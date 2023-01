Lluvia de zascas a Reyes Maroto por aplaudir la crítica de TV3 a Madrid: "No la va a votar nadie"

Espadas en alto contra la ministra Reyes Maroto en su rol de candidata socialista a la Alcaldía de Madrid. A poco más de una semana del acto con el que Pedro Sánchez pretende lanzarla como cabeza de lista del PSOE madrileño el sábado 4 de febrero, ella solita se ha situado en el centro de las críticas tanto de sus adversarios políticos como de sus potenciales votantes. Y todo, por aplaudir la parodia que han hecho desde TV3 del polémico anuncio de promoción turística de la Comunidad.

Desde Polònia, el famoso programa de humor de la televisión pública catalana, han hecho suyo el spot protagonizado por Vaquerizo que dio mucho juego en las redes sociales. Lo han hecho, no obstante, ensañándose con Madrid al tirar de todos los tópicos negativos posibles: desde sus vinos ―"que no me tomo ni muerta"― hasta su cielo con la "boina esta de mierda", pasando por las listas de espera de la sanidad pública, el precio de los alquileres o los atascos.

Una actriz encarnando a Isabel Díaz Ayuso va azuzando al falso Vaquerizo para que le diga cosas de Madrid a la clienta y que no se marche. Él, algo torpe, enumera plazas "sin árboles", atascos "kilométricos", planes como "sacarte másteres en un fin de semana en la Rey Juan Carlos" o "conducir por radiales que han rescatado con millones de todos los españoles". También señala que destaca la capital por "el único gran monumento al fascismo que sigue en pie en Europa", los muertos por Covid en las residencias o el infrautilizado hospital Zendal.

"Sencillamente geniales"

Viendo la torpeza del camarero, Ayuso sale de su escondite para decirle ella misma que "tenemos las mejores tiendas de lujo, el palco del Bernabéu" y hasta "dumping fiscal", pero la clienta confiesa que no ha encontrado "estudios de alquiler por menos de 600 euros". Se dan cuenta entonces de que "eres pobre" y la presidenta la manda "pa' Murcia, que ya tardas", al tiempo que le hace un corte en la mano que tardarán "meses" en vérselo los médicos madrileños:

Aunque en Polònia han sido fieles a su estilo y no han hecho más que condensar las críticas que ha venido haciendo la izquierda madrileña en líneas generales para afear la gestión del Partido Popular, parece que la parodia ha ofendido muchos más madrileños porque llega desde Cataluña. "Madrid, el mejor estilo de vida si te lo puedes pagar", concluyen en el sketch de la polémica, que sí ha gustado a Reyes Maroto y así lo compartía en sus redes sociales:

No se esperaba la candidata socialista de que ese "sencillamente geniales" que había escrito iba a ponerse en su contra con rapidez. El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, se ha mofado de ella al considerar que estaba insultando a los madrileños "como estrategia electoral":

Insultar a los madrileños como estrategia electoral para ser Alcaldesa de Madrid.



Pero no ha sido el único crítico, por la vicealcaldesa, Begoña Villacís, ha valorado que "el PSOE nunca ha entendido Madrid, lo que no esperaba y me indigna es que su candidata a alcaldesa y ministra de Turismo aplauda un vídeo lleno de estereotipos contra nuestra ciudad":

El PSOE nunca ha entendido Madrid, lo que no esperaba y me indigna es que su candidata a alcaldesa y ministra de Turismo aplauda un vídeo lleno de estereotipos contra nuestra ciudad que se ríe de los madrileños



También Rita Maestre, candidata por Más Madrid, ha querido desvincularse del vídeo saliendo por la tangente. Así, dice no sentirse representada por el "Madrid rancio" del anuncio de la Comunidad ni por "esa mirada llena de prejuicios de Polònia":

Los tuiteros madrileños no han sido mucho más benevolentes y se han lanzado en masa a sacarle los colores a Reyes Maroto con comentarios como estos:

Como la cosa siga así, quizás le convenga rectificar antes de intentar que se diluya en un mar de tuits, porque se lo recordarán tarde o temprano.

