¿Eres fácilmente manipulable? Descúbrelo diciendo qué ves primero en este nuevo test viral

Son una tendencia imparable en las redes sociales. Los test de personalidad y los acertijos visuales suponen ya uno de los divertimentos con más éxito al servir para conocernos más a nosotros mismos y también para entrenar nuestra agudeza visual. Por un lado, con los acertijos nos ponemos a prueba y tenemos la oportunidad de retar a nuestros amigos, mientras que los test, como este, nos informan de detalles personales de los que no éramos conscientes y nos ayudan a reflexionar sobre ellos y cambiar si es preciso nuestra forma de ver las cosas o, como en este caso, analizan si somos o no fácilmente manipulables.

Unos y otros se hacen virales con rapidez, como algunos de los que hemos publicado estos días: '¿Con qué personas te identificas más? Escoge una y descubre cómo te relacionas con la felicidad' y 'Nuevo test visual: escoge una de estas tres imágenes para saber con qué tipo de personalidad encajas'. En esta ocasión te presentamos un nuevo test de personalidad en el que te animamos a observar la imagen que recordaremos a continuación para que escojas qué es lo primero que ves en ella y descubras así si tienes una personalidad lo suficientemente fuerte para evitar las manipulaciones.

Con este test de personalidad conocerás algo que quizás no sabías sobre ti o no te habías fijado, pero lo importante no es lo que te digamos aquí, sino la reflexión que puedes hacer a raíz de leer la solución. De hecho, advertimos siempre que este tipo de pruebas no son concluyentes y los test virales como este suponen únicamente un divertimento al que no deberías darle más importancia que la lúdica. Sin duda, lo más gratificante es hacer introspección y conocerse más en profundidad.

Imagen del test

¿Qué es lo primero que ves en la imagen de este test viral?

Resultados del test

Una vez que te hayas fijado bien y sepas qué es lo primero que has visto podrás descubrir su significado. Estos son los resultados:

Una mujer recogiendo manzanas

Si lo primero que has visto es una mujer con un cesto recogiendo manzanas en el bosque es que eres una persona ciertamente ingenua y fácil de manipular. Crees que todas las personas son buenas, pero deberías fijarte en las cosas que te han ido sucediendo en la vida, puesto que nos fortuitas, y debes hacerte respetar y diferencias a la gente que te quiere bien de la que no.

Un rostro de mujer

Si lo primero que has visto es el rostro de una mujer formado por los elementos de la imagen es que eres una persona con una gran energía, que pones empeño en lo que haces y trabajas duro para conseguir tus objetivos. Tienes un carácter muy fuerte, una personalidad marcada, y una forma de ser directa, por lo que es muy difícil que te manipule alguien. Eso sí, no sueles llevarte bien con todo el mundo, pero eso no es algo a lo que le des importancia.

Los test de personalidad y sus ventajas

Los test de personalidad son instrumentos a través de los cuales se pueden conocer rasgos de la personalidad oculta o tener más detalles acerca de la manera de ser y actuar del individuo. A menudo, son una manera divertida de distraerse, pero también pueden ayudar como ejercicio psicológico para ayudar en la evolución y desarrollo de cada persona.

Entre sus principales beneficios se encuentran el hecho de que ayuda a la hora de comprender mejor a otras personas y a ti mismo, así como a lograr identificar tus gustos y aquellas cosas que te desagradan, sin olvidar que puede contribuir a conocer las situaciones en las que puedes ofrecer tu máximo rendimiento y a conocer mejor tus fortalezas y tus debilidades. Por todo ello, además de ser útiles para poder pasar un buen rato de entretenimiento, también te ayudarán a la hora de continuar con tu propio desarrollo personal.

