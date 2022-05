Los zascas a Ana Pardo de Vera por llamar "pederasta" al exmarido de María Sevilla en TVE

Parte de la actualidad informativa de esta semana pasa por el indulto parcial que el Gobierno ha concedido a María Sevilla, condenada por sustracción de su hijo menor, que mantuvo aislado durante un año y sin escolarizar para evitar que viviese con su padre, al que ella había denunciado en varias ocasiones por abuso sexual al niño, sin poder probarlo en ninguna de ellas. Sin embargo, a pesar de ello, la ministra Irene Montero se congratuló por haber hecho justicia el colectivo de "las madres protectoras".

Gran parte del feminismo cargó entonces contra Montero porque, al contrario de lo que sucedió con Juana Rivas ―que sí tenía una sentencia demostrando los malos tratos de su exmarido―, Sevilla nunca había podido acreditarlos. Es más, cuando el niño y la madre fueron localizados en 2019 en un municipio de Cuenca, estaban integrados en una organización ultrarreligiosa y el pequeño no había aprendido a restar con 11 años, ni tenía contacto con otros menores y ni siquiera estaba vacunado.

Su padre, Rafael Marcos, ya ha avanzado a EL ESPAÑOL que recurrirá el indulto a su expareja, pero no es esta la única acción legal que quiere emprender. Asimismo, quiere interponer denuncias contra la propia ministra Montero y también contra la periodista Ana Pardo de Vera, según han avanzado algunos digitales, por haberlo acusado de maltratador y de "pederasta" sin que haya ninguna sentencia que avale dichas acusaciones.

"Su padre es un pederasta"

Según Rafael Marcos, su ex llegó a poner un total de seis denuncias por abusos sexuales de él a su hijo, pero el Juzgado las desestimó al no encontrar indicios. No obstante, que no haya aval judicial no le ha importado a Pardo de Vera para acusarlo en Televisión Española. Ocurrió este jueves en La Hora de La 1, donde la directora Corporativa y de Relaciones Institucionales de Público participaba como tertuliana y justificó la actuación de Sevilla, en legítima defensa, "cuando hay una condena por abuso sexual del padre" y añadió que "no lo tuvo secuestrado, lo tuvo alejado de su padre, que es un pederasta":

Ana Pardo de Vera dice en TVE que Rafael Marcos, el ex de María Sevilla, "es un pederasta".



Rafael ha dicho que fue denunciado 6 veces por abusos sexuales. Todas las denuncias fueron desestimadas. No hay condena.



Hay que ser muy MISERABLE para hacer declaraciones de este tipo. pic.twitter.com/tJSRbDIbHh — Raúl Gallart Pérez 🇪🇸🥘 (@Gallato7) May 26, 2022

María Sevilla y Rafael Marcos se separaron en 2010 y él pidió la custodia compartida, según su relato, algo a lo que su exmujer se negó y comenzaron las denuncias. Al no prosperar ninguna de ellas, la madre se escapó con el crío, que ahora tiene 15 años y, dice su padre, ha recibido la noticia del indulto con tristeza porque no quiere tener relación con ella. Teniendo en cuenta los antecedentes, Twitter no ha tardado en dictar sentencia contra Pardo de Vera, a la que han condenado por difamación y han convertido en trending topic con comentarios como estos:

Si Ana Pardo de Vera fuera hombre y hubiese difamado a una mujer saldría un comunicado de @rtve pidiendo disculpas y comunicando la suspensión de su colaboración. — Beatriz García Barros👑🇪🇸 (@BgarciaBarros) May 27, 2022

Quiero dar las gracias a @CeltiusAbogados, @NOVALEXSPAIN y @JimmyMc68581806 por iniciar acciones legales contra Irene Montero y Ana Pardo de Vera. Ya está bien de acusar de terribles delitos con sentencias absolutorias. Que les metan un buen palo económico y la próxima aprenda. — Willy Tolerdo (@WillyTolerdoo) May 26, 2022

Ana Pardo de Vera ha dicho en TVE que Rafael Marcos, el ex de María Sevilla, "es un pederasta" por todas las denuncias falsas y desestimadas que le hizo su desquiciada ex. Los esbirros del régimen socialista cruzan todo límite con toda impunidad. Y si son condenados los indultan. — Capitán Bitcoin (@CapitanBitcoin) May 26, 2022

Exigimos el despido inmediato de Ana Pardo de Vera por difundir injurias y calumnias sobre el ex marido de la condenada por secuestrar a su hijo. Esta gente se cree impune y se tiene q terminar. — Isa (@Isa60743793) May 27, 2022

A Ana Pardo de Vera se le está poniendo cara de condenada. pic.twitter.com/hJxAvUn2Nv — Pedro Pineda Celis (@pedropcelis) May 26, 2022

Ana Pardo de Vera es una sinvergüenza, ha llamado en la televisión publica TVE "pederasta" al ex de María Sevilla. Si España fuera un pais serio una cloaca como Pardo de Vera no soltaría bulos en una televisión publica — Tormenta y sus Tiranos (@MadridTormenta) May 26, 2022

Ana Pardo de Vera además de ser muy burra es muy mala persona. — DocHollyday7 (@DHollyday7) May 26, 2022

Ana Pardo de Vera lleva bien aprendida la lección progre..Si la izquierda dice que el marido de María Sevilla es pederasta aunque la justicia lo desestime, lo es y punto...Hombre ya... — Azucena (@Azucena67015389) May 26, 2022

A favor de la expulsión de Ana Pardo de Vera de ls tertulias de TVE. — Pedro Pineda Celis (@pedropcelis) May 27, 2022

Ana Pardo de Vera ha calumniado por televisión a un hombre inocente,y víctima del secuestro de una podemita que le ha privado de su hijo.Esperemos que caiga todo el peso de la ley ante tanta maldad — Mister Nick (@MisterNick11) May 26, 2022

Que Ana Pardo de Vera llame pederasta a un padre inocente entra dentro de la normalidad periodística de este país?? — Frank Drebin (@Sergio02373931) May 26, 2022

Lo de Ana Pardo de Vera traspasó todas las líneas de una democracia, no puedes acusar en TVE a un ciudadano indefenso de abusar de su propio hijo sin pruebas. No pasará nada!! Macarena Olona va sin cinturón de seguridad. Eso es lo importante!! — MrGREEN 💚🇪🇸💚 (@MrGreen0006) May 26, 2022

Ana Pardo de Vera ha mentido en directo en televisión acusando a un ciudadano inocente de haber sido condenado por abusos sexuales a su hijo. Es mentira, claro.



El daño que le está haciendo gente como Ana Pardo de Vera al periodismo costará décadas arreglarlo. https://t.co/D2IZBKhiRO — Cristian Campos (@crpandemonium) May 26, 2022

No ha sido la única que en Televisión Española ha acusado en falso al ex de Sevilla. También lo ha hecho este pasado miércoles la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, quien aseguró que "es un maltratador su padre" para añadir que está prohibido por ley que "los niños vivan con padres que les agreden sexualmente".

