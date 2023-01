Las cuestionadas fotografías de Pedro Sánchez en Valladolid: "¿Alguien pensó que eran buena idea?"

Puede que el problema no está en las fotografías, sino en el ojo que las mira, pero lo cierto es que las imágenes de Pedro Sánchez rodeado de jóvenes en Valladolid están siendo muy cuestionadas en Twitter, donde lo han llegado a comparar con el protagonista de la serie You, un psicópata acosador de mujeres. Obviamente, el presidente del Gobierno no se ha visto envuelto en ninguna situación de este tipo, pero las redes sociales ya se han montado la película.

Sánchez ha estado este fin de semana en la capital pucelana dando un mitin, pero antes ha acompañado al alcalde, el también socialista Óscar Puente, a visitar el Espacio Joven de la zona norte de Valladolid. Se trata de unas instalaciones donde los jóvenes realizan diversas actividades de forma gratuita, apoyando su talento e inquietudes. El presidente conoció a varios de los usuarios, entre ellos al alumnado de la Escuela de Formación y Animación Juvenil.

Además, Pedro Sánchez ha disfrutado de demostraciones en vivo de los artistas. Así, por ejemplo, una joven cantó para él y uno de los grupos de baile interpretó una coreografía de hip-hop. En este contexto, el presidente aprovechó para aplaudir el recién aprobado Estatuto del Artista: "Antes un violinista que hubiera estado trabajando durante ocho horas, a lo largo de tres meses, ensayando para un concierto, solo cotizaba por el día del concierto, lo que llaman la intermitencia, y ahora lo que hacemos es reconocer una prestación por desempleo".

"Parece un psicópata"

Por último, Sánchez no quiso irse de Valladolid sin probar las nuevas bicicletas eléctricas del servicio de préstamo municipal, otra actividad que dejó fotografías para el recuerdo. "Ha sido magnífico disfrutar del Espacio Joven norte, un centro inspirador y referente para la gente joven. Gracias a todas y todos por mostrarme vuestro talento", ha podido leerse en las redes del presidente, donde se han publicado todas las imágenes:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pedro Sánchez (@sanchezcastejon)

Unas fotografías que buscaban ser más desenfadadas y evitar la rigidez de los posados habituales de los políticos, empezando por el propio atuendo de Sánchez, y que rápidamente se han hecho virales:

Peter, profesor de música, es destinado a un instituto conflictivo. Los hostiles alumnos acogen con rechazo su idea de formar un coro. Sin embargo, poco a poco consigue transmitirles su entusiasmo y prepararlos para el torneo regional de canto.- "Los alumnos del coro" (Peter Act) pic.twitter.com/4Pa0G4Eh2F — Peli de Tarde (@PeliDeTarde) January 22, 2023

No context Pedro Sánchez pic.twitter.com/yX9X4xQkVp — Crazy Ass Spanish Politics Moments (@Spol_Moments) January 23, 2023

Los Simpson predijeron a Pedro Sánchez enamorado pic.twitter.com/WnYw8wOoVg — Rimanegra (@rimanegra) January 23, 2023

No obstante, después de estas primeras reinterpretaciones graciosas en positivo, una tuitera ha abierto un melón que no ha pasado desapercibido:

¿En serio alguien pensó que estas fotos eran una buena idea? pic.twitter.com/CswufHTS7p — Hija de Reyes (@lahijadelareyes) January 22, 2023

Así, hemos podido saber que han sido muchos los que han sexualizado de alguna forma las fotografías y estos son algunos de los comentarios que lo demuestran:

No sabia que ya habia salido la temporada nueva de You https://t.co/1GPA3ZJ0Gy — Mars 🍏 (@marsupidani) January 23, 2023

"Me comeré su higado, acompañado de habas y un buen Chianti." pic.twitter.com/JxLzsW0IWi — Sergio eLeBe (@larri74) January 23, 2023

«Mujeres, me gustáis» - Don Pedro Sánchez https://t.co/CXt8Z8KAJi — El Barno❤️‍🔥 (@BarnoSexo) January 23, 2023

que cringe por dios, miradle la cara https://t.co/i1pTvyDJno — anamarttt :) (@AnaMart2818) January 23, 2023

Más allá de parecer un cuarentón divorciado intentando entrar en el círculo de amistades de su nueva novia veinteañera, nadie se ha fijado que hay un tío sin cabeza al lado de Perro Sanxe en la 2ª foto? https://t.co/XcKGGdNqQy — Don Íbero ✍🏻🎩 (@Padribero1) January 23, 2023

Que no vean los de Telecinco la imagen de la izquierda que se marcan otra serie más turbia todavía https://t.co/TLgvAvCeAH — Julls🌙 (@Jullsgs) January 23, 2023

El Pedro Sánchez Stalker y turbio que todos necesitábamos. https://t.co/eQzD8idY7c — Otrosvendrán (@Otrosvendran) January 23, 2023

"Eres muy madura para tu edad, nadie diría que tienes 17" — Diego González 🇪🇺🇰🇮🇺🇦 (@diego_gon) January 22, 2023

You - Temporada 4, estreno el 9 de febrero. https://t.co/8vGAYzNwIK — Paco Jones (@_pacojones) January 23, 2023

Parece un psicópata buscando nueva víctima ... 😬 https://t.co/3N2kGVEW4N — Jorge Juan (@JorgeJuan2089) January 23, 2023

Quizás vuelvan al registro formal en las redes del presidente después de esto.

