Nuevo acertijo visual: ¿eres capaz de encontrar un perro en esta ilustración? ¡Tienes 5 segundos!

Los test de personalidad y los acertijos visuales son tendencia en las redes sociales y se hacen viral con mucha rapidez. Tienen mucho éxito porque están pensadas para todo tipo de personas, tanto para las que quieran saber algo más sobre su personalidad más oculta, como la que nos ocupa hoy poniendo a prueba la destreza y la agudeza visual de cada uno jugando con el cronómetro en contra. Además, una de sus puntos fuertes es que se pueden compartir con amigos, como estos que hemos venido publicando estos días: 'Nuevo test viral: la forma de cruzar los brazos revelará tu mayor defecto' y 'La forma que tienes de sentarte dice mucho de ti: averígualo en este test viral de personalidad'.

Hoy os retamos a que encontréis al perro que está escondido en la ilustración que os vamos a ampliar a continuación. Un dibujo en tonos de rosa y amarillo, como si fuese el papel de pared de una habitación infantil, en el que se repiten los dibujos de conejos, banderines, estrellas, lunas, nubes y globos aerostáticos. No obstante, entre todos ellos está oculto en can que debéis hallar en solo cinco segundos. Debes fijarte bien aunque este no es el reto más difícil que hemos compartido por aquí.

[Test viral: ¿Eres capaz de averiguar cuál de las dos teteras tiene más té? ¡Tienes 6 segundos!]

¿Estáis listos? Recordad que hay que poner el cronómetro para no pasarse de los cinco segundos aunque podamos ampliar el tiempo después si no habéis sido capaces de encontrar al perro. Por el momento, iniciamos la cuenta atrás y repetimos la imagen en tres, dos, uno...

Imagen del acertijo

La imagen completa del acertijo viral.

Resultados del acertijo

Una vez que hayan pasado esos cinco segundos puedes seguir un poco más de tiempo si todavía no has hallado al can. Por el contrario, si ya lo tienes, te felicitamos por tu rapidez. En todo caso, no sigas leyendo si no quieres ver la solución por el momento porque vamos a publicarla más abajo.

[Nuevo acertijo visual: ¿eres capaz de encontrar al perro en esta imagen? ¡Tienes 8 segundos!]

La solución al acertijo del perro escondido.

Ahí está el perro, entre dos globos, las estrellas y apoyado en una nube rosa, ¿lo habías visto? Si has conseguido localizarlo en cinco segundos es que tienes grandes dotes de percepción para este tipo de acertijos visuales. Si no es así, no desesperes y sigue entrenando tu mente.

Por qué realizar los acertijos visuales

Aunque parezca una tontería, solucionar este tipo de acertijos y de retos tiene sus ventajas. Por un lado, nos permite salir un poco de nuestro día a día. Así, cuando nos sintamos agobiados con el trabajo o tengamos un mal día, resolver uno de estos acertijos nos alegrará un poco más y nos permitirá desviar la atención de aquello que nos agobia y cansa tanto.

[¿En qué eres bueno y en qué no? Escoge un animal y descúbrelo en este nuevo test de personalidad viral]

Por otro lado, este tipo de retos nos permiten mejorar nuestra capacidad visual, así como la capacidad de concentración. Por este motivo, siempre se ha dicho que los pasatiempos son ideales para mantener nuestras capacidades, las cuales se van reduciendo con el paso de los años. Y esto es, nos guste o no, inevitable.

Otros acertijos...

Sigue los temas que te interesan