La advertencia de una 'tiktoker' que se está borrando 20 tatuajes: "Que sepáis las consecuencias"

Vivimos una época en la que es más difícil encontrar a una persona sin tatuajes que con ellos. Tatuarse está más de moda que nunca y hace tiempo que ha dejado de ser una práctica exótica o residual para convertirse en algo muy habitual, sobre todo entre los más jóvenes. Esta proliferación de dibujos en la piel propicia que haya muchos más arrepentimientos y, aunque la tecnología ha avanzado, sacárselos de encima no es tan fácil como puede parecer.

La modelo y tiktoker catalana Tatiana Kisiel, con más de 71.000 seguidores en la red social, ha querido lanzar una advertencia en este sentido, basada en su propia experiencia. La joven, que usa su canal para hablar de belleza y también contar anécdotas sobre su vida, ha explicado que tiene un total de 25 diseños en su piel y se está borrando 20. "No os hagáis tatuajes si no queréis acabar así", ha avisado, sosteniendo que pretende con su testimonio "que sepáis las consecuencias".

Mostrando las marcas de sus tatuajes a medio borrar, relata que cuando se los hacía "pensaba: 'si me canso, los borro con láser, total es un momento...'. Y no, duele un montón". En su caso, ha tomado la decisión porque es modelo y "desde que los tengo, me llaman para menos sesiones porque, al final, tienes un rollo que no a todas las marcas les encaja". Además, ha asegurado que quitárselos es muy doloroso y carísimo: "Si ya os parece que hacéroslo cuesta mucho dinero y duele, probad a quitároslo".

El vídeo, aunque está publicado el pasado 29 de enero, se ha hecho muy viral en estos días, superando las 512.000 reproducciones. La joven aconseja a sus seguidores que "os lo penséis y no os hagáis muchos", admitiendo que la cosa se complica cuando te vas acercando al final: "La poca tinta que queda es más resistente, así que aumentan la intensidad del láser para borrar esa última capa", relata.

Mostrando incluso algunas ampollas que le han salido durante el proceso, confiesa que a ella también le gustan, "pero cuando los ves por primera vez, imagínate llevar la misma camiseta todos los días", compara desde el "cansancio" que le producen ahora los diseños. Con todo, aconseja a quien se los quiera hacer que opte por unos "pequeños, finitos, superficiales, de color no porque esa tinta nunca se va del todo, y en sitios escondidos para no véroslos tanto, así no os aburriréis tan rápido". Por último, pero no menos importante, sugiere que "jamás os tatuéis el nombre de vuestra pareja".

