Los zascas del feminismo a Irene Montero tras el indulto a María Sevilla: "No en mi nombre"

Secuestra a su hijo, lo tiene en condiciones lamentables y sin escolarizar, acusa falsamente al padre de abusar de él, y tú la indultas.



No Irene, no es patrimonio del feminismo. Es tú patrimonio.

No hables en nombre de todas las mujeres xq no nos representas, aunque te joda. https://t.co/Qj5HxcOgSb