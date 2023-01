¿Eres capaz de encontrar la palabra 'chocolate' en ocho segundos? El nuevo reto viral

Si te gustan los retos y acertijos visuales estás de suerte porque te mostramos uno de esos que te traerá de cabeza. Lo cierto es que son pocos los que todavía no se han dejado llevar por la fiebre de los test visuales de personalidad o este tipo de juegos virales y pasan tiempo a diario con ellos. Se trata de un pasatiempo moderno con el que nos divertimos y también descansamos un poco del estrés diario, entrenando además la agudeza visual y retando a nuestros amigos, así que también tienen ese punto de emoción y competitividad.

Instrucciones para el acertijo visual

Lo primero que debes saber antes de ponerte a cumplir con nuestro reto visual es que existe una norma que debes seguir como paso previo para poder ponerte la medalla si consigues completar la prueba correctamente, que ya hemos avanzado que no es fácil. Por eso, queriendo evitar que te regodees en la sopa de letras que te vamos a mostrar a continuación, reiteramos que tendrás que poner el cronómetro con la cuenta atrás de 8 segundos para no excederte.

¿A qué ahora ya no parece tan fácil, verdad? Pero bueno, como hemos dicho lo importante es pasar un rato divertido, así que no te preocupes si no lo consigues en este tiempo porque podrías prolongarlo más si ves que no eres capaz de dar con la cifra en este reto en el que debes hallar el la palabra 'chocolate' entre tantas repeticiones de 'chococate'. ¿Todo preparado? Pues activa la cuenta atrás en tres, dos uno... ¡Ya!

Imagen del acertijo visual

La imagen del reto viral.

¿Has sido capaz de dar con la solución? No te creas que es tan fácil. Si ya han pasado los 8 segundos puedes seguir intentándolo, pero siendo consciente de que no has superado el reto.

Solución reto visual

Ya han pasado de sobra los 5 segundos e incluso te has tomado más tiempo. Si quieres seguir intentándolo, no continúes leyendo, pero nosotros ya no podemos aguantar más y queremos darte la solución:

Solución del reto viral.

¿Has podido resolverlo? Si habías dado con la solución, te felicitamos por ello. La verdad es que este acertijo no es de los más fáciles. Por el contrario, si no has podido solucionarlo y encontrar la palabra 'chocolate', lo sentimos. Sea como fuera, ahora ya tienes la oportunidad de compartirlo con tus amigos a ver si ellos son o no capaces de dar con lo que pedimos.

Por qué realizar los acertijos visuales

Aunque parezca una tontería, solucionar este tipo de acertijos y de retos tiene sus ventajas. Por un lado, como hemos comentado antes, nos permite salir un poco de nuestro día a día. Así, cuando nos sintamos agobiados con el trabajo o tengamos un mal día, resolver uno de estos acertijos nos alegrará un poco más y nos permitirá desviar la atención de aquello que nos agobia y cansa tanto.

Por otro lado, este tipo de retos nos permiten mejorar nuestra capacidad visual, así como la capacidad de concentración. Por este motivo, siempre se ha dicho que los pasatiempos son ideales para mantener nuestras capacidades, las cuales se van reduciendo con el paso de los años. Y esto es, nos guste o no, inevitable.

Los acertijos y los retos visuales son perfectos para añadirlos a nuestro día a día y es que no solamente nos permiten salir de la rutina, sino que también nos ayudan a mantener nuestro cerebro joven. No hay nada más divertido que empezar el día con uno de estos retos. O, hacerlo al mediodía, justo cuando paramos para comer. Sea cuando sea que los hagas, ten en cuenta que hay muchos de ellos. Así, te animamos a que los vayas probando todos. Rétate cada día y comparte estos momentos con tus mejores amigos, compañeros, etc. Seguro que reír, vais a reír un buen rato.

