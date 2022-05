¿Facha o progre? La polémica encuesta de Ana Milán que le está valiendo miles de críticas

La actriz Ana Milán tenía tras de sí una trayectoria profesional que la respaldaba sobradamente, pero durante el confinamiento adquirió un plus de popularidad gracias a aquellos directos que hacía en Instagram hablando con sus seguidores y contando decenas de hilarantes anécdotas sobre su vida. Su presencia en redes aumentó desde aquel momento hasta convertirse en una de las imprescindibles que, por otro lado, no solía levantar suspicacias porque optaba por un humor bastante blanco.

Sin embargo, de un tiempo a esta parte, Milán ha dado su opinión en varias ocasiones a través de Twitter, un auténtico deporte de riesgo en los tiempos que corren aunque lo hagas con el mayor de los respetos. Si este miércoles se ganaba la animadversión de los Oloners por dar un consejo a Macarena Olona sobre el cartel electoral de Vox para las elecciones en Andalucía, este jueves ha liado la mundial con una encuesta "casera" que ha puesto la red social patas arriba.

Los participantes en la encuesta van camino de los 90.000 y las reacciones se siguen multiplicando desde hace horas. En concreto, la actriz ha querido hacer una pregunta, a priori, bastante clara, pero el tema se ha ido complicando. Así, de preguntar sobre si gustaría "un pacto entre el PSOE y el PP para dirigir el país los próximos 4 años evitando así el pacto con extremos", a Milán le están lloviendo las críticas de unos y otros por ser "equidistante":

A ver. Encuesta casera:



¿Te gustaría un pacto #PSOE #PP para dirigir el país los próximos 4 años evitando así pactos con extremos ?

*recuerden debatir sin insultar, por favor. — ANA MILÁN (@_ANAMILAN_) May 26, 2022

Con dudas sobre el tipo "extremos" a los que se refería la actriz con su encuesta, el periodista Antonio Maestre ha querido buscar una aclaración con esta pregunta:

Por clarificar, ¿Los extremos son los que atentan contra los DDHH y quienes defienden los DDHH? — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) May 26, 2022

Una cuestión que Milán ha respondido con claridad, asegurando que mientras escribía el tuit estaba pensando en Bildu:

Hola, Antonio. Buenos días. Pues en el momento de escribir el twitt pensaba en Bildu. En cuál has pensado tú? Un abrazo. — ANA MILÁN (@_ANAMILAN_) May 26, 2022

Y, claro, que haya señalado a Bildu y no a Vox, por ejemplo, la ha puesto en el punto de mira de la izquierda aunque haya tratado de explicar, en decenas de educadísimas respuestas que ha ido dando a lo largo del día, que se refería a "un tema de sensibilidad hacia los familiares de las víctimas, que no podrán dar la bienvenida a sus familiares asesinados. Se puede dar la bienvenida en casa, sin herir". No obstante, de poco o nada han valido sus aclaraciones porque Milán ya se había convertido en una "facha":

Hola, @_ANAMILAN_. Seguiremos defendiendo la extremista idea de que todas las personas merecen los mismos derechos y de que la corrupción no tiene cabida en nuestra sociedad. Y además, seguiremos disfrutando de tu trabajo. https://t.co/UdAalqAF4Z — Oskar Matute (@OskarMatute) May 26, 2022

Ana Milán, 800.000 seguidores en Twitter. Blanqueamiento de la corrupción. https://t.co/zTrruijSI2 — Cristina Gómez 🔻 (@Cristina_GomezR) May 26, 2022

Ana Milán es el perfecto ejemplo de la función política ejecutada por los medios de comunicación a lo largo del tiempo, meterte en la cabeza que los partidos políticos que abogan por los DDHH y los derechos de los trabajadores son lo mismo que quienes comprometen la democracia. — Merius🥭 #TeamEstrella (@hausofmerius) May 26, 2022

Ana Milán @_ANAMILAN_ sigue los pasos de Francisco Marhuenda @pacomarhuenda con las encuestas. 🤭

Esta Sra. es otra de las de: "ni fascista ni antifascista, sino todo lo contrario". 🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/5GxiRJf5cA — JOSÉ CÁMARA ✍️ 💜 (@EscritorJCamara) May 26, 2022

Nunca le he encontrado la gracia a Ana Milán dentro de un papel impostado que abusa de la ironía y el sarcasmo sin puta gracia. Pero es que encima es una progre más fingida aún. Otra cosa no, pero el olfato con la gente lo tengo finísimo. — Colette (@cosasdecolette) May 26, 2022

Parece ser que Ana Milán es otra que se traga el bulo de que Bildu es ETA y a estas alturas no se ha enterado que BILDU es una coalición de izquierdas y que entre ellos están algunos amenazados de muerte por ETA.



Y así es como algunas demuestran su ignorancia. — ana maria💜 (@ANY1529) May 26, 2022

Ana Milán es tu cuñado en navidades soltando aquello de :



"Ni machismo ni feminismo, igualdad" — ɹәɥsooɥʇ (@Thoosher_V2) May 26, 2022

Le habéis reído las gracias a Ana Milán y ahora ya es tarde. — Jimvill (@SrJimvill) May 26, 2022

No niego que Ana Milán será una buena persona, pero recelo de la gente que no es capaz de mojarse a la hora de diferenciar los "extremos" de los que ella habla. Poner en el mismo saco a quien defiende un SMI o el matrimonio homosexual con quienes los rechazan, es miserable. — Albert #PaísValencià🔻 (@_Gafas_y_reloj_) May 26, 2022

Sutil forma de llamar a UP "extrama izquierda" cuando sólo defienden los derechos humanos, los derechos de los trabajadores, de mujeres, personas LGTBI, inmigrantes... Pero bueno, qué graciosa es Ana Milán. https://t.co/S1gO11eprr — Dormida Nurmi (@wmarius_) May 26, 2022

Por lo que leo. .veo que a Ana Milán se le ha caído la careta y ha asomado la franquista que lleva dentro?estaba mejor con aquellas mierdas que hacía durante el confinamiento,de hecho,debiera de haberse quedado ahí — KALTZAGORRI BASOJAUN (@Kaltzagorri1_) May 26, 2022

Ana Milán es equidistante.

Que es una facha, vamos. — Ángela Sánchez/❤ 🇪🇸🔻 (@ngelaSn65002919) May 26, 2022

La decepción del día, Ana Milán. 😢 pic.twitter.com/zQoFUduYxp — Butifarra ✊🏽!!! (@ButifarraD) May 26, 2022

Ana Milán de repente tiene un tinte así como a Rafa Nadal, Alaska o Mario Vaquerizo, ¿no? https://t.co/A6zllpQJ5x — Mehland (@_democrazy_) May 26, 2022

¿Cómo? ¿Qué el hijo de Ana Milán no era el único que votaba a Vox? Me dejáis de piedra. — NessIAgain (@NessIAgain) May 26, 2022

Por si este chorreo desde la izquierda fuese poco, no tardó en trascender otra de las respuestas que le había dado a Maestre, quien identificó a Vox como el único "extremo peligroso para la convivencia y la democracia":

Yo es que solo conozco un extremo peligroso para la convivencia y la democracia y se llama VOX. Que son los únicos que consideran que existen colectivos que merecen menos derechos. — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) May 26, 2022

Ante tal afirmación, Ana Milán reconoció que "no estamos de acuerdo de manera absoluta":

Entonces no estamos de acuerdo de manera absoluta. Un día café mediante te lo cuento. Besazo — ANA MILÁN (@_ANAMILAN_) May 26, 2022

Y así, entre las críticas de un lado y del otro, la actriz decidió zanjar el tema y no contestar más, no sin antes aclarar que afea tanto los Ongi Etorri como las misas en honor a Franco:

Creo que es compatible criticar los ongi etorri y las misas en honor a franco — Alex Tavira (@_alexblue_) May 26, 2022

En mi caso desde luego. — ANA MILÁN (@_ANAMILAN_) May 26, 2022

Para finalizar, ha querido ponerle un poco de humor al asunto:

Cuidao que hay que tener arte para conseguir enfadar a votantes de VOX, de Podemos, de Bildu y algo de PP y PSOE en la misma mañana. CUIDAO.

En fin… que tengan buena tarde, humanos de bien. pic.twitter.com/uctwgCqaFv — ANA MILÁN (@_ANAMILAN_) May 26, 2022

Lo cierto es que en tiempos de Twitter no es tan difícil como parece acabar siendo el blanco de la ira de gente completamente opuesta entre sí por el mismo motivo.

