La indecente oferta laboral para ser recepcionista a cambio de sexo: "Qué panda de sinvergüenzas"

Aprovecharse de la vulnerabilidad de la gente, sobre todo de las mujeres, para abusar de ellas a cambio de dinero es una práctica que lleva siglos normalizada en nuestra sociedad. A lo que quizás no estemos muy acostumbrados es a toparnos con este tipo de chantajes por parte de las personas que ofrecen un puesto de trabajo que nada tiene que ver con el sexo, como es el caso que nos ocupa y está indignando a las redes sociales.

Aunque no se trata esta vez de una oferta laboral relacionada con la hostelería, la han compartido desde la cuenta de Soy Camarero, donde acostumbran a denunciar todo tipo de prácticas abusivas en su gremio. En este caso, la chica optaba a un puesto de recepcionista, sin precisarse qué tipo de negocio era. "¿Y te urge mucho el trabajo como a muchas chicas que me manda Mercedes?", se puede leer al comienzo de la conversación por WhatsApp.

Ella afirmó y su interlocutor empezó a decirle entonces que "está la cosa muy difícil porque tengo muchas chicas que les urge el trabajo también, ¿entiendes guapa? Y lo peor es que muchas me ofrecen pasar un rato con ellas a cambio del trabajo". Después de la confesión por parte del que sería su empleador, la chica le dice que ella eso no se lo puede ofrecer y él aclara que "si tengo algunas que me ofrecen, pues se lo doy a ellas", añadiendo un "entiéndelo, guapa".

"Es lo que hay"

"Bueno, entonces no tenemos nada de qué hablar", concluye la chica, dándole las gracias. En otra captura de la conversación, 13 minutos después de la última respuesta, ella pregunta si ese rato que le ofrece pasar es "tomando un café". Él niega y la mujer se indigna: "Entonces no es de recepcionista. Usted es un hijo (...) con todas las letras". El hombre insiste en que "es lo que hay, guapa" y acaba diciéndoles que está "amargada":

Cuando estás buscando trabajo y te encuentras con un...... No sé si en realidad tendrá un negocio o pone ofertas solo para hacer esto, aún así la compi ya lo ha denunciado. pic.twitter.com/LyPgS52iWf — Soy Camarero (@soycamarero) December 7, 2022

Desde la cuenta de Soy Camarero han criticado lo que ha pasado "cuando estás buscando trabajo y te encuentras con un... No sé si en realidad tendrá un negocio o pone ofertas solo para hacer esto", asegurando que la chica ha denunciado. Los tuiteros también se han unido a las críticas, observando además de la táctica del empleador que quizás no sea el único al que hay que señalar en este caso:

Spoiler: ninguna se ha ofrecido a hacer eso. — Álvaro G. Daza (@AlvaroTheBig4) December 8, 2022

Que denuncien o hagan público quien ofrece esos trabajos. Que panda de sinvergüenzas. — Friki Mamá (@MellamanSiL) December 7, 2022

Espero q la vida se encargue de él porque si tenemos q espera a la justicia… — little Woman ۞ ☭ (@CalizDori) December 7, 2022

Las personas que llaman a desconocidos "guapo/a" o "cariño" sin venir a cuento me hacen saltar las alarmas de red flag de inmediato. Sobre todo porque los susodichos lo acompañan con conversaciones tan desagradables o incómodas como estas. — Velvet Room Economist (@Markbaum8) December 8, 2022

Tengo una conocida que puso un anuncio para limpiar y planchar por horas,la llamó un señor que parecía eso..en la entrevista la dijo que le daba 50€ la hora si limpiaba en bragas ☹️ — Mayte Lucena (@mayte_lucena) December 8, 2022

Al loro con Mercedes que “le manda chicas”. — Marta Pellicer (@PellicerMarta) December 7, 2022

Creo que esto hay que contárselo también a la tal Mercedes. Y, si no parece sorprendida ni escandalizada, quizás denunciarla también a ella. — 🌈 Andrés Jurado ☂️ (@TresPuntos_es) December 8, 2022

En todo caso, ahora está en manos de las autoridades.

Sigue los temas que te interesan