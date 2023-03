Las líneas de tus manos dicen mucho de tu personalidad: descúbrelo en este nuevo test

Test de personalidad y acertijos visuales son tendencia en las redes sociales. Este tipo de publicaciones se hacen virales rápidamente y están gozando de un éxito inesperado. Suponen un pasatiempo divertido para todo tipo de personas, puesto que algunos ponen a prueba nuestras destrezas y agudeza visual, mientras que otros nos ofrecen información para reflexionar y que nos conozcamos un poco mejor, como el caso del que nos ocupa. Unos y otros se pueden compartir con amigos, y aquí dejamos un par de los que hemos publicado estos días: '¿De qué tienes miedo? Descubre tu temor más oculto respondiendo a este test de personalidad' y 'Si tu nombre empieza con la letra 'N', este test de personalidad describirá tu tipo de conducta'.

Hoy os proponemos que observéis el dibujo de estos tres pares de manos y nos digáis cuál es el que más se parece a las vuestras. Ahora no se trata de enfrascarse en retos con el cronómetro en la mano para entrenar nuestra vista entre imágenes con un sinfín de objetos, sino en hacer el ejercicio de mirar la ilustración detenidamente y fijarnos en las líneas de las palmas de las manos que más se asemejan a los que tenemos. Debemos pararnos en la imagen, que os recordamos a continuación, y seleccionar las más parecidas. Es importante que os toméis vuestro tiempo porque de una buena elección dependerá lo que tenemos que decir sobre vuestra personalidad.

[Nuevo test visual: responde la forma en que comes una pizza y descubre tu edad mental]

Con este test de personalidad conocerás algo que quizás no sabías sobre ti o no te habías fijado, pero lo importante no es lo que te digamos aquí, sino la reflexión que puedes hacer a raíz de leer la solución. De hecho, advertimos siempre que este tipo de pruebas no son concluyentes y los test virales como este suponen únicamente un divertimento al que no deberías darle más importancia que la lúdica. Sin duda, lo más gratificante es hacer introspección y conocerse más en profundidad.

Imagen del test

¿Cómo tienes las líneas de las manos?

Resultados del test

Una vez que te hayas decidido por uno de los tres pares de manos que te proponemos, podrás descubrir su significado. Estos son los resultados:

La línea de la mano izquierda está más alta

Si cuando juntas las palmas de las manos la línea de la mano izquierda está por encima de la derecha, es que eres una persona libre y sin prisa por encontrar tu otra mitad, siendo capaz de estar feliz incluso cuando estás sola. Tienes una personalidad independiente y con mucha seguridad en ti misma.

[¿De qué color son tus ojos? Este test visual revela rasgos de tu personalidad que desconocías]

Las dos líneas a la misma altura

Si cuando juntas las palmas de las manos las líneas están a la misma altura, es que eres una persona sensible y leal, que buscas a otra gente que tenga las mismas intenciones que tú, que vaya en serio, y tenga valores familiares. No te gustan las aventuras, pero buscas a la persona con la que pasar toda tu vida.

La línea de la mano derecha está más alta

Si cuando juntas las palmas de las manos la línea de la mano derecha está por encima de la izquierda, es que eres una persona madura, capaz de asumir sus responsabilidades. Eres romántica y enamorada de la vida, una persona a la que le encanta sumergirse en nuevas experiencias y no temes a los obstáculos porque estos únicamente son importantes para favorecer tu crecimiento.

Los test de personalidad y sus ventajas

Los test de personalidad son instrumentos a través de los cuales se pueden conocer rasgos de la personalidad oculta o tener más detalles acerca de la manera de ser y actuar del individuo. A menudo, son una manera divertida de distraerse, pero también pueden ayudar como ejercicio psicológico para ayudar en la evolución y desarrollo de cada persona.

[Test de personalidad: ¿estás preparado para enamorarte? Descúbrelo con esta imagen viral]

Entre sus principales beneficios se encuentran el hecho de que ayuda a la hora de comprender mejor a otras personas y a ti mismo, así como a lograr identificar tus gustos y aquellas cosas que te desagradan, sin olvidar que puede contribuir a conocer las situaciones en las que puedes ofrecer tu máximo rendimiento y a conocer mejor tus fortalezas y tus debilidades. Por todo ello, además de ser útiles para poder pasar un buen rato de entretenimiento, también te ayudarán a la hora de continuar con tu propio desarrollo personal.

Sigue los temas que te interesan