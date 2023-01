Lo primero que veas en esta imagen te dirá cómo te planteas el futuro: el nuevo test de personalidad

Los test de personalidad han venido para quedarse. Junto con los acertijos, forman parte de uno de los contenidos que logran convertirse en virales con más facilidad en las redes sociales. Este éxito inesperado se debe a la curiosidad de las personas por saber más sobre sí mismas a través de imágenes o juegos visuales. En este caso, un dibujo abstracto nos interpela para ver qué es lo que vemos primero en él. Estos días hemos publicado otras pruebas como 'Nuevo test: el botón que pulses para 'cambiar tu vida' te mostrará cuál es tu deseo más oculto' y 'Nuevo test de personalidad: lo primero que veas desvelará cómo te enfrentas a la vida'. Ahora se trata de saber cómo nos enfrentamos al futuro.

No toca esta vez aquello de poner el cronómetro y entrenar la agudeza visual de cada uno, sino que la propuesta de hoy pasa por observar detenidamente la imagen que os recordaremos a continuación y quedarnos con la forma que veremos en el primer golpe de vista. Una vez que nos tomemos nuestro tiempo, sabiendo que hay tres posibilidades, debemos ser honestos a la hora de elegir la respuesta para que lo que tenemos que decirte sea útil realmente para ti.

Estos test de personalidad nos ayudan, sobre todo, a hacer una reflexión sobre nosotros mismos. Fomentan una especie de examen de conciencia sobre lo que somos y nuestras cualidades, pero también a hacer inventario de defectos y aspectos a corregir o suavizar. En todo caso, como advertimos en este tipo de publicaciones, se trata más que nada de un divertimento, un pasatiempo al que no deberías dar más importancia que la lúdica. Ahora sí, ¿estás listo?

Imagen del test

Imagen del test de personalidad.

Resultados del test

Cuando hayas distinguido una de las tres cosas, sigue leyendo:

Has visto un árbol

Si lo primero que has visto es un árbol, estamos ante una persona feliz y despreocupada que no piensa demasiado sobre lo que le depara el futuro. Estás contento con tu vida y has decidido que no te compensa darle vueltas a lo que vendrá, así que estás tranquilo y te cuidas en la medida de lo posible.

Has visto a un tigre en el árbol

Si no solo has visto un árbol, sino también un tigre, es que eres cauteloso a la hora de planificar el futuro. Procuras anticiparte a todo tipo de situaciones para no llevarte sorpresas desagradables y poder preverlo todo. Tienes miedo de no estar a la altura y por eso buscas anticiparte.

Has visto un tigre

Si lo que has visto es un tigre durmiendo es que estás esperando algo y no pierdes ninguna oportunidad. Por eso te muestras preparado en todo momento para lo que pueda traer el futuro, pero tampoco estás obsesionado y con miedo, sino más bien con ilusión y esperanza.

Ventajas de los test de personalidad

Podemos conocer los rasgos de nuestra personalidad oculta o saber más detalles de nuestro comportamiento gracias a las reflexiones que nos facilitan estos test de personalidad virales. Suponen además una manera divertida de distraerse y un ejercicio saludable para nuestra mente, al salirnos de la rutina y del típico contenido estruendoso de las redes sociales.

Entre los beneficios que se destacan, está el hecho de comprender mejor a otras personas e incluso a nosotros mismos, así como identificar nuestros gustos y las cosas que nos desagradan. Tampoco hay que olvidarse del conocimiento que nos trasladan sobre las reacciones que podemos tener ante situaciones complicadas o la mejora de nuestras fortalezas. Así, además de ser útiles y entretenidos, nos ayudarán en el desarrollo personal.

