La hilarante advertencia de las hijas de Rocío Monasterio: "Mamá, no seas comunista"

A las hijas de Rocío Monasterio e Ivás Espinosa de los Monteros las conocimos en el enero de 2020, cuando su madre compartió un vídeo en el que las ayudaba a dormir tocándoles unos acordes a la guitarra en sus camas. Desde aquella escena familiar, sus apariciones han ido salpicando los actos de la presidenta de Vox en la Comunidad de Madrid hasta acompañarla en la pasada Feria de Abril; pero ninguna de sus apariciones ha sido tan hilarante como la que nos ocupa.

Monasterio ha estado estos días en Telemadrid repasando la actualidad. Así, ha defendido la visita de Juan Carlos I argumentando que "puede y deber estar en España, que es donde queremos que esté todos los españoles" y acusando a la izquierda de atacar a la Corona "porque les molesta la unidad del país". También ha defendido la propuesta de Vox en la Asamblea madrileña para reducir el impuesto de sucesiones entre tíos y sobrinos, recriminando a Ayuso "llevarlo en su programa de 2019 y no haberlo cumplido aun".

Rocío Monasterio también ha cargado contra la propuesta de Más Madrid de legalizar el uso del cannabis en adultos, asegurando que "les interesa tener a los jóvenes drogados y no incentivar lo que es bueno para la juventud" e incluso ha vuelto a demostrar sus reticencias con la presidenta al concluir que "los madrileños están preocupados por no llegar a fin de mes, por si van a conservar el empleo o por si pueden los jóvenes acceder a una primera vivienda, esas son las realidades que preocupan a los madrileños, no el congreso del PP".

"No seas comunista"

Sin embargo, Monasterio no ha trascendido este miércoles en redes sociales por estos asuntos políticos, ni siquiera por compartir su opinión sobre algo, sino por el relato que ha contado sobre la advertencia que le han hecho sus hijas cuando las llevaba al colegio. Así, ha relatado que iban escuchando en la radio que "un tipo gasta 45.000 euros en una casa para su perro" y ella dijo que era una "barbaridad", pero las pequeñas la corrigieron rápidamente: "Mamá, no seas comunista, que la gente se lo gaste en lo que quiera".

Esta mañana camino del cole con las niñas escuchamos en la radio: un tipo gasta 45.000€ en una casa para su perro, disco, baño, solarium..

Comento: ¡qué barbaridad! gente pasándolo mal y otros derrochando…

Niña: mamá no seas comunista q la gente se lo gaste en lo que quiera😳😂 — Rocio Monasterio (@monasterioR) May 25, 2022

Entre los seguidores de Monasterio se ha aplaudido el chascarrillo de la niña, pero los críticos con la de Vox han visto un nuevo filón para acusarla de adoctrinamiento, hacer mofas e incluso argumentar que se trata de una invención:

Muy bien adoctrinada esa criatura, primero el dinero y luego los principios, la ética y la moral. Está usted haciendo un buen trabajo. — onuk (@onukhh2) May 25, 2022

Lo dice usted? Le ha comentado a su niña que papi no paga a los obreros? pic.twitter.com/U78ZuUHVVf — Pep Llorens. (@Josep68846571) May 25, 2022

Esta mañana camino del cole con las niñas escuchamos en la radio: un tipo gasta 45.000€ en una casa para su perro, disco, baño, solarium.

Comento: ¡qué barbaridad! ¡Y habrán pagado arquitecto y todo!

Niña: mamá, no seas sinvergüenza y sácate el título😳😂 — MAGG 🎨🖌🔻 (@MarcGG1974) May 25, 2022

Enhorabuena, has educado a tu hija en los valores del egoísmo y la falta de empatía. — Gonpinudo (@HolaGonpinudo) May 25, 2022

¿Pero pago la caseta del perro? ¿Tenía licencia municipal? ¿Los planos eran de un técnico con titulo"? — David. Mendez (@DavidMe01384169) May 25, 2022

Y qué raro que no haya dicho:

- Mira mamá,la gente normal paga lo que compra no como tú y papá — La Zanahoria _Flipando con el Presente _ (@LA_ZANAHORIA___) May 25, 2022

La felicito, su hija sigue su mismo camino, a este paso terminará la carrera en 15 o 16 años. — maria lopez (@mangemalo) May 25, 2022

Eso está bien, pero cuando hacéis obra en casa ,se debe pagar a los obreros ,eso también se lo has explicado ,eso es de ser un buen español patrio — José Madrid (@fumandoespera) May 25, 2022

A parte del invent, que vergüenza que una niña chica hable así. — Toño (@Tonioconenie) May 25, 2022

Una menor hablando de comunismo y creyendo haber entendido el modelo capitalista que arruina a más de medio mundo.

Ya... ahora una de indios, señora! — Jonay R. López / 🌴 Tenerife 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@JonayRLpez) May 25, 2022

Tan pequeña y tan poco empática como sus padres. — Butifarra ✊🏽!!! (@ButifarraD) May 25, 2022

En lo que quiera, menos en pagar a los obreros que te han reformado la vivienda. pic.twitter.com/9F2KBRo3Vc — Azote Vinagre (@AzoteVinagre) May 25, 2022

Conclusión:

Tanto la niña como la madre tienen el mismo alcance simplón sobre el conocimiento de algunos conceptos. — Jeff Lebowski (@anarka1) May 25, 2022

Pero a que tenía la licencia? — AySeñorQueNosComenLosMonguers (@BocataJamonEHM) May 25, 2022

-Y si luego no paga a los albañiles, como hacéis vosotros, pues más mejor. — Ramón🔻 (@Ramn05497657) May 25, 2022

Monasterio y Espinosa de los Monteros lograron solventar el pasado año la regularización de su vivienda de lujo en Madrid después de que el Ayuntamiento, en 2019, ordenara su desalojo y el precinto del chalé después de que el matrimonio viviera ilegalmente en él unos cinco años después de haber hecho una reforma ilegal aumentando su volumen más de lo permitido por las leyes urbanísticas.

Sigue los temas que te interesan