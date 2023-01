¿Está dentro o fuera de casa? Responde el test para saber si debes salir o no de tu zona de confort

M. C.

Los test de personalidad han venido para quedarse. Junto con los acertijos, forman parte de uno de los contenidos que logran convertirse en virales con más facilidad en las redes sociales. Este éxito inesperado se debe a la curiosidad de las personas por saber más sobre sí mismas a través de imágenes o juegos visuales, como el que nos ocupa, que nos anima a decidir si el hombre está dentro o fuera de la casa. Estos días hemos publicado otras pruebas como 'Escoge una de estas 5 tartas para saber qué es lo que más envidian de ti con este test de personalidad' y 'Nuevo acertijo viral: ¿eres capaz de decirme cuál de estos vasos tiene más agua? ¡Tienes 8 segundos!' Ahora, descubriremos si debemos abandonar o no nuestra zona de confort.

No toca esta vez aquello de poner el cronómetro y entrenar la agudeza visual de cada uno, sino que la propuesta de hoy pasa por observar detenidamente la imagen que os recordaremos a continuación y decidir si el hombre que está sentado a la mesa se sitúa en el interior o en el exterior de la vivienda. Ojo, que parece fácil, pero escoger una opción no es sencillo. Una vez que nos tomemos nuestro tiempo, debemos ser honestos a la hora de elegir la respuesta para que lo que tenemos que decirte sea útil realmente para ti.

Estos test de personalidad nos ayudan, sobre todo, a hacer una reflexión sobre nosotros mismos. Fomentan una especie de examen de conciencia sobre lo que somos y nuestras cualidades, pero también a hacer inventario de defectos y aspectos a corregir o suavizar. En todo caso, como advertimos en este tipo de publicaciones, se trata más que nada de un divertimento, un pasatiempo al que no deberías dar más importancia que la lúdica. Ahora sí, ¿estás listo?

Imagen del test

La imagen del test viral de personalidad.

Resultados del test

Cuando sepas identificar si ves al hombre dentro o fuera de la casa, sigue leyendo:

El hombre está dentro

Tienes claro que el hombre está en el interior de la vivienda y con el frío que hace estos días no nos extraña. Tu mente lo ha puesto a resguardo y eso quiere decir que tu zona de confort está limitada a todo aquello que puedes controlar y es cercano. La gente nueva o los cambios, por pequeños que sean, te perturban y los evitas. Está claro que, aunque deberías tratar de abrir un poco más tus horizontes, no te sentaría nada bien un salto al vacío porque nada de lo que te ofrezca la vida te compensaría la enorme gestión emocional que tendrías que realizar para encontrar de nuevo tu felicidad.

El hombre está fuera

Tu mente ha decidido que un dibujo no puede tener frío, así que ha situado al hombre en el exterior de la casa. Esta interpretación nos habla de una persona cambiante, con una zona de confort amplia y con límites difusos. Te sientes bien con tu trabajo, con tu entorno social, pero no temes a los cambios y a conocer gente nueva. De hecho, quizás un gran salto vital te dé esa chispa que estás buscando. Quedarte inmóvil no es una opción porque necesitas enfrentarte a nuevos desafíos constantemente para sentirte feliz.

Ventajas de los test de personalidad

Podemos conocer los rasgos de nuestra personalidad oculta o saber más detalles de nuestro comportamiento gracias a las reflexiones que nos facilitan estos test de personalidad virales. Suponen además una manera divertida de distraerse y un ejercicio saludable para nuestra mente, al salirnos de la rutina y del típico contenido estruendoso de las redes sociales.

Entre los beneficios que se destacan, está el hecho de comprender mejor a otras personas e incluso a nosotros mismos, así como identificar nuestros gustos y las cosas que nos desagradan. Tampoco hay que olvidarse del conocimiento que nos trasladan sobre las reacciones que podemos tener ante situaciones complicadas o la mejora de nuestras fortalezas. Así, además de ser útiles y entretenidos, nos ayudarán en el desarrollo personal.

