¿Eres una persona amargada o no? Este test viral de personalidad te lo revelará

La manera en la que percibimos la vida y vemos las cosas determina mucho la naturaleza y la calidad de nuestras relaciones. De este modo, es lógico que una persona que sea enérgica y vital atraiga a personas que son como ella. Estas relaciones suelen ser sanas y suelen durar en el tiempo. Por el contrario, aquellas personas pesimistas y negativas, o amargadas, solo atraen personas similares o, incluso, ninguna.

Para que puedas ver si tú eres una de estas personas amargadas y puedas hacer cambios en tu vida para disfrutar más de tu círculo social, nosotros te traemos un test con el que vas a despejar todas tus dudas.

Test de personalidad

Como en la mayoría de los test que circulan actualmente por las redes, para poder completar el que te presentamos solo deberás prestar atención a la imagen que te mostramos. Solo con un vistazo, te darás cuenta de que hay un dibujo que sobresale por encima del otro. Este dibujo que te ha llamado la atención al primer momento es tu respuesta a este test viral. ¿Quieres conocer la respuesta? Pues, aquí te la dejamos.

Mira la imagen del test viral



¿Qué viste primero, un león o una copa? Mira la imagen y lo que logres identificar te revelará los resultados del test viral. genial.guru

Soluciones al test de personalidad

Como has visto, hay dos posibles soluciones a este test: el león y la copa con dos hojas.

León

Si lo primero que has visto ha sido el León, podemos decirte que te caracterizas por ser una persona de lo más divertida y con un gran sentido del humor. Te desenvuelves bien en todo cuanto te rodea y puedes llegar a ser de lo más asertivo, algo que te proporciona buenos amigos.

Sin embargo, no creas que todo es bueno… En determinadas ocasiones, puedes llegar a perder la paciencia muy rápido y esto no es bueno. Te aleja de la gente a la que quieres y, ¿por qué no decirlo? Arruinas momentos de alegría. No te centres en lo malo, disfruta de los momentos y, cuando te encuentres con algo o alguien que te cambie el amor, sácalo de tu vida. ¡Vivirás más y mejor!

Copa con dos hojas

Si la copa con las dos hojas es lo primero que has visto, ya podemos avanzarte de que eres una persona seria. No eres como los demás. A ti, no te gusta tomarte nada a la ligera y, lo cierto, es que le das demasiadas vueltas a las cosas.

Sin embargo, tampoco se puede decir que seas un amargado de la vida (a diferencia de lo que muchos puedan llegar a pensar). También tienes tus momentos de lucidez y el buen humor te acompaña hasta que alguien te lo quita. No te gusta hacer sentir mal a los demás y, por ello, intentas evitar situaciones demasiado serias si no son estrictamente necesarias.

¿Qué son los test de personalidad?

Ahora que has hecho el test de personalidad, vamos a hablarte un poquito más sobre ellos. De este modo, verás por qué suelen acertar tanto en las respuestas que ofrecen.

Los test de personalidad son instrumentos utilizados para evaluar las características y rasgos de una persona, los cuales se consideran que influyen en su comportamiento y en la manera en la que se relacionan con los demás. Estos test suelen ser estandarizados y realizados por profesionales capacitados, aunque también se ha modernizado mucho su uso en diferentes entornos como son los medios digitales. La mayoría de los tests suelen incluir preguntas de elección múltiple o escalas de puntuación, así como imágenes abstractas o variadas entre las que se debe escoger una o bien interpretar sus rasgos.

Los resultados de los test de personalidad se usan para una variedad de propósitos, como la selección de empleados, el diagnóstico clínico, y la investigación psicológica.

Los test de personalidad modernos tienen sus raíces en el trabajo de varios psicólogos e investigadores en el siglo XIX y principios del siglo XX. Sin embargo, uno de los primeros y más famosos test de personalidad fue el Inventario de personalidad de Cattell.

El test desarrollado por Cattell medía características de la personalidad basadas en la teoría de la personalidad de Cattell. Por su efectividad, este test y similares, han sido ampliamente utilizados en la investigación y la práctica psicológica. Otros psicólogos y teóricos de la personalidad como Carl Jung, Hans Eysenck, y Gordon Allport también desarrollaron sus propios tests de personalidad.

Cómo se diseña un test de personalidad

Diseñar un test de personalidad como el que has hecho resulta bastante simple si se conocen los principios básicos de los test de personalidad: es decir, las características y los parámetros en los que se basaron los primeros psicólogos para desarrollar sus test. Así, teniendo en cuenta todo su conocimiento, las imágenes que se ofrecen a lectores como tú, están basadas en conceptos muy variados y, cada uno de ellos, sirve para medir rasgos de tu forma de ser.

Los test de personalidad, además de ser de lo más útiles en el estudio de la personalidad, son también herramientas que, en la actualidad, nos permiten pasar un buen rato. Son de lo más efectivos, pues se basan en determinados principios, pero su función personal no es otra que divertir un rato al lector. Seguro que hemos acertado con todo lo que te hemos dicho, ¿verdad? Claro, como ya sabes, los test de personalidad son de lo más efectivos.

