todo", añade Mario Vaquerizo, guiñándole un ojo a Feijóo y pidiéndole "sentido común".

📺 TV Directo| Curiosos encuentros en la feria de #Turismo FITUR 2023:



Feijóo y Ayuso saludan a Mario Vaquerizo



Personalidades de diferentes ámbitos disfrutan de la feria internacional



DIRECTO▶ https://t.co/HqE74E3RWs



Más👉https://t.co/cGi8XYQEp0



#20enero120 pic.twitter.com/GmfOohn1WL — 120 minutos (@120minutosTM) January 20, 2023

Las imágenes se han hecho virales con rapidez en las redes sociales y han suscitado el habitual enfrentamiento entre las dos españas tuiteras. Por un lado, los que tiran a la izquierda han salido a criticar a Mario Vaquerizo, defendiendo que ya sabían de antes que era un "facha", sobre todo teniendo en cuenta la amistad de su mujer con Federico Jiménez Losantos, argumentan:

Mario Vaquerizo saludando y rendido en elogios ante Ayuso y Feijoo. pic.twitter.com/cz4moIrFNz — WONDER ARAN RHAENYRA 🏳️‍🌈 🏳️‍🌈💚💜 (@tzantzi) January 20, 2023

Aquí Feijóo y Ayuso felicitados por el mejor representante de la intelectualidad en España, Mario Vaquerizo. pic.twitter.com/05PP1uVPC2 — 🏳️‍🌈𝔻𝘼𝕍𝙄𝔻 𝙎𝔼𝙂𝕆𝙑𝕀𝘼🔻💜🏳️‍🌈 (@dsegoviaatienza) January 20, 2023

Pero si lo de que Mario Vaquerizo es un niño pijo facha lo sabíamos ya todos, ¿cómo os sorprendéis por su actitud con Feijoo y la IDA? — Aidixy (@aidixy) January 20, 2023

Veo que Mario Vaquerizo es tendencia.

1º sorpresa: sigue vivo

2º sorpresa: la gente no sabía lo facha e indigente mental que es

3º sorpresa: a la gente tambien le sorprende que su señora sea igual de facha e indigente mental

4º sorpresa: son referentes de gente porque patatas — gorkinha_b (@b_gorkinha) January 20, 2023

Vaquerizo es facha confeso. Siempre ha votado PP. La movida fue gestada por muchos niños pijos con papis franquistas. — Silvi (@LaPietona) January 20, 2023

Al otro lado, los que tiran a la derecha, han pronosticado con acierto que tildaría de "facha" a Vaquerizo y se han mofado del tema:

Mario Vaquerizo, el nuevo facha de la semana por saludar a Feijoo y a Ayuso… y así con todo en este país — Oli 🫥 (@olivelvet2) January 20, 2023

Gente de izquierdas cancelando a Mario Vaquerizo por apoyar a Feijoo e Isabel Díaz Ayuso.



Entiendo... pic.twitter.com/jI33JNyoUF — Iñaki Zorrilla 🦊✈️ (@elzorro325) January 20, 2023

Me encanta ver a la gente de izquierdas tachando de facha a alguien como Mario Vaquerizo por saludar a Feijoo ...



La bilis de los progres no tiene límites. — Carlos (@Chiringuitu) January 20, 2023

Cada día sale un facha nuevo, ayer Manuela Carmena, hoy Mario Vaquerizo 🫢 pic.twitter.com/4EuxxQRfZq — Manu Fernández 🇪🇸 (@manu_fergo) January 20, 2023

Unos y otros han aupado a Vaquerizo a las tendencias de Twitter España.

Sigue los temas que te interesan