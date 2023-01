Los zascas a Feijóo por sus palabras sobre religión tras el ataque de Algeciras: "Poco sabe de historia"

Mientras su hombre en Andalucía, el presidente Juanma Moreno, se empeña en calmar los ánimos después del crimen del sacristán de Algeciras a manos de un presunto asesino yihadista, Alberto Núñez Feijóo ha preferido obviar toda prudencia y establecer una peligrosa comparación entre el islamismo y el catolicismo. El líder del Partido Popular ha intentado exculpar a los católicos de los crímenes religiosos en los últimos siglos, señalando en cambio a los musulmanes, y los zascas no han dejado de sucederse en las redes sociales.

En un coloquio celebrado este jueves en el Círculo Ecuestre de Barcelona, Feijóo ha sostenido que "el terrorismo islámico es un problema de toda la sociedad europea y debemos actuar de forma unida y sabiendo que hay latente un problema". En este sentido, el popular ha añadido que "hay personas que matan en nombre de un dios y en nombre de una religión", observando que "nosotros, desde hace muchos siglos, no verá usted a un católico o a un cristiano mate en nombre de su religión o de sus creencias".

"Y hay otros pueblos que tienen algunos ciudadanos que sí lo hacen", ha dicho Feijóo, señalando de algún modo al joven de 25 años que asesinó a Diego Valencia, el sacristán de una iglesia de Algeciras, e hirió a otras cuatro personas, entre ellas a un sacerdote, en el que podría haber sido el primer atentado yihadista en España tras los de Barcelona y Cambrils en 2017. Cabe destacar que la Conferencia Episcopal Española, así como otros religiosos de la localidad gaditana, han pedido que no se "demonice" a colectivos:

"El terrorismo islámico es un problema de toda la sociedad europea y debemos actuar unidos", ha asegurado Feijóo sobre el ataque yihadista en Algeciras pic.twitter.com/mgLGnvAQjS — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) January 26, 2023

Pero Feijóo, siguiendo la misma línea polémica que va dejando tras de él un reguero de titulares desde que llegó a Madrid, se ha metido en un jardín que no ha tardado en amplificarse en las redes sociales. Cargos del Gobierno y del PSOE, como la ministra portavoz Pilar Alegría, se han pronunciado con contundencia, pero no han sido menos duros el resto de tuiteros. De hecho, le han intentado dar al líder del PP una clase exprés de historia para demostrarle que sus palabras no son rigurosas:

Hay veces que es mejor permanecer callado y parecer responsable, que hablar así. pic.twitter.com/Qox8GxG4Ge — Pilar Alegría (@Pilar_Alegria) January 26, 2023

Ha dicho @NunezFeijoo q “Desde hace siglos no verá a un católico matar en nombre de su religión”. Se ve q el Glorioso Alzamiento Nacional de 1936 (también llamado Santa Cruzada en Defensa de la Fe y de la Patria) no cuenta. Y el nacionalcatolicismo posterior tampoco… — Pablo Arangüena (@PabloAranguena) January 26, 2023

Va a flipar cuando se entere de lo de Irlanda del Norte pic.twitter.com/yjD4KNHfuw — Pasanospoco (@pasanospoco) January 26, 2023

Sr @NunezFeijoo le envío algunos ejemplos de católicos asesinos :



El 22 de julio de 2012, Ander Breivik, un fundamentalista Católico asesinó a 77 personas en Noruega.

Ku Kux Klan (católicos)

Nazis, Fascistas y Franquistas (católicos).



Quiere alguno más? pic.twitter.com/F98xtjwAIu — Asociación Memoria Histórica Distrito de Latina (@MESA_MH_LATINA) January 27, 2023

Feijoo: "No vera usted a un católico matar en nombre de su religión. Otros si lo hacen"



Los católicos: pic.twitter.com/jCan2vTjwJ — 198 UnoNueveOcho 🔻🌍 (@198_es) January 27, 2023

A mediados del s. XX los nacionalistas católicos atentaron cruelmente contra los unionistas protestantes en Irlanda del Norte. Y viceversa. https://t.co/oSH746ZL5g — Ramiro Pinto (@RamiroPinto) January 27, 2023

Oriente Medio: Sabra y Shatila; Europa: Bosnia; Europa: Irlanda del Norte... Este señor está incapacitado, no por sus ideas, sino por su absoluta y total falta de conocimientos... pic.twitter.com/Jg0V0xNK3n — Francisco Rodriguez (@pacomarchena1) January 27, 2023

Confieso que este vídeo de @RodrigoBlazquez me ha erizado el "bello", que diría Javier Negre.



Ver a la Conferencia Episcopal dando una lección de tolerancia y convivencia religiosa al moderado FEIJOO es toda una revelación.@NunezFeijoo pic.twitter.com/nxR56j51A8 — GUILLERMO GUIJARRO (@remerikos) January 27, 2023

Poco sabe este hombre de historia. En Irlanda del Norte el asesinato estaba al orden del dia... pic.twitter.com/haF74E17nA — Joan (@JoanBS75) January 27, 2023

Tres imágenes que demuestran que Feijoo es un embustero Ilustre. pic.twitter.com/fQ2YUjnSMc — Hugo Nechvile❤️💛💜🔻 (@guillena3) January 26, 2023

Feijóo"desde hace siglos no verá a un cristiano matar en nombre de su religión como hacen otros pueblos"...

La guerra civil,no cuenta,Irlanda del Norte no cuenta,Bosnia no cuenta...seguimos. pic.twitter.com/h5o9Cqg33A — el antisocial (@JoseMag73120131) January 27, 2023

Después de sus desafortunadas declaraciones, Feijóo ha matizado sus palabras, defendiendo que el ataque de Algeciras debe tratarse "con mucha visión de Estado" y evitarse las "reacciones en caliente" porque irían en contra de la "reflexión premeditada": "Es evidente que lo que ha ocurrido no tiene que ver con la religión, no se puede criminalizar ninguna religión. Una cosa es el fanatismo y otra cosa es la religión", ha dicho.

