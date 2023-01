Twitter carga contra Olona tras salir en defensa de los musulmanes españoles: "Quién te ha visto..."

Nadie sabe explicar por qué la Macarena Olona del presente se está esforzando tanto en enmendarle la plana a la Macarena Olona del pasado. La de ahora, la nueva, la conversa, está más próxima a las ideas progres que repelía la de antes, la facha, la que atizaba desde su escaño en el Congreso a la izquierda y a la "derechita cobarde". Nadie lo sabe, pero está sucediendo y no sabemos cómo ni cuándo terminará, pero a este ritmo quizás nos sorprenda la ex de Vox sumando con Yolanda Díaz.

En este nuevo episodio de la segunda temporada de una exitosa simulación a la que estamos asistiendo junto a ella a golpe de tuit, Olona se ha empeñado ahora en arropar a la comunidad musulmana después del asesinato del sacristán de Algeciras a mano de un presunto yihadista. Si este jueves ya le han llovido insultos por un mensaje llamando a acabar con el racismo a la hora de analizar lo sucedido, este viernes las críticas han llegado después del vídeo que ha compartido.

En las imágenes se puede ver a un joven musulmán que pide intervenir ante los medios de comunicación para mandar el mensaje de que "no abunde el odio" y aclarar que "esto no es el Islam". Argumenta que la "verdadera religión" penaliza el asesinato y que el culpable del crimen "es igual de enemigo vuestro que nuestro, todos estamos juntos en esta situación", insistiendo en que "el islamismo y el yihadismo son terrorismo y no tiene nada que ver".

"De leona a minina"

El joven ha pedido que se desarrolle una "convivencia sana" para "solucionar las cosas" porque, advierte, "si aumenta el odio va a haber más problemas, las cosas se pondrán peor y no valdrá para nada". Ha culpado a algunos "idiotas" de querer "manchar una religión", pero ha reiterado que "los musulmanes no tenemos la culpa". Olona ha publicado el vídeo destacando algunas frases y valorando que "una inmensa mayoría compartimos sus palabras y su dolor":

“Nosotros somos musulmanes pero no tenemos la culpa de que algunos manchen nuestra religión. No es islamismo. Es terrorismo.” Y una inmensa mayoría compartimos sus palabras. Y su dolor. pic.twitter.com/bebPM0katt — Macarena Olona (@Macarena_Olona) January 27, 2023

Poco tiempo después de la publicación, bastaba con darse una vuelta por las réplicas a su tuit para encontrarse cientos de valoraciones y críticas como estas:

Madre mía, de la petarda que nos hemos librado en Vox. Es para dar gracias a Dios, a Alá y a Shiva 🙏🏻 — Javi 💚🇪🇸 (@fjcnavas) January 27, 2023

Mire que la he admirado, seguido y he votado a su partido. Pero, siempre hay un pero, actualmente lo único que deseo es perderla de vista, por lo que lo próximo que haré será bloquearla.

De leona a minina. Un saludo. — Uxue de Carlos (@uxuedecarlos) January 27, 2023

Acógelos en tu casa también que ya lo que te faltaba. — Unai Laño (@LanoUnai) January 27, 2023

🤦🤦🤦🤦no doy crédito!!!

De verdad se lo digo, no me puedo creer lo que estoy viendo.

Pero qué le ha pasado??? — Armando Puertas (@ArmandoPuerta18) January 27, 2023

Macarena, esto no me lo esperaba lo más mínimo. Rechazar e ignorar el peligro que supone el fundamentalismo nos expone a hechos como el ocurrido en Algeciras.



Por desgracia, en nuestro país hay más de 1 persona que abraza esas posturas. Negarlo sería hipócrita. — Lucas Castaño (@lcv0025) January 27, 2023

Usted no sabe ni por donde le da el aire. — Pequeño Alex3. (@ALEXanro65) January 27, 2023

Quien te ha visto y quien te ve. — Lisacat (@Lisacat2018) January 27, 2023

El mandil masónico te obliga a estos twits patéticos contigo misma.

Lo siento. Demasiada expuesta estás. No vas a medrar en la masoneria, ricura... — Edmond (@Worthy_high) January 27, 2023

Gracias a Santiago Abascal, gracias a Francisco Javier Ortega Smith-Molina, de apartarla de nosotros. Muy agradecida 👏 pic.twitter.com/lK5TWAuBEe — Nanita Delgado 🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸 (@Lo912852081963) January 27, 2023

¿Sabremos algún día a qué responde esta conversión?

