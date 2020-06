Los autobronceadores corporales mejor valorados de Amazon

Llegado el calor, las pieles bronceadas empiezan a aparecer. Los tonos de piel de cada persona son muy diferentes y hay quienes cogen un color dorado o tostadito muy favorecedor con solo unos días tomando el sol. La forma más segura de hacerlo es usando protector solar para no tener problemas en la piel ni quemaduras que después puedan dañarnos. Si, por el contrario, tu piel es más blanca de lo que te gustaría, no tolera bien el sol o simplemente a ti mismo no te gusta broncearte de la forma más tradicional, quizá la mejor opción es usar alguno de los autobronceadores corporales para conseguir un tono más oscuro lo más natural posible.

Recuerda que antes de aplicarlos debes preparar la piel exfoliandola e hidratándola después. Estos cosméticos se pueden encontrar en diferentes formatos aunque los más populares son lociones o mousses. Continúa leyendo y descubre cuál se adapta mejor a tus necesidades.

Clarins Solaire Lait Fondant Auto-Bronzant

“Creo que es el mejor autobronceador del mercado. Color muy natural y de rápida actuación.” Esta es una de las muchas buenas valoraciones que los clientes han dejado sobre este autobronceador. Su textura es como la de una crema hidratante por lo que es fácil de aplicar. No tiene un olor demasiado intenso como otros cosméticos de este tipo y deja un bronceado muy natural en todo tipo de pieles.

St.Tropez Autobronceador

En este caso el producto tiene una textura de mousse con una fórmula avanzada y de rápida acción que se aplica con facilidad y no deja manchas ni zonas de color irregular en la piel. Deberás aplicarlo suavemente en movimientos y circulares y preferiblemente con una manopla indicada para ello. Una vez pasadas tres horas el producto se habrá secado y podrás vestirte de forma normal.

Coco & Eve Sunny Honey

Este modelo se presenta como el primer tratamiento corporal autobronceador del mundo rico en DHA, 100% natural y con grandes beneficios para la piel. Conseguirás un color dorado y brillo natural en solo dos horas, evitando tonos anaranjados y manchas. Además, este cosmético es anticelulítico y antienvejecimiento de la piel, y está creado con la tecnología Cellushape, una fórmula rica en antioxidantes como el higo, el cacao, la papaya y el plátano. Esta firma no testa en animales y es vegana y libre de toxinas.

St Moritz Autobronceador

Un cosmético bronceador muy cómodo y fácil de usar ya que viene en formato spray con el que aplicar la fórmula en mousse o espuma ligera. Está enriquecido con leche de oliva y vitamina E por lo que aporta hidratación a la piel. Después de aplicarlo con los guantes de protección para vitar machar las palmas de las manos, debes esperar unas cuatro horas y por último bastará con enjuagar con agua tibia.

L´Oreal Paris Sublime loción autobronceadora

Esta marca de belleza y cosmética también cuenta con un autobronceador de alta calidad. La loción en crema tiene un efecto de bronceado progresivo que empezarás a notar desde el primer día y con acabados naturales. Cuenta con un olor agradable y es fácil de extender.

Gaiyah guante autobronceador

Como complemento a cualquier de estos autobronceadores, es bueno contar con un guante o manopla para aplicarlos con total comodidad y para conseguir resultados más suaves y naturales. Este guante cuenta con muñeca elástica, es antideslizante y el área del pulgar está diseñada para adaptarse a la mano. Es suave, lavable, reutilizable y duradero.

