Cómo hacer bronceador casero con café, ponte moreno sin tomar el sol

Sí, en España el verano nos encanta y broncearnos también porque una piel bronceada es sinónimo de buena salud en nuestra sociedad. Es por ello que la exposición al sol es una práctica habitual. Pero no es la única razón. Existe también un componente animal en la búsqueda de la calidez de los rayos solares: intervienen en el metabolismo humano, como en el del resto de los animales.

Cierto que el sol nos oxida y envejece, pero también la piel con un tono más moreno ayuda a esconder ciertas imperfecciones, como las ojeras o las estrías. Si estás buscando una solución natural y casera para no dañar la piel, te mostramos cómo elaborar tú mismo un autobronceador casero con ingredientes como el aceite de oliva o el café.

Beneficios de utilizar autobronceador casero

Ya no será necesario recurrir a ciertos métodos que pueden dañar tu piel, como las cabinas de bronceado o los químicos de los bronceadores comerciales. Además, los autobronceadores caseros tienen grandes beneficios para la salud de la piel, como por ejemplo:

Los remedios elaborados por nosotros mismos suelen ser más seguros que aquellos químicos que, incluso a veces, pueden provocar reacciones alérgicas . Además, sabremos qué ingredientes contienen y serán naturales, sin químicos que puedan dañar nuestra piel. Este es uno de los grandes beneficios de elaborar nuestro propio autobronceador casero.

. Además, sabremos qué ingredientes contienen y serán naturales, sin químicos que puedan dañar nuestra piel. Este es uno de los grandes beneficios de elaborar nuestro propio autobronceador casero. Reduce el riesgo de padecer cáncer de piel, ya que broncearnos de manera regular en una cabina de rayos UVA hace que la radiación recibida se acumule en nuestro cuerpo y no se elimina con el tiempo. De esta forma, cuantas más veces nos sometamos a este tratamiento, mayor será el riesgo de sufrir problemas en la piel . Por eso es más saludable utilizar un autobronceador casero duradero.

. Por eso es más saludable utilizar un autobronceador casero duradero. El precio de un producto que adquirimos en una tienda o de las sesiones de rayos UVA siempre será más elevado que elaborar nuestro propio autobronceador casero con ingredientes naturales.

Algunos bronceadores comerciales podrían manchar nuestra piel y dejarla de un color anaranjado en lugar del tono moreno que deseamos. Esto se puede evitar si usamos un autobronceador casero hecho por nosotros mismos.

Cómo hacer bronceador casero con cafe

Para elaborar un autobronceador casero de café necesitarás los siguientes ingredientes:

Café molido natural

Una taza de agua

Loción corporal hidratante neutra y de color blanco

Un bote con pulverizador vacío

Una vez lo tengamos todo preparado, solo tienes que seguir estas indicaciones para elaborar tu autobronceador casero duradero.

Para empezar, llena el recipiente del agua de la cafetera con una taza de agua y rellena todo el recipiente para el café hasta el máximo. Prepara el café de forma habitual. Cuando esté listo, espera a que se enfríe del todo antes de continuar. Una vez frío, mezcla la cantidad que desees de café con la loción corporal. Decide la cantidad de café dependiendo del tono que quieras para tu piel, teniendo en cuenta que cuanto más oscuro queramos el moreno, más café debemos añadir. Cuando obtengas una mezcla homogénea, introdúcela dentro del bote con pulverizador. Agita bien la mezcla antes de aplicártelo por todo el cuerpo de forma uniforme. Para conseguir uno efecto óptimo, deberás realizar una aplicación a la semana o cada quince días. También puedes aprovechar el café que te haya sobrado de días anteriores para elaborar un autobronceador casero de café. Solo tienes que añadirle una cucharadita de aceite de oliva y una pizca de sal. Introduce la mezcla dentro de un bote de spray y aplícalo por todo el cuerpo cada dos semanas.

Cómo ponerse morena sin tomar el sol

Además del autobronceador casero de café, existe otro método para ponerse moreno sin necesidad de tomar el sol. En este caso no es tan natural, pero sí muy efectivo. Nos referimos a las toallitas autobronceadoras, una solución ideal para gente con intolerancia al sol o con la piel demasiado blanca y que tienden a quemarse. Y no es tan dañino para la piel como los rayos UVA.

Toallitas autobronceadoras - Marca comodynes

Antes de utilizarlas, es recomendable exfoliar la piel para eliminar las células muertas más superficiales y tener la piel preparada para que el producto actúe mejor. Este paso también puedes realizarlo antes de aplicar el autobronceador casero de café. También es conveniente que la piel esté bien hidratada, tanto la del rostro como la del cuerpo. De este modo, la toallita se extenderá mejor y el color quedará más uniforme, lo que ayudará a que te pongas morena con facilidad.

A continuación, despliega bien la toallita y ve aplicándola por la piel. Si quieres usarla en el rostro, empieza por el escote y el cuello y ve subiendo hasta la cara. Si vas a usarlas por todo el cuerpo, necesitarás más de una toallita autobronceadora, o el producto en formato manopla. Por último, es esencial lavarse bien las manos con agua y jabón después de aplicarte las toallitas, de lo contrario las palmas quedarán manchadas. Espera un par de minutos antes de vestirte, pues la piel estará húmeda después de usar las toallitas.

Si quieres un autobronceador casero duradero, no tienes por qué tomar el sol durante horas para conseguirlo. Ya has visto que no es nada complicado elaborar un autobronceador casero de café para lucir un bonito moreno este verano. ¿A qué esperas para probarlo?

También te puede interesar...