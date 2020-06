Cómo funcionan los succionadores de clítoris

Desde que apareció el satisfyer, las ventas del juguete sexual femenino por excelencia, han puesto del revés las cifras de venta en España. En los últimos tres meses del pasado año, la venta de este juguete sexual se ha incrementó hasta en un 1.300 % en algunas empresas, sobre todo, por las campañas que han llevado a cabo con influencers en las redes sociales.

Si has oído hablar de los succionadores de clítoris y estás pensando en darte un capricho, o incluso ya te lo han regalado y no te has atrevido a estrenarlo, te ofrecemos en este artículo todo lo que debes saber sobre este pequeño aparato.

Los succionadores de clítoris se han puesto muy de moda en el último año, así que seguro que has oído hablar de él a tus amigas, en la televisión o incluso en las redes sociales. A continuación, te mostramos cómo sacarle el máximo partido. Tranquila, no es tan complicado. ¡Allá vamos!

Succionadores de clítoris, ¿cuál elegir?

A la hora de elegir el mejor succionador de mujer, debes tener en cuenta varios factores y comparar entre los diferentes modelos para elegir el que mejor se adapte a tus necesidades.

Alimentación . Antes de adquirir un succionador de mujer, si todavía no lo tienes, debes saber que los nuevos modelos utilizan batería recargable por USB . Sin embargo, los modelos más antiguos funcionan con pilas, así que tanto por comodidad y facilidad de uso, como por economía y por el impacto medioambiental, son más recomendables los modelos con batería.





. Antes de adquirir un succionador de mujer, si todavía no lo tienes, debes saber que los nuevos modelos . Sin embargo, los modelos más antiguos funcionan con pilas, así que tanto por comodidad y facilidad de uso, como por economía y por el impacto medioambiental, son más recomendables los modelos con batería. Cabezales . Aconsejamos que los cabezales sean de silicona antialérgica para poderlos sacar y limpiarlos de forma adecuada . Además, es un material de alta calidad y muy resistente.





. Aconsejamos que los cabezales sean de silicona antialérgica para poderlos . Además, es un material de alta calidad y muy resistente. Ruido . Algunos succionadores de mujer son más silenciosos que otros y, en algunos casos, esto es importante. Pregunta por el ruido que produce cada uno de los modelos en sus diferentes velocidades. Aunque, por lo general, no se oye tanto como para despertar a tus vecinos, es cierto que un aparato de este tipo cuanto más sigiloso sea, mucho mejor.





. Algunos succionadores de mujer son más silenciosos que otros y, en algunos casos, esto es importante. Pregunta por el ruido que produce cada uno de los modelos en sus diferentes velocidades. Aunque, por lo general, no se oye tanto como para despertar a tus vecinos, es cierto que un aparato de este tipo cuanto más sigiloso sea, mucho mejor. Potencia. Por último, debes saber la potencia que tiene el motor, así como la posibilidad de cambiar su intensidad dependiendo de nuestras necesidades.

Según los gustos de las usuarias y haciendo una comparativa imparcial según las características de cada modelo, deberíamos darle el primer premio al modelo de la marca FIDECH, un masajeador Portátil con 10 Modos de Frecuencia cuyo material está compuesto por silicona Suave, impermeable y con conector de carga USB. Además de ser el que mejores cualidades reúne, es el que más rápido y de forma más satisfactoria conseguirá que alcances un orgasmo. Aun así, es cuestión de probar hasta que encuentres el que más te guste.

FIDECH succionador

Cómo usar el succionador de clítoris

A no ser que hayas tenido alguno antes o alguien te haya enseñado uno, lo normal es que no sepas cómo utilizar un succionador de clítoris. Por ello, cuando abres la caja de uno de estos juguetes sexuales, puedes verte inundada por un mar de dudas.

Lo primero que debes saber es lo que hace, que no es otra cosa que crear unas ondas vibratorias que estimulan el clítoris sin tocarlo. De este modo, generan una ligera succión sobre este que, junto con el vaivén de las ondas vibratorias, hace que la sangre fluya mejor por la zona, aumentando la sensación de placer.

El primer paso para usarlo es que te pongas cómoda. Quizás necesites un tiempo de preparación, sobre todo las primeras veces, hasta que te habitúes a él. Y por supuesto, las sensaciones son muchísimo más placenteras si estás excitada. La clave radica en que te sientas lo más cómoda posible. Por cierto, también existe la versión masculina para que ellos también puedan disfrutar de experiencias únicas.

Masturbador masculino

Cuando estés preparada, solo tendrás que pulsar el botón de encendido para ponerlo en marcha y regular la potencia. Después, fíjate en que el succionador tiene una abertura redonda que es la que tienes que colocar sobre tu clítoris. No debes introducir nada en la vagina ni el clítoris debe tener contacto directo con nada, solo colocarlo encima y listo.

Mejor que empieces a una velocidad suave, ya irás subiendo la potencia poco a poco. De lo contrario, si lo pones en el clítoris sin estar excitada y a la máxima potencia, casi con toda seguridad te resultará molesto. Piensa que es un órgano muy sensible y hay que tratarlo con mucha delicadeza. No dudes en mover tu succionador de clítoris, busca la posición y la postura que te resulte más agradable. También puedes jugar con la potencia subiéndola y bajándola a tu conveniencia. Así, irás notando que poco a poco comienzas a sentir cada vez más hasta alcanzar el orgasmo.

Por último, es fundamental que cuando acabes limpies tu succionador de clítoris antes de guardarlo. La mejor manera de hacerlo es con agua y jabón neutro, dejándolo secar antes de dejarlo en un lugar fresco y seco.

Incluye el succionador de clítoris en tus relaciones

Hay gustos de muchos tipos, y por supuesto el succionador de clítoris no es para todas. Hay mujeres que no lo encuentran excitante, incluso puede que les resulte molesto si son muy sensibles en esa zona. No te preocupes, puede usarse de más formas como, por ejemplo, en las relaciones con tu pareja.

Cualquier juguete sexual es ideal para ser usado en pareja y se puede combinar con el de hombre. En el caso de los succionadores de clítoris, puedes utilizarlos para estimular otras zonas erógenas como el glande de tu pareja en caso de que sea hombre, o incluso los pezones.

También puedes utilizar el succionador de clítoris como un complemento durante la penetración y ayudarte a alcanzar un orgasmo más placentero. Piensa que cuando una mujer tiene un orgasmo se producen unas contracciones uterinas y vaginales que estimulan aún más el pene. Por lo tanto, puede ser una opción para conseguir llegar juntos al orgasmo.

Tanto sola como con tu pareja, el succionador de clítoris puede ser tu aliado para alcanzar unos orgasmos mucho más placenteros o para disfrutar de tu cuerpo y tus relaciones sexuales en pareja de una forma nueva y divertida. ¿A qué esperar para probarlo?

Los precios de los artículos que aquí aparecen están recogidos a 19/06/2020. EL ESPAÑOL no se hace responsable del cambio de precio por parte de los vendedores.

También te puede interesar...