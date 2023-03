¿Una oruga, un paisaje o algo más? Lo que veas en la imagen desvelará una sorpresa futura

M. C.

Los test de personalidad han venido para quedarse. Junto con los acertijos, forman parte de uno de los contenidos que logran convertirse en virales con más facilidad en las redes sociales. Este éxito inesperado se debe a la curiosidad de las personas por saber más sobre sí mismas a través de imágenes o juegos visuales, como el que nos ocupa, que anima a descubrir qué es lo primero que se ve en la imagen. Estos días hemos publicado otras pruebas como '¿Qué es lo primero que ves en esta imagen? Tu respuesta al test mostrará algo de ti que no sabías' y 'Lo primero que veas en la imagen te dirá si tienes alta o baja tu autoestima: el último test viral'. Ahora, toca saber qué te depara el futuro más próximo.

Ahora no te vamos a pedir aquello de poner el cronómetro y entrenar la agudeza visual de cada uno, sino que la propuesta de hoy pasa por observar detenidamente la imagen que os recordaremos a continuación y decantarse por una de las cinco posibilidades que nos ofrece a la vista. ¿Qué es lo que vemos en primer lugar cuando miramos estampa en todos verdes, azules, malvas y amarillos? Una vez que nos tomemos nuestro tiempo, debemos ser honestos a la hora de escoger la respuesta al test de personalidad para que sea acertada a nuestro perfil.

Estos test de personalidad nos ayudan, sobre todo, a hacer una reflexión sobre nosotros mismos. Fomentan una especie de examen de conciencia sobre lo que somos y nuestras cualidades, pero también nos ayudan a hacer inventario de defectos y aspectos a corregir o suavizar. En todo caso, como advertimos en este tipo de publicaciones, se trata más que nada de un divertimento, un pasatiempo al que no deberías dar más importancia que la lúdica. Ahora sí, ¿estás listo?

Imagen del test

Lo que veas en esta imagen nos dará mucha información sobre ti.

Resultados del test

Cuando sepas identificar qué es lo primero que has visto en la imagen, sigue leyendo:

La oruga

Si has visto una oruga, tranquilo, no es un mal presagio. De hecho, lo más seguro es que estés en un momento de transición y simboliza el renacimiento, el potencial oculto que tendrás que descubrir para afrontarlo. Tu subconsciente está tratando de decirte que tu vida puede cambiar en poco tiempo.

Un paisaje

Si has visto el paisaje en su totalidad es que tu subconsciente está totalmente tranquilo y descansado, tu mente cuenta con la relajación necesaria como para funcionar perfectamente y reaccionar ante los peligros aunque, por el momento, no se avista ninguno en tu futuro.

Un hombre mirando al agua

Si has visto al hombre contemplativo es que estás agobiado por algún pensamiento, pero tenemos que decirte que el peligro no está fuera, sino dentro. Estás teniendo pensamientos negativos que no te dejan avanzar y afrontar el futuro con claridad.

Una mariposa en la farola

Si has visto a la mariposa es que tu fase de transformación ya ha terminado. Has logrado pasar por un período de cambios vitales y te has enfrentado a las consecuencias, por lo que ahora debes construirte un entorno seguro y seguir con tu vida.

Un pez enorme

Si has podido ver este pez gigante es que el futuro traerá consigo un problema que no va a ser fácil de afrontar, pero debes recordar que el pez más grande es el que no se ha dejado pescar.

Ventajas de los test de personalidad

Podemos conocer los rasgos de nuestra personalidad oculta o saber más detalles de nuestro comportamiento gracias a las reflexiones que nos facilitan estos test de personalidad virales. Suponen además una manera divertida de distraerse y un ejercicio saludable para nuestra mente, al salirnos de la rutina y del típico contenido estruendoso de las redes sociales.

Entre los beneficios que se destacan, está el hecho de comprender mejor a otras personas e incluso a nosotros mismos, así como identificar nuestros gustos y las cosas que nos desagradan. Tampoco hay que olvidarse del conocimiento que nos trasladan sobre las reacciones que podemos tener ante situaciones complicadas o la mejora de nuestras fortalezas. Así, además de ser útiles y entretenidos, nos ayudarán en el desarrollo personal.

