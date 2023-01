Nuevo test: el botón que pulses para 'cambiar tu vida' te mostrará cuál es tu deseo más oculto

Son una tendencia imparable en las redes sociales. Los test de personalidad y los acertijos visuales suponen ya uno de los divertimentos con más éxito al servir para conocernos más a nosotros mismos y también para entrenar nuestra agudeza visual. Por un lado, con los acertijos nos ponemos a prueba y tenemos la oportunidad de retar a nuestros amigos, mientras que las pruebas que nos informan de detalles personales de los que no éramos conscientes nos ayudan a reflexionar sobre ellos y cambiar si es preciso nuestra forma de ver las cosas.

Unos y otros se hacen virales con rapidez, como algunos de los que hemos publicado estos días: 'Nuevo test de personalidad: lo primero que veas desvelará cómo te enfrentas a la vida' y 'Nuevo reto viral: ¿eres capaz de arreglar la resta moviendo solo 2 cerillas? ¡Tienes 5 segundos!'. En esta ocasión te presentamos un nuevo test de personalidad en el que te animamos a escoger uno de los ocho botones de colores, puesto que detrás del que elijas te trasladaremos una revelación sobre tus deseos vitales ocultos.

Con este test de personalidad conocerás algo que quizás no sabías sobre ti o no te habías fijado, pero lo importante no es lo que te digamos aquí, sino la reflexión que puedes hacer a raíz de leer la solución. De hecho, advertimos siempre que este tipo de pruebas no son concluyentes y los test virales como este suponen únicamente un divertimento al que no deberías darle más importancia que la lúdica. Sin duda, lo más gratificante es hacer introspección y conocerse más en profundidad.

Imagen del test

Imagen del test viral.

Resultados del test

Una vez que hayas pensado bien qué color de botón escoger, aquí tienes los resultados:

Botón rojo

Si has elegido es botón rojo es que eres una persona intensa y con el deseo de poder dar más de lo que te están dejando. Quieres ascender en tu trabajo y mejorar tus condiciones, pero esa ambición también está presente en tu vida personal, donde también necesitas buscar la perfección y destacar siendo la mejor en lo tuyo.

Botón amarillo

Si presionas el botón amarillo nos estás diciendo que te encuentras en un momento optimista de tu vida, con el deseo de que todo salga bien y de arriesgarte para buscar lo que quieres. Tienes una gran confianza en ti mismo porque te conocer bien y sabes tus habilidades y debilidades.

Botón naranja

Si, por el contrario, eliges el color naranja es porque tu deseo reside en superarte día a día en las pequeñas cosas. No sueñas a lo grande, sino que vas poco a poco y disfrutas de cada pequeño logro porque sabes que todos los caminos, por largos que sean, se comienzan con un solo paso.

Botón verde

En el caso del botón verde tu deseo es estar tranquila, segura y libre. Priorizas tu comodidad y la armonía de lo que te gusta por encima del resto, pero eres un buen amigo y compañero para tu entorno aunque desees tu propio bienestar por encima de todo.

Botón rosa

Si tu elección es el rosa, significa que estás pasando por un buen momento vital y quieres disfrutarlo. Deseas poder vivir cada momento al máximo, pero debes tener cuidado con estar en las nubes porque volver a la realidad no es fácil.

Botón morado

En el caso de elegir el botón morado, es que ha llegado un momento en tu vida en el que deseas quedarte como estás. Has logrado sentirte seguro dentro de tu sensibilidad, entendiendo que cuidarte y valorarte es la mejor manera de relacionarte con el mundo.

Botón azul

El deseo de las personas que escogen este color es vivir en armonía consigo mismas y con su entorno, buscando el equilibrio en todo momento aunque sepan, en el fondo, que encontrarlo es una quimera.

Botón gris

Por último, el botón gris representa el deseo de priorizar la cabeza a los sentimientos porque te encuentras en un momento vital muy racional. Te confundirán por ello con una persona fría, pero no tiene por qué ser así.

Los test de personalidad y sus ventajas

Los test de personalidad son instrumentos a través de los cuales se pueden conocer rasgos de la personalidad oculta o tener más detalles acerca de la manera de ser y actuar del individuo. A menudo, son una manera divertida de distraerse, pero también pueden ayudar como ejercicio psicológico para ayudar en la evolución y desarrollo de cada persona.

Entre sus principales beneficios se encuentran el hecho de que ayuda a la hora de comprender mejor a otras personas y a ti mismo, así como a lograr identificar tus gustos y aquellas cosas que te desagradan, sin olvidar que puede contribuir a conocer las situaciones en las que puedes ofrecer tu máximo rendimiento y a conocer mejor tus fortalezas y tus debilidades. Por todo ello, además de ser útiles para poder pasar un buen rato de entretenimiento, también te ayudarán a la hora de continuar con tu propio desarrollo personal.

