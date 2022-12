Las redes alucian con el secreto de Vicente Vallés para gestionar las críticas que le confiesa a Joaquín

El periodista Vicente Vallés es el presentador de informativos que más veces ha ocupado los primeros puestos de la lista de tendencias en Twitter España. El conductor de Antena 3 Noticias 2 no se limita a contar lo que sucede en nuestro país y en el resto del mundo, sino que de un tiempo a esta parte ha empezado a introducir análisis y opinión, con toda la controversia que genera esto. Así, es habitual que tanto sus detractores como sus más fieles seguidores hablen de él en las redes y amplifiquen sus mensajes más allá de Atresmedia.

Este miércoles, Vallés visitaba al futbolista Joaquín Sánchez en Joaquín, el novato para darle algunos consejos con el objetivo de convertirlo también en líder de audiencia como lo es él en cada edición diaria de su informativo, siguiendo con el espíritu del programa. El jugador lo visitaba en los estudios de Atresmedia para hacer su debut en el plató donde el periodista hace su trabajo a diario, un lugar que les valió para repasar su trayectoria y también sus aspectos más personales.

A Vallés, lejos de verle como el tipo contundente que le atiza al Gobierno sin pelos en la lengua, se presentó como un profesional humilde que no da nada por hecho, advirtiendo que "la batalla de audiencias siempre es dura" porque existe "mucha competencia y los compañeros de otras cadenas también hacen un muy buen trabajo". Habló de sus referentes, de un Matías Prats con el que comparte cadena al que califica como "el maestro de todos nosotros, sin ninguna duda".

Críticas constructivas

No obstante, Vallés ha nombrado también a los que son competencia directa, como es el caso de Pedro Piqueras en Telecinco o Carlos Franganillo en Televisión Española, "magníficos profesionales". Hablando maravillas de ambos, ha contado que además de rivalidad existe amistad entre ellos y "nos vemos periódicamente y quedamos a cenar muy a menudo", ha comentado. Joaquín también le ha preguntado cómo lleva las críticas y el periodista no ha dudado en sincerarse y reflexionar que "hay gente que te critica simplemente por criticar o porque le caes mal o lo que sea, y eso no te enseña gran cosa":

Sin embargo, Vicente Vallés ha confesado que sí se fija en aquellos comentarios constructivos para seguir mejorando como profesional, algo para lo que hay que tener autocrítica, responsabilidad y humildad: "Si hay gente que te lanza una crítica y eres capaz de bajar tus humos personales y decir 'voy a analizar si tiene razón', a veces encuentras que esta persona que te ha criticado tiene razón. Te das cuenta de que es verdad esto que me está diciendo", ha valorado.

