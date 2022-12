La parodia de TV3 contra Pablo Motos que sorprende hasta a Rufián: "Impensable en TVE"

Por si a Pablo Motos no le había quedado claro todavía que haber criticado al Ministerio de Igualdad por señalarlo en su campaña del 25N había sido la peor decisión posible, desde Polònia han querido ponerle la guinda al efecto Streisand que impulsó el presentador y ayudó a sacar a relucir el machismo de muchas de sus intervenciones en El Hormiguero. Esta vez, el programa de TV3 lo convierte en uno de los Backstreet Boys junto a Bertín Osborne, Santiago Abascal y Ortega Smith.

Los cuatro forman los Carcastreet Boys y versionan el clásico I Want It That Way de la boyband con el manido discurso de los machistas: "ni machista ni feminista", ya no se les puede decir nada a las mujeres porque todo el machismo, y demás excusas por el estilo. Xavi Espinosa da vida a Motos, mientras Noé Blancafort se encarga de un Abascal en camiseta de tirantes, Albert Mèlich de Javier Ortega Smith y Pep Plaza de Bertín Osborne. Los cuatro empiezan el sketch que ha emitido este jueves la televisión pública de Cataluña sentados en casa del presentador de Antena 3.

Así, en su salón, el doble de Motos se queja: "¿Os podéis creer esto? ¿Llamarme machista a mí? ¡Será puta!". El resto le consuela, diciendo que "Irene Montero no tiene escrúpulos", que por eso mantiene una relación "con el coletas" y valorando que es imposible que alguien llame "rancio a Pablo con lo sofisticado que es", mostrando las obras de arte que tiene colgadas y fijándose en un calendario erótico que señala un Bertín parodiado con una enorme copa de vino.

"¿Por qué ese escote?"

Así, empieza la canción en la que Motos lleva la voz cantante: "No soy machista ni feminista, no veo etiquetas, solo tus tetas", arranca el éxito viral de Polònia. "Si le critican sus entrevistas por ir palote, pues ¿por qué ese escote?", cuestionan sus amigotes, interpelando a un grupo de feministas que les acompaña al pedirles que digan "por qué queréis tantos derechos. Y por qué ofende hablar de pechos. Yo solo veo tu interior, ¿llevas tanga o culotte?".

La versión no tiene desperdicio y este viernes se ha hecho muy viral en las redes sociales. De hecho, el portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya, Gabriel Rufián, ha aplaudido que "como catalanes y como demócratas deberíamos sentirnos muy orgullosos de la existencia de un programa de humor y de sátira política de tanta calidad como Polònia durante tantos años en la tele pública catalana", puntualizando que se trata de "un programa impensable en cualquier televisión española":

Com a catalans i com a demòcrates hauríem de sentir-nos molt orgullosos de l'existència d'un programa d'humor i de sàtira política de tanta qualitat com el @poloniatv3 durant tants anys a la tele pública catalana.



Un programa impensable a qualsevol televisió espanyola, per cert. https://t.co/rgUlIn38Zi — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) December 2, 2022

Este mismo comentario lo ha replicado también el exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, que se lamenta de que un programa como este no se vea en una televisión estatal:

Ay si se viera Polonia en una tele estatal… pic.twitter.com/ypIttOHqcN — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) December 2, 2022

Los tuiteros también han dado su ovación al espacio televisivo catalán:

Polonia es el mejor programa de televisión de crítica satírica que ha existido y existirá.



Pablo Motos, Bertín, y amigos, esto va para vosotros 💞 https://t.co/01STSPC1uR — 🔻Aina Díaz ⚖️ (@AinaDiazV) December 2, 2022

Que salga otra vez Pablo Motos y ahora con Bertín Osborne y sus amigos voxeros por si no han tenido suficiente efecto Streisand, que nos vamos a hartar a más recopilatorios 😂

Felicidades Polonia! Sois unos artistazos! 👏🏻👏🏻👏🏻 https://t.co/tzqLPtNekY — Scarlett 🔻 (@Scarlett_GJ) December 2, 2022

Me muero con esto de Polonia 🤣🤣

La única televisión que ha criticado al babas de Pablo Motos https://t.co/tA1vnlSYXn — Mía Wallace 🔻 (@Caquel__) December 1, 2022

Geniales, Polonia y "Carcastreet Boys"sobre la polémica de Pablo Motos...😂😂😂 https://t.co/mCO1q4iILV — Ana Hidalgo 💜💪 (@AnaHid46) December 2, 2022

Joder, el Pablo Motos del Polònia es tan clavado que da miedo. https://t.co/SPRyvIOVaB — Jöse Sénder - Redness 🍥 (@SenderRedness) December 2, 2022

Ok confirmo este vídeo de Polonia como broche de oro al efecto Streidsand con el machismo de Pablo Motos. Sublime. https://t.co/ZFfqU1i0bi — Loldemos (@Loldemos_) December 2, 2022

Habrá que ver si Motos se queja el lunes de volver a ser señalado con dinero público o esta vez prefiera ser prudente.

