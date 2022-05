Lluvia de críticas a Angels Barceló por calificar de "flojos" a los periodistas jóvenes

La veterana periodista Angels Barceló está siendo tendencia en Twitter por unas desafortunadas declaraciones sobre los periodistas jóvenes, a los que ha calificado como "flojos" sin ningún tipo de reparo en las páginas de El País. Lo ha hecho durante una entrevista con Luz Sánchez-Mellado que se publicó el pasado 22 de mayo, pero no ha sido hasta este jueves cuando las palabras de la conductora de Hoy por Hoy se han hecho virales en Twitter.

En el formato rápido de preguntas y respuestas grabadas en sorporte audivisual que se incorpora a la entrevista bajo el nombre de Videomatón, Barceló contesta cuestiones muy diferentes. Admite, por ejemplo, que algún entrevistado se le va "crudo" de las entrevistas porque es una tendencia común entre los políticos, confiesa que es ambiciosa porque "quiero ser la mejor en lo que hago" y reconoce también que no le da demasiada importancia a los insultos en las redes sociales, siempre que no se conviertan en agresiones, porque tiene "callo".

Asimismo, ha comentado que, durante sus primeros pasos en la profesión, siendo mujer y joven, ha vivido situaciones incómodas con "entrevistados, compañeros y fuentes que piensan que te pueden camelar". Sin embargo, parece que esto es lo único que recuerda de aquellos primeros años en los que, suponemos que como todos los periodistas, Angels Barceló las habrá pasado canutas hasta hacerse un hueco, cobrando poco y trabajando sin descanso aun sin existir todavía la tiranía de la inmediatez y de los clics que ahora ha impuesto Internet al periodismo.

"Se equivocaron de profesión"

La carrera de Periodismo, según el último informe de Infoempleo y Adecco, es una de las que tienen una empleabilidad más baja, puesto que el porcentaje de titulados es superior a su demanda en el mercado laboral. No obstante, a pesar de saber que no les espera un futuro prometedor, miles de estudiantes se decantan por ella y la nota de corte sigue siendo de las más altas en nuestro país. Las prácticas, que no siempre son remuneradas, suponen una competición entre compañeros para destacar, poniendo toda la carne en el asador a cambio de muy poco.

Con todo, para Angels Barceló los periodistas jóvenes son unos vagos. Lo ha dicho en la entrevista, con claridad; eso sí, no conocemos más contexto alrededor de la frase que han destacado en El País, pero quizás no sea necesario: "Creo que son un poquitín flojos y se equivocaron de profesión. No sé qué pensaban que era esto del periodismo, las noticias no tienen horario". No ha hecho falta nada más (y nada menos) para que la indignación se hiciese viral:

Barceló llama flojos a los jóvenes periodistas que nos quejamos de los horarios de la profesión. Alertas de última hora, llamadas fuera de jornada, irte a la cama preparando la previsión para mañana y, encima, mal pagados. Que nos quejamos de vicio, siempre lo dicen desde arriba pic.twitter.com/6shAsdscne — Borja Rodrigo (@Borjarodrigo) May 26, 2022

A juicio de los periodistas que se han sentido aludidos y han convertido su nombre en trending topic, Barceló obvia por completo el contexto, los abusos de horarios que se producen por una precariedad cada vez mayor y los cambios en la profesión, que han sido muchos desde que ella fue una periodista joven. Para empezar, el entorno digital no solo ha traído bondades, sino también nuevos retos y un torrente informativo que no se detiene nunca, traducido en ediciones que nunca echan el cierre y en profesionales multitarea que deben saber hacer de todo.

Si antes a un periodista se le presuponían las mañas del oficio en cuanto a la elaboración de la información, la consulta de fuentes, el contraste informativo y la llegada a la audiencia, a todo eso ahora hay que añadirle además el dominio de las redes sociales y de decenas de aplicaciones y programas de edición en cualquier soporte, entre otras muchas cuestiones. Y eso, con mucho menos margen de tiempo de publicación y por muchísimo menos dinero, como han denunciado muchos de ellos:

Hola, @AngelsBarcelo:



En 2014 fui becario en Hoy por Hoy. Mi

horario era, más o menos, de 00:00 a

08:30. Me pagaban 300 euros. Días

antes de una inspección de trabajo, la

SER despidió a todos los becarios.



De flojo nada. Y lecciones de una privilegiada, ninguna, por favor. https://t.co/CvtcKdcq1O — Ibon Uría Molero (@iuriamolero) May 26, 2022

Que tu no estabas en segundo de carrera cobrando de un medio público? pic.twitter.com/xlZ6V4I3id — Dani (@parapapa987) May 26, 2022

Se equivoca usted, @AngelsBarcelo.



Los periodistas tenemos derecho a un empleo digno, a un horario digno, a vida personal y familiar. https://t.co/uVH1rfF42m — Idafe Martín Pérez (@IdafeMartin) May 26, 2022

Lo cojonudo es q a quién no le importa quedarse d más en las redacciones es siempre al mismo o a la misma: quién tiene en casa a alguien q cuide de sus hijos y le ponga las lavadoras.

Antes era una cuestión d división sexual dl trabajo, ahora se demuestra q hay mucho d clase ahí. — Аврора ∞ #𝐇𝐢𝐣𝐚𝐬𝐝𝐞𝐥𝐇𝐨𝐫𝐦𝐢𝐠𝐨𝐧 (@aida2santos) May 26, 2022

Las noticias no tienen horario, pero los periodistas sí. No podemos pasarnos la vida denunciando abusos laborales y callar siempre en nuestra profesión. Veo genial que Angels Barceló haya decidido hacer del periodismo su vida, pero sin dar lecciones que fomentan la precariedad. — Enrique Bermúdez (@enriquebdez) May 26, 2022

Flojas las empresas que no invierten en contratar a suficientes periodistas para que todxs puedan cumplir su jornada de (máximo) 8 horas, cubriendo las noticias que no esperan. — daguilarh (@daguilarh) May 26, 2022

La mentalidad de Ángels Barceló es la de muchos periodistas, normalmente en cargos directivos o intermedios, que se creen con el derecho a tratar a los redactores como si fuesen esclavos disponibles 24 horas. Y, aunque sorprenda, los periodistas también tienen horarios. https://t.co/8UWQUya0Kt — Juan Rodríguez (@juanig_97) May 26, 2022

Las noticias no tienen horario, pero los trabajadores (eso incluye a los periodistas) sí lo tienen. Flipo con esta mujer... — Javier Valera (@jvaleraros) May 26, 2022

Angels Barceló cobra 1.000.000 de euros al año. Si me paga eso me puede llamar cuando quiera y dejo lo que sea. https://t.co/9EkLFY830r — El Teleoperador (@teleoperador) May 26, 2022

Cuánto respeto y aprecio siento por Àngels a nivel profesional, pero suena como esa burguesía rancia y casposa que muchas veces ha criticado ella misma. — Raúl Icardo (@Icardo97) May 26, 2022

Qué ridículo más grande, @AngelsBarcelo. Ridículo de cara a sus compañeros falsos autónomos (700€ al mes), a los becarios (300€ al mes). Son los que sacan su programa adelante, cada día. ¿No lo ve, o es que está absorta firmando editoriales a favor de su Gobierno? https://t.co/qM1XCb4trq — Diego Serradilla (@mrserradilla) May 26, 2022

Está desconectada de la realidad.



Una buena persona viendo toda la precariedad que hay en el sector no sería capaz de hacer esas declaraciones. Bueno sí pero para

Eso hay que ser un poquito sinvergüenza. — Alejandro 🎃 (@alelalex) May 26, 2022

Igual #NoSomosFlojos los periodistas jóvenes, @AngelsBarcelo. Igual es que estamos cansados de los de vuestra generación nos humillen y nos dejen sin derechos laborales a cambio de las migajaspic.twitter.com/xjwLJhBn54 — Jordi S. i Carbonell (@srcarbonell) May 26, 2022

Al escoger periodismo pensábamos que no íbamos a cobrar 1200 euros toda la vida y a estar haciendo artículos chorras para medios dirigidos por estúpidos. — Gonzalo López 🇺🇦 (@GonzaloSyldavia) May 26, 2022

Entiendo a Angels Barceló porque ninguna radio saldría adelante sin esos "románticos" dispuestos a currar 12 horas al día por una miseria. Está protegiendo su modus vivendi. — Raúl M. (@Cherendler_bond) May 26, 2022

Hay que explotar a los jóvenes periodistas para que ella vaya al estudio y lo tenga todo hecho — Angeles Llopis (@AngelesLlopis) May 26, 2022

Flojos? Llámalo cuestión de prioridades. Quizás le gusta trabajar hasta la extenuación, dejando de lado la familia/amigos/relaciones porque no son importantes para usted. Respetable, pero yo podría decir también que su escala de valores es bastante pobre (o floja?) 😌 — toni_reloaded (@ReloadedToni) May 26, 2022

Al hilo de la polémica por las palabras de Ángels Barceló llamando flojos a los periodistas que se quejan de los horarios, yo tengo claro, desde siempre, que el periodismo es mi pasión, pero no es mi vida y no voy a renunciar a ella por creerme indispensable en mi trabajo. — Álvaro López (@a1varo_lopez) May 26, 2022

Barceló, que lleva sin escribir en Twitter desde abril de 2021 ―qué privilegio, cómo se nota que no es una periodista joven a la que no le queda más remedio que exponer su trabajo en las redes a diario―, tampoco parece que lo vaya a hacer ahora para defenderse de las críticas.

