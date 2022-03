Pablo Iglesias le pone los 'cuernos' a Irene Montero con Marga, concursante de First Dates

Pablo Iglesias y Marga, la concursante de 'First Dates', en un fotomontaje.

Siempre se ha dicho que en la mesa no debe hablarse de política, de religión o de fútbol, una máxima que habrían tenido que seguir Marga y Gregorio para que su cita hubiese llegado a buen puerto en First Dates, el programa de citas a ciegas que emite Cuatro. Sin embargo, si no hubiesen sacado a relucir sus militancias, ella tampoco habría enamorado en la distancia a Pablo Iglesias, quien ha compartido el vídeo del momento en Twitter hasta hacerlo viral.

La cena entre ambos se emitió el pasado lunes 14 de marzo, pero ha cobrado popularidad en las redes este jueves. Habían empezado con buen pie, pero todo empezó a torcerse cuando salió a relucir el tema de la política. Fue Marga quien le preguntó a Gregorio qué dirigente político del país le merecería un "diagnóstico bueno" antes de que él sentenciara: "Ninguno, España se ha quedado un poquito de lado en cuestión de política".

Escuchando esto, Marga no tardó en contraatacar: "Tenemos un presidente por primera vez en cuarenta años de democracia que habla perfectamente inglés y no dice tonterías y barbaridades como un señor bajito innombrable". "Aznar", apuró Gregorio mientras ella asentía y seguía valorando que Pedro Sánchez "es economista, tiene buena cabeza, se rodea de buena gente, tiene buenas ideas... No sé qué gaitas queremos".

"Gracias, señora Marga"

Él no dudó en contestarle que lo que quería es que "España marche bien para que los jóvenes tengan trabajo y los mayores que se ocupen de ellos". Gregorio, que también es suizo y tiene la doble nacionalidad, no dejó de comparar lo distinto que es el porcentaje de paro en uno y otro país hasta reiterar que "con ese señor no estoy de acuerdo y con el de la coleta menos todavía" sin saber la que se le iba a venir encima.

"A mí me encanta, si fuera hijo mío... Me encanta el señor de la coleta, que se llama Pablo Iglesias", remarcó. Gregorio, por su parte, repetía que "yo lo que quiero es que España vaya perfectamente" y su compañera de mantel le dejaba fuera de juego: "Uy, y yo lo que quiero es ser Clauda Schiffer, pero lo he intentado y no ha sido posible, ¿entiendes? Es que las cosas son como son, tenemos que moldear a 47 millones de españoles muy variopintos".

Gracias señora Marga 😊 pic.twitter.com/Co3sZMTNA8 — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) March 17, 2022

Iglesias subía el fragmento a su perfil y le daba las gracias a Marga que, después de ese encontronazo con Gregorio, admitía que "a mí me gusta la política con cerebro, con inteligencia y con interlocutores válidos". De hecho, ambos estuvieron de acuerdo en cambiar de tema para tener una velada tranquila hablando de viajes y vacaciones, aunque él no se cortó en llamarla "dictadora" después.

Los seguidores de Pablo Iglesias han acogido las palabras de Marga con un sonoro aplausos, deslizando que podría ser una invitada ideal para el podcast que conduce el exlíder de Podemos y encumbrándola como una de las excepciones que confirmarían que hay personas de más de 50 años que votan a los morados:

Desde luego, no es muy común ver a personas de cierta edad defendiendo a Iglesias, así que no nos extraña su agradecimiento.

