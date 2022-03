El clamor desesperado de Roberto, el ganadero gallego que atiza al Gobierno en Telecinco

Roberto López ya nos había demostrado el pasado mes de noviembre que no está dispuesto a quedarse callado mientras su negocio como ganadero se va a pique tras años de esfuerzo diario cuidando de sus vacas. En aquel momento era la bajada del precio de la leche lo que provocaba su indignación y ahora ha cargado contra el Gobierno por la subida de los precios y la falta de soluciones ante una huelga de transportistas que está afectando a múltiples sectores.

El programa de AR, en Telecinco, le ha dado voz al ganadero gallego este mismo viernes de la mano de las preguntas de Ana Terradillos. "Estamos tirando leche porque no vienen a recogerla y no tenemos capacidad de almacenamiento", ha lamentado Roberto, roto de dolor, preguntando retóricamente si "¿lo del combustible solo afecta a los transportistas autónomos?", para contestarse que "están los taxistas, las autoescuelas, vosotros que cuando vais a trabajar también ponéis combustible".

"¡No tienen que parar los transportistas, tiene que parar este país!", ha reclamado el ganadero, sacando la retranca para señalar al Gobierno como el culpable del asunto: "Son un grupo pequeño de transportistas radicales que está provocando esto, tan pequeño que, concretamente, son 23, trabajan en El Club de la Comedia, que tienen a esta país arrastrado y no va a poder comer, que estamos hasta las narices de esta situación".

"Vais a comer mierda"

"¿Sabéis qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que no vais a tener leche, se van a morir los animales en la granja y, ¿sabéis qué vais a comer?", preguntaba Roberto López, que prefería contenerse y no acabar la frase mientras Ana Terradillos lo animaba a hacerlo: "Vais a comer mierda por culpa de estos cavernícolas". El ganadero reflexionó entonces sobre la extrema derecha a la que ha responsabilizado la ministra Montero: "Si es tan mala, que yo no digo que no, no los defiendo, pero ellos son la izquierda y son Dios, pues... ¡Dios cómo tiene el país, macho!".

En bucle, Roberto en mi equipo pic.twitter.com/YaWLYKD6Qm — Heimdall re - refollow (@Soyelquepensais) March 18, 2022

Roberto López, con lágrimas en los ojos, atacó de nuevo al Ejecutivo afirmando que "son subnormales, que coja el Falcon, se reúna con ellos y lleguen a un acuerdo". Preguntó además si es que era tan difícil sentarse a negociar, destacando que "los transportistas no van armados", y lanzó un presagio: "El pueblo va a reaccionar cuando no coma. No va a haber alimentos y os lo dice un ganadero que está ahogado como el resto y cada vez quedamos menos". Por último, el gallego ha anticipado que "ya vendrá el ministro de Agricultura a pedirme de rodillas que le mande leche".

